Армия и оружие
Что ждет ВСУ при атаке на Донбасс и Крым, рассказали у ЗеленскогоГазета.Ru 16:33
Советник украинского лидера Владимира Зеленского Никита Потураев рассказал, что ждет ВСУ в случае атаки но Донбасс или Крым.
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Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая в четверг получила травму, играя в спектакле на сцене московского театра "Русская песня", находится в реанимации НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, ее состояние врачи оценивают как тяжелое.
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В Петербурге грузовик с металлоломом столкнулся с автобусом
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Гилерме отверг несколько предложений ради продолжения карьеры в «Локомотиве»
Голкипер сборной России Маринато Гилерме отверг несколько предложений, чтобы остаться в московском футбольном клубе "Локомотив".
Обновлено в 10:46
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СМИ назвали возможного производителя сгоревшей на «Лошарике» батареи
Возможным изготовителем батареи, по версии издания, была компания «Ригель», на сайте которой указано, что еще в 2007 году она разработала литий-ионные аккумуляторные батареи для глубоководных аппаратов и провела их натурные испытания.
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Трамп: США рассматривают санкции против Турции за покупку С-400
После начала поставок российских систем ПВО Белый дом решил исключить Турцию из программы поставок новейших американских истребителей F-35 Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает возможность введения санкций против Турции за покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Обновлено вчера в 14:58
Энергетика
Дания выдала разрешение конкуренту «Северного потока-2»
Агентство по охране окружающей среды Дании выдало разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe из Норвегии в Польшу.
Обновлено в 06:58
Происшествия
СК возбудил дело после гибели 25 человек при паводке в Приангарье
Следователи возбудили уголовное дело о халатности после гибели 25 человек при паводке в Иркутской области.
Обновлено в 10:36
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После публикации Detroit Free Press относительно заведомо бракованных коробок передач Powershift, которые ставились на несколько моделей Ford, производитель напомнил дилерам о бесплатном ремонте Fiesta и Focus, если их владельцы жалуются на трансмиссию.
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Росстат подсчитал число граждан с зарплатой свыше 1 млн рублей
Отмечается, что больше всего работников с зарплатами более 1 млн рублей связаны с торговлей и ремонтом транспорта — 1960 человек.
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Футбол
Марсело: «Считаю, что Неймар лучше Азара»
Защитник «Реала» Марсело прокомментировал информацию о возможном переходе Неймара из «ПСЖ» в мадридский клуб.
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Общество
На Приморье надвигается тайфун «Данас»
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Авто
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Политика
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Оппозиционный активист, кандидат в депутаты читинской думы Александр Жданов указал на незаконность самовыдвижения главы региона Александра Осипова кандидатом в губернаторы Забайкалья; на момент выдвижения Осипова высший закон региона - Устав Забайкальского края - разрешал идти на выборы только от политических партий.
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Культура
Диана Шурыгина снялась обнаженной в клипе
Скандальная участница ток-шоу Диана Шурыгина прибыла в Санкт-Петербург для съемок в клипе, сообщает сайт "kp.ru" со ссылкой на слова шоумена Стаса Барецкого, который также принял в нем участие.
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Экономика
S&P сохранило суверенный рейтинг России на уровне «BBB-»
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Интернет
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Не исключено, что это крупнейшая в истории утечка данных о работе российских спецслужб в интернете.
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Губернатор Ленобласти приедет в Кингисепп с рабочим визитом
В пятницу, 19 июля, состоится рабочая поездка главы 47 региона Александра Дрозденко в Кингисеппский район.
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Путин устроил разнос иркутским чиновникам
Ликвидация последствий наводнения в Иркутской области идёт неудовлетворительно. Владимир Путин заявил об этом на совещании в Братске.
Обновлено в 11:01