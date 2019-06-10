Музыка

Что стоит за омерзительной грызней Лободы и Лазарева на премии Муз-ТВГазета.Ru 15:53

Сергей Лазарев и Светлана Лобода устроили перепалку на ежегодной музыкальной премии Муз-ТВ. Как сообщает Super со ссылкой на очевидцев, инцидент произошел после того, как певица вернулась за кулисы с тарелкой за "лучшую певицу года".
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с чего всё началось

Сергей Лазарев поскандалил со Светланой Лободой за кулисами премии «Муз-ТВ»

Только к понедельнику пришедшие в себя звездные гости «Премии Муз-ТВ» обсуждают скандал, случившийся между сидящими в первом ряду звездного VIP-партера Сергеем Лазаревым и Светланой Лободой.
Super.ru07:47

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Что стоит за омерзительной грызней Лободы и Лазарева на премии Муз-ТВ

Газета.Ru15:53

Лобода отписалась от Лазарева в Instagram после ссоры

РЕН ТВ13:00

Сергей Лазарев поскандалил со Светланой Лободой за кулисами премии «Муз-ТВ»

Super.ru07:47

СМИ: Лазарев поскандалил с Лободой за кулисами Премии Муз-ТВ

Life.ru11:01

СМИ: Лазарев обматерил Лободу на премии «Муз-ТВ»

Московский Комсомолец10:11

Лазарев устроил скандал Лободе за кулисами премии «Муз-ТВ»

ФАН09:31

Лазарев и Лобода устроили скандал за кулисами «Премии МУЗ-ТВ»

News.ru11:35
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 18:40, Ашберн
Футбол

«Спартак» и ЦСКА назвали цены абонементов на следующий сезон РПЛ

О старте продаж абонементов на следующий сезон РПЛ объявил также московский ЦСКА.
Обновлено в 07:45
Общество

Семья Осиповой сомневается в идее экс-супруга разделить опеку над детьми

Семья россиянки Богданы Осиповой, осужденной в США на семь лет тюрьмы за вывоз в Россию собственного ребенка, сомневается в искренности предложения экс-супруга разделить опеку над совместными детьми, говорится в поступившем в РИА Новости заявлении адвоката Ивана Кузнецова, представляющего интересы родственников Осиповой в России.
Обновлено в 17:44
Транспорт

Московские таксисты массово отказываются от заказов в центре города

Как сообщается на сайте "Коммерсантъ", водители мотивируют это большим количеством запрещающих знаков.
Обновлено в 14:06
Происшествия

Российский мотоблогер Болт насмерть разбился в Подмосковье

Обновлено в 18:13
Происшествия

СК опроверг получение дела Голунова

Дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова не передавали из полиции в столичное ГСУ Следственного комитета, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Обновлено в 11:32
Происшествия

Горжанкин: Бари Алибасов никогда не сможет глотать

"Вероятнее всего, Алибасов если и выйдет из сна, то никогда не сможет глотать по причине тяжелейшего поражения пищевода", – пересказал Горожанкин слова одного из лечащих врачей.
Обновлено в 10:46
Баскетбол

Баскетболистов «Химок» обворовали во время матча с ЦСКА

Клуб распространил фото злоумышленника в соцсети. ЦСКА и "Химки" в третий раз подряд встретились в финале единой лиги ВТБ.
Обновлено в 15:21
Футбол

«Зенит» обратился к смертельно больному экс-футболисту Риксену

Обновлено в 09:59
Происшествия

Полковник Захарченко получил 13 лет колонии строгого режима

Прокуратура просила для Захарченко 15,5 лет колонии строгого режима, а также штраф в размере 494,9 млн руб. Полковник не признает свою вину.
Обновлено в 13:24
Кино

Спилберг привяжет свой новый сериал ко времени суток

Голливудский режиссёр Стивен Спилберг работает над новым сериалом в жанре ужасы, об этом заявил основатель видеоплатформы Quibi Джефф Катценберг.
Обновлено в 11:52
Происшествия

Арестованы все подозреваемые в убийстве мастера спорта в Москве

Обновлено в 17:56
Происшествия

Сотрудница «Алросы» похитила 500 алмазов на миллионы долларов

Обновлено в 05:16
Общество

Глава Кузбасса отреагировал на просьбу жителей об убежище в Канаде

Обновлено в 12:03
Политика

Зеленского обозвали губернатором Малороссии

В центре Киева под стенами администрации президента на улице Банковая проходит акция "Останови капитуляцию!" из-за последних заявлений о Донбассе, сделанных представителями команды Владимира Зеленского.
Обновлено в 14:59
Происшествия

