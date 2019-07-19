Советник украинского лидера Владимира Зеленского Никита Потураев рассказал, что ждет ВСУ в случае атаки но Донбасс или Крым.

Что ждет ВСУ при атаке на Донбасс и Крым, рассказали у Зеленского

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