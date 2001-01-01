Что сказал Путин в интервью Financial Times. ГлавноеТАСС 16:04

В четверг Financial Times опубликовала большое интервью с президентом России Владимиром Путиным.

Что сказал Путин в интервью Financial Times. Главное

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Финансы Россия и Китай отказались от расчетов в долларах Межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах — рублях и юанях — заключили Россия и Китай.

Экономика Что изменится в жизни россиян с 1 июля С 1 июля вступают в силу правила, которые призваны исключить появление новых обманутых дольщиков.

Политика ПАСЕ приняла резолюцию по делу об убийстве Бориса Немцова Российская делегация заявила, что не участвует в голосовании по резолюции, поскольку дело еще не закрыто, и это является давлением на следствие.

Политика Порошенко рассказал о первом шаге в ПАСЕ для признания Крыма российским Россия сделала первый шаг для признания Крыма российским, добившись восстановления ее полномочий в ПАСЕ.

Политика Путин ответил на вопрос о возможном преемнике Президент России Владимир Путин в интервью Financial Times заявил, что думает о возможном преемнике на посту главы государства с 2000 года.

Происшествия В Миньково неизвестный наехал на женщину и скрылся с места ДТП Все произошло в деревне Миньково примерно в 12 часов ночи. Неизвестный наехал на женщину недалеко от дома номер 77.

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Армия и оружие Израиль: российские системы РЭБ «Красуха» «убили» работу GPS Израильская радиостанция «Галей ЦАХАЛ» сообщает о том, что удалось установить и истинный источник помех, создающих трудности для работы GPS – это российский комплекс «Красуха», однако его расположение израильскими военными указано не было.

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Гаджеты Huawei назвал смартфоны Honor, которые обновятся до Android 10 Q Ранее инсайдеры раскрыли список смартфонов Huawei, которые обновятся до десятой версии Android. В него вошли два десятка моделей.

Шоу-бизнес Ирина Салтыкова заявила о намерении избавиться от вредных привычек Российская певица Ирина Салтыкова объявила о намерении избавиться от вредных привычек.

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Космос NASA отправит аппарат Dragonfly для поиска жизни на спутнике Сатурна Аппарат Dragonfly для поиска жизни отправит NASA к спутнику Сатурна Титану.