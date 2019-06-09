Музыка

Что стоит за омерзительной грызней Лободы и Лазарева на премии Муз-ТВГазета.Ru 15:53

Сергей Лазарев и Светлана Лобода устроили перепалку на ежегодной музыкальной премии Муз-ТВ. Как сообщает Super со ссылкой на очевидцев, инцидент произошел после того, как певица вернулась за кулисы с тарелкой за "лучшую певицу года".
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Сергей Лазарев поскандалил со Светланой Лободой за кулисами премии «Муз-ТВ»

Только к понедельнику пришедшие в себя звездные гости «Премии Муз-ТВ» обсуждают скандал, случившийся между сидящими в первом ряду звездного VIP-партера Сергеем Лазаревым и Светланой Лободой.
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российский певец, актёр театра, кино и озвучивания, телеведущий, бывший участник группы Smash!!, продюсер дуэта Dvoe. Лауреат премии «Золотой граммофон»; многократный участник, а с 2007 года - ведущий фестиваля «Песня года». Представлял Россию в конкурсе песни «Евровидение-2016», где занял 3 место, выиграв при этом по результатам зрительского голосования.
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