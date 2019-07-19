Армия и оружие
Что ждет ВСУ при атаке на Донбасс и Крым, рассказали у ЗеленскогоГазета.Ru 16:33
Советник украинского лидера Владимира Зеленского Никита Потураев рассказал, что ждет ВСУ в случае атаки но Донбасс или Крым.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 18:13, Вашингтон
Происшествия
Трехлетняя девочка из России отравилась наркотиками на Ибице
Трехлетняя девочка из России госпитализирована на Ибице после того, как приняла таблетки с наркотическим веществом, сообщает Diaria de Ibiza.
Обновлено в 06:27
Политика
Глава военной разведки США сравнил российскую и китайскую «угрозы»
Директор разведывательного управления министерства обороны США генерал-лейтенант Роберт Эшли считает, что Россия представляет угрозу для США в краткосрочной перспективе, а Китай — в долгосрочной.
Обновлено в 16:50
Наука
Построена «энергетическая карта» Красноярского края
Сообщается, что исследователи рассмотрели оптимальные схемы взаимодействия различных способов получения энергии на разнородных территориях, а также обозначили преимущества и недостатки возобновляемых видов энергии применительно к конкретным городам и поселениям.
Обновлено 17 июля в 03:16
Кино
Звезда «Шерлока»: самые громкие романы Бенедикта Камбербэтча
Обновлено вчера в 19:25
Культура
Инна Чурикова находится в тяжелом состоянии в реанимации
Знаменитая отечественная актриса Инна Чурикова находится в тяжёлом состоянии в реанимации.
Обновлено в 03:54
Политика
Иран заявил о захвате британского танкера
Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) захватил британский нефтяной танкер Stena lmpero. Об этом сообщает Press TV в Twitter.
Обновлено в 14:35
Общество
Новый плавательный центр в «Лужниках» может открыться осенью
Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу осмотрел ход строительства многофункционального плавательного центра в "Лужниках", стройку планируют завершить в течение ближайших месяцев.
Обновлено в 10:55
Политика
Украинский ЦИК снял с выборов кандидата от «Оппозиционной платформы»
Центральная избирательная комиссия Украины за два дня до выборов отменила регистрацию кандидата в депутаты Дмитрия Торнера, включенного в избирательный список политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" под № 44, сообщила пресс-служба ЦИК.
Обновлено в 15:18
Футбол
Российский вратарь Митрюшкин сыграл первый матч с 2017 года
23-летний голкипер швейцарского "Сьона", а в бышем вратарь московского "Спартака" Антон Митрюшкин, впервые вышел на поле после тяжелой травмы, полученной в 2017 году.
Обновлено в 14:59
Шоу-бизнес
Фотография Лободы после концерта напугала поклонников
Певица Светлана Лобода напугала поклонников, показав травмы после концерта.
Обновлено в 15:11
Спорт
Рапиристка Дериглазова стала пятикратной чемпионкой мира
На чемпионате мира по фехтованию, который проходит в столице Венгрии, российская рапиристка Инна Дериглазова завоевала золотую медаль турнира.
Обновлено в 14:37
Шоу-бизнес
Алана Мамаева намекнула на «свиданку» с мужем в колонии
Алана Мамаева и Дарья Валитова (супруга футболиста Александра Кокорина) посетили исправительную колонию № 4, где отбывают наказание их мужья.
Обновлено в 10:59
Космос
Китайская космическая лаборатория «Тяньгун-2» вошла в атмосферу Земли
Модуль был запущен в космос 15 сентября 2016 года, с его помощью проверялась технология жизнеобеспечения для будущей китайской орбитальной станции и отработка стыковки с грузовыми кораблями.
Обновлено в 10:14
Политика
Зеленский оттолкнул министра обороны Украины
Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
Обновлено в 09:30
Экономика
Путин поручил предоставить малоимущим жилье
Президент России Владимир Путин дал правительству поручение создать дополнительные меры обеспечения жильем российских граждан с невысоким уровнем доходов.
Обновлено вчера в 17:47
Футбол
Клаудио Писарро завершит карьеру в 2020 году
Нападающий «Вердера» Клаудио Писарро сообщил, что завершит карьеру по окончании сезона.
Обновлено в 14:16
Политика
Владимир Путин прибыл в Магнитогорск
Президент России Владимир Путин вечером 19 июля прилетел в Магнитогорск.
Обновлено в 12:23
Политика
Боксер Гвоздик: Порошенко назвал РФ врагом Киева, чтобы грабить страну
Бронзовый призер Олимпийских игр, украинский боксер Александр Гвоздик, выступающий в полутяжелой весовой категории, обрушился с критикой на бывшего президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 13:24
Происшествия
В Греции зафиксировали землетрясение
Напомним, что в 1999 году в Греции было зафиксировано сильное землетрясение, которое привело к гибели 143 человек.
Обновлено в 10:49
Кино
Трейлер экранизации мюзикла «Кошки» провалился в соцсетях
В сети появился официальный трейлер экранизации мюзикла "Кошки" с Тейлор Свифт в главной роли.
Обновлено в 16:06
Армия и оружие
F-35 в сравнении с Су-57 оказался «айфоном»
Американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II в сравнении с российским Су-57 оказывается более «цифровым», чем напоминает «айфон», пишет в «Известиях» военный эксперт Андрей Фролов.
Обновлено в 11:46
Политика
В конгресс США внесли проект новых антироссийских санкций
Конгрессмены от Республиканской и Демократической партий США внесли в палату представителей (нижняя палата конгресса) законопроект «О прекращении агрессивного посягательства на свободу посредством закона о санкциях против России».
Обновлено в 02:31
Футбол
Эд Ширан выступил в Москве в футболке с российским гербом
Британский поп-музыкант и актер Эд Ширан выступил с концертом в Москве в футболке с российским гербом, передает Super.ru.
Обновлено в 16:19
Гаджеты
Honor анонсировал российскую презентацию Honor 20 Pro
Обновлено в 15:09
Общество
Около 11 тыс. россиян получают зарплату более 1 млн рублей
Зарплату более 1 млн руб. в месяц получает не менее 11 тыс. человек в России, то есть 0,1% всех работников страны, свидетельствуют данные Росстата.
Обновлено в 01:52
Политика
На Украине пиццерия вывесила табличку с оскорблением русскоязычных
На Украине сотрудники пиццерии в Черновцах прикрепили на входе в свой ресторан табличку с оскорблениями в адрес русскоговорящих клиентов.
Обновлено в 12:08
Кино
Эдвард Ферлонг вновь сыграет Джона Коннора в «Терминаторе 6»
В шестой части, которая получила заглавие «Темные судьбы» вернется Эдвард Ферлонг, игравший Джона Коннора в культовом «Терминатор 2: Судный день».
Обновлено в 03:13