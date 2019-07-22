Политика

Что станет могилой Зеленского, рассказали на УкраинеГазета.Ru 22:29

Бывший украинский дипломат Олег Волошин рассказал, что станет могилой политической силы президента страны Владимира Зеленского. Об этом сообщает "112 Украина".
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Что станет могилой Зеленского, рассказали на Украине

Газета.Ru22:29

Бывший украинский дипломат сказал, что станет «могилой» Зеленского

РЕН ТВ23:02
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