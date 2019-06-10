Музыка

Что стоит за омерзительной грызней Лободы и Лазарева на премии Муз-ТВГазета.Ru 15:53

Сергей Лазарев и Светлана Лобода устроили перепалку на ежегодной музыкальной премии Муз-ТВ. Как сообщает Super со ссылкой на очевидцев, инцидент произошел после того, как певица вернулась за кулисы с тарелкой за "лучшую певицу года".
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Сергей Лазарев поскандалил со Светланой Лободой за кулисами премии «Муз-ТВ»

Причиной звездной разборки, как считают коллеги обоих артистов, стало недовольство Лазарева тем, что Лободе в финале церемонии предоставили возможность исполнить целый сет из 6 песен, тогда как Сергей из-за технических проблем выступить со своим «евровидийным» номером вообще не смог.
Super.ru07:47

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Что стоит за омерзительной грызней Лободы и Лазарева на премии Муз-ТВ

Газета.Ru15:53

Лобода отписалась от Лазарева в Instagram после ссоры

РЕН ТВ13:00

СМИ: Лазарев поскандалил с Лободой за кулисами Премии Муз-ТВ

Life.ru11:01

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СМИ: Лазарев обматерил Лободу на премии «Муз-ТВ»

Московский Комсомолец10:11

Лазарев устроил скандал Лободе за кулисами премии «Муз-ТВ»

ФАН09:31

Сергей Лазарев поскандалил со Светланой Лободой за кулисами премии «Муз-ТВ»

Super.ru07:47
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 17:09, Ашберн
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Производитель смартфонов Huawei, попавший под ограничения со стороны США и потерявший доступ к обновлениям операционной системы (ОС) Android, может найти ей замену в России.
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Инцидент с Су-30СМ в небе над Севастополем попал на видео

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Путину доложили о деле Голунова

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Вскрылась связь между Зинченко и украинской журналисткой

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Сергей Лазарев
Российский певец
российский певец, актёр театра, кино и озвучивания, телеведущий, бывший участник группы Smash!!, продюсер дуэта Dvoe. Лауреат премии «Золотой граммофон»; многократный участник, а с 2007 года - ведущий фестиваля «Песня года». Представлял Россию в конкурсе песни «Евровидение-2016», где занял 3 место, выиграв при этом по результатам зрительского голосования.
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