Бывший украинский дипломат Олег Волошин рассказал, что станет могилой политической силы президента страны Владимира Зеленского. Об этом сообщает "112 Украина".

Что станет могилой Зеленского, рассказали на Украине

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