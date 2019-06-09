Музыка
Что стоит за омерзительной грызней Лободы и Лазарева на премии Муз-ТВГазета.Ru 15:53
Сергей Лазарев и Светлана Лобода устроили перепалку на ежегодной музыкальной премии Муз-ТВ. Как сообщает Super со ссылкой на очевидцев, инцидент произошел после того, как певица вернулась за кулисы с тарелкой за "лучшую певицу года".
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с чего всё началось
Только к понедельнику пришедшие в себя звездные гости «Премии Муз-ТВ» обсуждают скандал, случившийся между сидящими в первом ряду звездного VIP-партера Сергеем Лазаревым и Светланой Лободой.Super.ru07:47
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