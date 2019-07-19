Армия и оружие

Что ждет ВСУ при атаке на Донбасс и Крым, рассказали у ЗеленскогоГазета.Ru 16:33

Советник украинского лидера Владимира Зеленского Никита Потураев рассказал, что ждет ВСУ в случае атаки но Донбасс или Крым.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Что ждет ВСУ при атаке на Донбасс и Крым, рассказали у Зеленского

Газета.Ru16:33

Советник Зеленского рассказал, что ждет ВСУ при атаке на Крым

РИА Новости Крым14:39

Советник Зеленского спрогнозировал судьбу ВСУ при атаке на Донбасс и Крым

Журналистская правда10:25

Атакой на Крым и Донбасс Киев приговорит украинскую армию

Утро.ru11:35

У Зеленского предрекли полный разгром ВСУ в случае атаки на Донбасс или Крым

Российский Диалог10:28

Советник Зеленского назвал последствия для ВСУ в случае атаки на Донбасс

Взгляд.ру11:09

Советник Зеленского рассказал, что ждет ВСУ при атаке на Донбасс и Крым

РИА Новости10:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 18:13, Вашингтон
Происшествия

Трехлетняя девочка из России отравилась наркотиками на Ибице

Трехлетняя девочка из России госпитализирована на Ибице после того, как приняла таблетки с наркотическим веществом, сообщает Diaria de Ibiza.
Обновлено в 06:27
Политика

Глава военной разведки США сравнил российскую и китайскую «угрозы»

Директор разведывательного управления министерства обороны США генерал-лейтенант Роберт Эшли считает, что Россия представляет угрозу для США в краткосрочной перспективе, а Китай — в долгосрочной.
Обновлено в 16:50
Наука

Построена «энергетическая карта» Красноярского края

Сообщается, что исследователи рассмотрели оптимальные схемы взаимодействия различных способов получения энергии на разнородных территориях, а также обозначили преимущества и недостатки возобновляемых видов энергии применительно к конкретным городам и поселениям.
Обновлено 17 июля в 03:16
Кино

Звезда «Шерлока»: самые громкие романы Бенедикта Камбербэтча

Обновлено вчера в 19:25
Происшествия

СКР назвал предварительную причину задымления самолета в Шереметьево

Обновлено в 05:06
Культура

Инна Чурикова находится в тяжелом состоянии в реанимации

Знаменитая отечественная актриса Инна Чурикова находится в тяжёлом состоянии в реанимации.
Обновлено в 03:54
Политика

Иран заявил о захвате британского танкера

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) захватил британский нефтяной танкер Stena lmpero. Об этом сообщает Press TV в Twitter.
Обновлено в 14:35
Общество

Новый плавательный центр в «Лужниках» может открыться осенью

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу осмотрел ход строительства многофункционального плавательного центра в "Лужниках", стройку планируют завершить в течение ближайших месяцев.
Обновлено в 10:55
Политика

Украинский ЦИК снял с выборов кандидата от «Оппозиционной платформы»

Центральная избирательная комиссия Украины за два дня до выборов отменила регистрацию кандидата в депутаты Дмитрия Торнера, включенного в избирательный список политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" под № 44, сообщила пресс-служба ЦИК.
Обновлено в 15:18
Футбол

Российский вратарь Митрюшкин сыграл первый матч с 2017 года

23-летний голкипер швейцарского "Сьона", а в бышем вратарь московского "Спартака" Антон Митрюшкин, впервые вышел на поле после тяжелой травмы, полученной в 2017 году.
Обновлено в 14:59
Шоу-бизнес

Фотография Лободы после концерта напугала поклонников

Певица Светлана Лобода напугала поклонников, показав травмы после концерта.
Обновлено в 15:11
Политика

Оливер Стоун попросил Путина стать крестным отцом для своей дочери

Обновлено в 16:02
Спорт

Рапиристка Дериглазова стала пятикратной чемпионкой мира

На чемпионате мира по фехтованию, который проходит в столице Венгрии, российская рапиристка Инна Дериглазова завоевала золотую медаль турнира.
Обновлено в 14:37
Шоу-бизнес

