Что стоит за омерзительной грызней Лободы и Лазарева на премии Муз-ТВГазета.Ru 15:53

Только к понедельнику пришедшие в себя звездные гости «Премии Муз-ТВ» обсуждают скандал, случившийся между сидящими в первом ряду звездного VIP-партера Сергеем Лазаревым и Светланой Лободой.

с чего всё началось

Сергей Лазарев и Светлана Лобода устроили перепалку на ежегодной музыкальной премии Муз-ТВ. Как сообщает Super со ссылкой на очевидцев, инцидент произошел после того, как певица вернулась за кулисы с тарелкой за "лучшую певицу года".

Что стоит за омерзительной грызней Лободы и Лазарева на премии Муз-ТВ

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