Трамп отреагировал на крушение вертолета в Нью-Йорке

Президент США Дональд Трамп выразил сожаления по случаю крушения вертолета на Манхеттене, в ходе которого погиб один человек.
Обновлено в 15:04
Наука

На острове на Филиппинах обнаружены два новых вида прыгающих крыс

Два новых вида прыгающих крыс обнаружены на очень крупном острове Лусон, расположенном на Филиппинах.
Обновлено 07 июня в 15:46
Политика

В Кремле прокомментировали дело журналиста Голунова

Даже показательная порка полицейских и прекращение дела против Ивана Голунова за отсутствием состава преступления не станут однозначным доказательством того, что наше государство изменилось.
Обновлено в 08:54
Происшествия

Начальник задержавших Голунова полицейских не увидел нестыковок в его деле

Начальник подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по западному округу Москвы, полковник Андрей Щиров, который руководил задержанием Ивана Голунова, заявил, что в деле журналиста нет никаких нестыковок.
Обновлено в 13:28
Политика

Порошенко заявил, что экономической блокады Донбасса не существует

Бывший президент Украины Пётр Порошенко в эфире ICTV заявил, что Киев не устанавливал экономическую блокаду Донбасса.
Обновлено в 16:39
Происшествия

В анализах Голунова не нашли наркотиков

Анализ биологических следов, принадлежащих арестованному журналисту «Медузы» Ивану Голунову, не выявил в них присутствия наркотических веществ.
Обновлено в 04:29
Происшествия

СК проверяет данные о драке со стрельбой возле школы в Грозном

Следователи организовали проверку в связи с появившимся в СМИ видеороликом с дракой старшеклассников на территории одной из школ Грозного.
Обновлено в 18:17
Музыка

Участники Queen оценили исполнение своей песни пермским балалаечником

Видеоролик балалаечника из Перми Андрея Кирякова, который исполняет кавер-версию известной композиции группы Queen The show must go on, вызвал восторг у музыкантов легендарного коллектива.
Обновлено в 07:44
Авто

Дорожные камеры научатся штрафовать слишком громкие автомобили

Министерство транспорта Великобритании установит в разных частях страны новые акустические комплексы, которые будут проверять автомобили на уровень издаваемого шума и, в случае превышения, штрафовать их владельцев.
Обновлено в 08:45
Происшествия

Хлопок газа произошел в многоэтажке в Нижнем Тагиле

Пожар в жилом доме в Нижнем Тагиле начался после хлопка бытового газа, открытое горение уже ликвидировано, сообщает свердловский главк МЧС.
Обновлено в 10:54
Шоу-бизнес

Как прошла церемония открытия юбилейного, 30-го «Кинотавра»

Константин Хабенский на открытии 30-го «Кинотавра» поддержал «неудобного журналиста»
Обновлено в 12:29
Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло возле Командорских островов

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Тихом океане возле Командорских островов, сообщили РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.
Обновлено в 16:31
Политика

Помпео от имени Трампа поздравил россиян с Днём России

Государственный секретарь США Майк Помпео от имени американского народа и президента Дональда Трампа поздравил россиян с Днём России, который отмечается 12 июня.
Обновлено в 18:00
Политика

СБУ занялась расследованием визита Медведчука и Бойко в Россию

Служба безопасности Украины проводит проверку визита представителей партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука и Юрия Бойко в Российскую Федерацию.
Обновлено в 16:34
Космос

Замедленное вращение Земли происходит по вине Луны

Группа экспертов сообщила, что замедленное вращение Земли происходит из-за естественного спутника нашей планеты.
Обновлено вчера в 15:46
Политика

Трамп введёт пошлины для КНР при отказе Си Цзиньпина от участия в G20

Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что США введут новые пошлины на китайские товары, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на встречу глав государств G20.
Обновлено в 10:12
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LOBODA
Украинская певица
украинская певица, ведущая, автор песен. Заслуженная артистка Украины. Солистка группы «ВИА Гра» в 2004 году.
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Сергей Лазарев
Российский певец
российский певец, актёр театра, кино и озвучивания, телеведущий, бывший участник группы Smash!!, продюсер дуэта Dvoe. Лауреат премии «Золотой граммофон»; многократный участник, а с 2007 года - ведущий фестиваля «Песня года». Представлял Россию в конкурсе песни «Евровидение-2016», где занял 3 место, выиграв при этом по результатам зрительского голосования.
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