Алана Мамаева намекнула на «свиданку» с мужем в колонии

Алана Мамаева и Дарья Валитова (супруга футболиста Александра Кокорина) посетили исправительную колонию № 4, где отбывают наказание их мужья.
Обновлено в 10:59
Космос

Китайская космическая лаборатория «Тяньгун-2» вошла в атмосферу Земли

Модуль был запущен в космос 15 сентября 2016 года, с его помощью проверялась технология жизнеобеспечения для будущей китайской орбитальной станции и отработка стыковки с грузовыми кораблями.
Обновлено в 10:14
Политика

Владимир Путин приехал на Валаам в кроссовках за 60 тысяч рублей

Обновлено в 13:45
Политика

Зеленский оттолкнул министра обороны Украины

Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
Обновлено в 09:30
Экономика

Путин поручил предоставить малоимущим жилье

Президент России Владимир Путин дал правительству поручение создать дополнительные меры обеспечения жильем российских граждан с невысоким уровнем доходов.
Обновлено вчера в 17:47
Футбол

Клаудио Писарро завершит карьеру в 2020 году

Нападающий «Вердера» Клаудио Писарро сообщил, что завершит карьеру по окончании сезона.
Обновлено в 14:16
Политика

Владимир Путин прибыл в Магнитогорск

Президент России Владимир Путин вечером 19 июля прилетел в Магнитогорск.
Обновлено в 12:23
Политика

Боксер Гвоздик: Порошенко назвал РФ врагом Киева, чтобы грабить страну

Бронзовый призер Олимпийских игр, украинский боксер Александр Гвоздик, выступающий в полутяжелой весовой категории, обрушился с критикой на бывшего президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 13:24
Происшествия

В Греции зафиксировали землетрясение

Напомним, что в 1999 году в Греции было зафиксировано сильное землетрясение, которое привело к гибели 143 человек.
Обновлено в 10:49
Кино

Трейлер экранизации мюзикла «Кошки» провалился в соцсетях

В сети появился официальный трейлер экранизации мюзикла "Кошки" с Тейлор Свифт в главной роли.
Обновлено в 16:06
Армия и оружие

F-35 в сравнении с Су-57 оказался «айфоном»

Американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II в сравнении с российским Су-57 оказывается более «цифровым», чем напоминает «айфон», пишет в «Известиях» военный эксперт Андрей Фролов.
Обновлено в 11:46
Политика

В конгресс США внесли проект новых антироссийских санкций

Конгрессмены от Республиканской и Демократической партий США внесли в палату представителей (нижняя палата конгресса) законопроект «О прекращении агрессивного посягательства на свободу посредством закона о санкциях против России».
Обновлено в 02:31
Футбол

Эд Ширан выступил в Москве в футболке с российским гербом

Британский поп-музыкант и актер Эд Ширан выступил с концертом в Москве в футболке с российским гербом, передает Super.ru.
Обновлено в 16:19
Гаджеты

Honor анонсировал российскую презентацию Honor 20 Pro

Обновлено в 15:09
Общество

Около 11 тыс. россиян получают зарплату более 1 млн рублей

Зарплату более 1 млн руб. в месяц получает не менее 11 тыс. человек в России, то есть 0,1% всех работников страны, свидетельствуют данные Росстата.
Обновлено в 01:52
Политика

На Украине пиццерия вывесила табличку с оскорблением русскоязычных

На Украине сотрудники пиццерии в Черновцах прикрепили на входе в свой ресторан табличку с оскорблениями в адрес русскоговорящих клиентов.
Обновлено в 12:08
Кино

Эдвард Ферлонг вновь сыграет Джона Коннора в «Терминаторе 6»

В шестой части, которая получила заглавие «Темные судьбы» вернется Эдвард Ферлонг, игравший Джона Коннора в культовом «Терминатор 2: Судный день».
Обновлено в 03:13
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное