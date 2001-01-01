Политика

Что сказал Путин в интервью Financial Times. ГлавноеТАСС 16:04

В четверг Financial Times опубликовала большое интервью с президентом России Владимиром Путиным.
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Основной принцип Путина состоит в защите и усилении России, сказал политолог

Народные новости19:39

Политолог Захаров прокомментировал интервью Путина перед G20

Политическая Экспертиза19:23

Что сказал Путин в интервью Financial Times. Главное

ТАСС16:04

«Главный принцип — защитить Россию»: политолог оценил интервью Путина перед G20

iReactor17:45

О преемнике, торговых войнах, сирийском риске: самые яркие моменты интервью Владимира Путина

Вести.Ru18:31

Путин дал откровенное интервью газете Financial Times

Piter.tv15:39

Путин оценил результаты сотрудничества РФ и Саудовской Аравии

NewInform15:12
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 22:36, Вашингтон
Авто

В Смоленске продают самодельный спорткар за 5 млн рублей

Обновлено в 21:00
Политика

Гройсман рассказал, когда Украина сможет обеспечивать себя газом

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что за пять лет страна сможет самостоятельно покрывать потребности газа.
Обновлено в 17:33
Финансы

Россия и Китай отказались от расчетов в долларах

Межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах — рублях и юанях — заключили Россия и Китай.
Обновлено в 18:10
Общество

В Москве оградили забором общественное пространство «Яма»

Обновлено в 20:59
Экономика

Что изменится в жизни россиян с 1 июля

С 1 июля вступают в силу правила, которые призваны исключить появление новых обманутых дольщиков.
Обновлено в 17:02
Политика

ПАСЕ приняла резолюцию по делу об убийстве Бориса Немцова

Российская делегация заявила, что не участвует в голосовании по резолюции, поскольку дело еще не закрыто, и это является давлением на следствие.
Обновлено в 12:31
Политика

Порошенко рассказал о первом шаге в ПАСЕ для признания Крыма российским

Россия сделала первый шаг для признания Крыма российским, добившись восстановления ее полномочий в ПАСЕ.
Обновлено в 22:08
Политика

Путин ответил на вопрос о возможном преемнике

Президент России Владимир Путин в интервью Financial Times заявил, что думает о возможном преемнике на посту главы государства с 2000 года.
Обновлено в 15:33
Происшествия

В Миньково неизвестный наехал на женщину и скрылся с места ДТП

Все произошло в деревне Миньково примерно в 12 часов ночи. Неизвестный наехал на женщину недалеко от дома номер 77.
Обновлено в 18:37
Шоу-бизнес

Дочь Тимати впервые вышла на подиум

На только что прошедшем в Сочи модном шоу «Цирк дю Солей» внимание публики было приковано к пятилетней малышке, дочери знаменитых родителей: 35-летнего рэпера Тимати и 26-летней модели Алёны Шишковой.
Обновлено в 17:03
Общество

Forbes составил рейтинг лучших российских вузов

Журнал Forbes составил рейтинг 100 лучших вузов России.
Обновлено в 03:26
Армия и оружие

Израиль: российские системы РЭБ «Красуха» «убили» работу GPS

Израильская радиостанция «Галей ЦАХАЛ» сообщает о том, что удалось установить и истинный источник помех, создающих трудности для работы GPS – это российский комплекс «Красуха», однако его расположение израильскими военными указано не было.
Обновлено в 10:08
Здоровье

Более 80 000 рязанцев прошли диспансеризацию

В проведении диспансеризации населения в 2019 году участвует 40 медицинских организаций, в том числе не подведомственных министерству здравоохранения Рязанской области, сообщила пресс-служба минздрава.С начала года обследования прошли более 80 000 человек.
Обновлено в 10:31
Общество

Выпущенных из «китовой тюрьмы» косаток заметили у Шантарских островов

Обновлено в 20:57
Авто

Арнольд Шварценеггер разыграл покупателей электрокаров

Обновлено в 04:05
Экономика

Бибикова рассказала о новом порядке индексации пенсий

Главная цель механизма — увеличить уровень пенсий выше инфляции, сказала «Парламентской газете» заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.
Обновлено 25 июня в 08:36
Шоу-бизнес

Актриса Елена Драпеко рассказала о предательстве мужа Олега Белова

Известная актриса и политик Елена Драпеко рассказала о предательстве своего бывшего мужа Олега Белова.
Обновлено в 08:19
Политика

Тереза Мэй планирует потребовать выдачи обвиняемых по делу Скрипалей

Британский премьер-министр Терезы Мэй при встрече с российским лидером Владимиром Путиным намерена потребовать выдачу двух россиян, которые обвиняются по делу об инциденте в Солсбери.
Обновлено в 22:26
Гаджеты

Huawei назвал смартфоны Honor, которые обновятся до Android 10 Q

Ранее инсайдеры раскрыли список смартфонов Huawei, которые обновятся до десятой версии Android. В него вошли два десятка моделей.
Обновлено в 07:26
Шоу-бизнес

Ирина Салтыкова заявила о намерении избавиться от вредных привычек

Российская певица Ирина Салтыкова объявила о намерении избавиться от вредных привычек.
Обновлено в 18:48
Транспорт

Главная федеральная трасса в Иркутской области перекрыта из-за паводка

Федеральная трасса Р-255 «Сибирь» в Иркутской области из-за паводка временно закрыта.
Обновлено в 22:08
Политика

Украина отвергла предложение МИД России по украинским морякам

Как сообщили в МИД РФ, Украине и в Международный трибунал были направлены ноты с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.
Обновлено вчера в 13:46
Культура

Кикабидзе пообещал спеть в Москве после примирения с Грузией

Актер, певец и режиссер Вахтанг Кикабидзе пообещал дать концерт в Москве, если Россия и Грузия помирятся.
Обновлено в 14:03
Происшествия

ФСБ и СКР проводят обыски в салонах автодилера «Рольф»

В четверг, 27 июня, сотрудники Федеральной службы безопасности и Следственного комитета РФ проводят обыски в петербургских салонах компании «Рольф».
Обновлено в 06:21
Гаджеты

Производителей смартфонов могут обязать устанавливать российское ПО

Производителей смартфонов могут обязать поставлять в Россию технику с уже установленными приложениями российских разработчиков.
Обновлено в 21:32
Экономика

Cтало известно, на сколько проиндексируют пенсии в 2020 году

Страховые пенсии в 2020 году планируется повысить на 6,6 процента, а размер пенсионного балла увеличится до 93 рублей (сейчас он стоит 87 рублей 24 копейки).
Обновлено в 20:03
Политика

Мэр Нью-Йорка перед бастующими рабочими процитировал слова Че Гевары

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио во время выступления перед рабочими, протестующими в аэропорту Майами американского штата Флорида, заявил, что по ошибке процитировал слова кубинского революционера Эрнеста Че Гевары.
Обновлено в 22:12
Космос

NASA отправит аппарат Dragonfly для поиска жизни на спутнике Сатурна

Аппарат Dragonfly для поиска жизни отправит NASA к спутнику Сатурна Титану.
Обновлено в 17:04
Экономика

Минэкономразвития предложило ввести контроль расходов россиян

Минэкономразвития изучает идею системного контроля доходов и расходов физических лиц для борьбы с теневой экономикой.
Обновлено в 09:57
Авто

Новинка от Mercedes: тест GLS

Обновлено в 22:30
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