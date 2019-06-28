Что сказал Путин в интервью Financial Times. ГлавноеТАСС вчера в 16:04

В четверг Financial Times опубликовала большое интервью с президентом России Владимиром Путиным.

Что сказал Путин в интервью Financial Times. Главное

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Общество Источник обвинил летчика «Аэрофлота» в манипуляции Источник в летном отряде ВС А320 заявил «Известиям», что открытое письмо пилота Виталия Алексеева генеральному директору авиакомпании «Аэрофлот» Виталию Савельеву не имеет отношение к реальности.

Политика Путин считает, что либеральная идея изжила себя Либеральная идея устарела, поскольку вступила в конфликт с интересами подавляющего большинства населения, заявил президент Владимир Путин в интервью газете Financial Times.

Политика Порошенко заявил о первом шаге к признанию Крыма российским в Европе Добившись возвращения в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), Москва сделала первый шаг к европейскому признанию Крыма территорией России, заявил экс-президент Украины Петр Порошенко.

Политика ПАСЕ приняла резолюцию по убийству Бориса Немцова Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по делу об убийстве Бориса Немцова, подготовленную находящимся под российскими санкциями представителем Литвы Эмануэлисом Зингерсом.

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