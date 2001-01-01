Политика
Что сказал Путин в интервью Financial Times. ГлавноеТАСС 16:04
В четверг Financial Times опубликовала большое интервью с президентом России Владимиром Путиным.
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что за пять лет страна сможет самостоятельно покрывать потребности газа.
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В Москве оградили забором общественное пространство «Яма»
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Что изменится в жизни россиян с 1 июля
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ПАСЕ приняла резолюцию по делу об убийстве Бориса Немцова
Российская делегация заявила, что не участвует в голосовании по резолюции, поскольку дело еще не закрыто, и это является давлением на следствие.
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Политика
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Путин ответил на вопрос о возможном преемнике
Президент России Владимир Путин в интервью Financial Times заявил, что думает о возможном преемнике на посту главы государства с 2000 года.
Обновлено в 15:33
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Журнал Forbes составил рейтинг 100 лучших вузов России.
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Израиль: российские системы РЭБ «Красуха» «убили» работу GPS
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Более 80 000 рязанцев прошли диспансеризацию
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Обновлено в 10:31
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Экономика
Бибикова рассказала о новом порядке индексации пенсий
Главная цель механизма — увеличить уровень пенсий выше инфляции, сказала «Парламентской газете» заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.
Обновлено 25 июня в 08:36
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Актриса Елена Драпеко рассказала о предательстве мужа Олега Белова
Известная актриса и политик Елена Драпеко рассказала о предательстве своего бывшего мужа Олега Белова.
Обновлено в 08:19
Политика
Тереза Мэй планирует потребовать выдачи обвиняемых по делу Скрипалей
Британский премьер-министр Терезы Мэй при встрече с российским лидером Владимиром Путиным намерена потребовать выдачу двух россиян, которые обвиняются по делу об инциденте в Солсбери.
Обновлено в 22:26
Гаджеты
Huawei назвал смартфоны Honor, которые обновятся до Android 10 Q
Ранее инсайдеры раскрыли список смартфонов Huawei, которые обновятся до десятой версии Android. В него вошли два десятка моделей.
Обновлено в 07:26
Шоу-бизнес
Ирина Салтыкова заявила о намерении избавиться от вредных привычек
Российская певица Ирина Салтыкова объявила о намерении избавиться от вредных привычек.
Обновлено в 18:48
Транспорт
Главная федеральная трасса в Иркутской области перекрыта из-за паводка
Федеральная трасса Р-255 «Сибирь» в Иркутской области из-за паводка временно закрыта.
Обновлено в 22:08
Политика
Украина отвергла предложение МИД России по украинским морякам
Как сообщили в МИД РФ, Украине и в Международный трибунал были направлены ноты с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.
Обновлено вчера в 13:46
Культура
Кикабидзе пообещал спеть в Москве после примирения с Грузией
Актер, певец и режиссер Вахтанг Кикабидзе пообещал дать концерт в Москве, если Россия и Грузия помирятся.
Обновлено в 14:03
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ФСБ и СКР проводят обыски в салонах автодилера «Рольф»
В четверг, 27 июня, сотрудники Федеральной службы безопасности и Следственного комитета РФ проводят обыски в петербургских салонах компании «Рольф».
Обновлено в 06:21
Гаджеты
Производителей смартфонов могут обязать устанавливать российское ПО
Производителей смартфонов могут обязать поставлять в Россию технику с уже установленными приложениями российских разработчиков.
Обновлено в 21:32
Экономика
Cтало известно, на сколько проиндексируют пенсии в 2020 году
Страховые пенсии в 2020 году планируется повысить на 6,6 процента, а размер пенсионного балла увеличится до 93 рублей (сейчас он стоит 87 рублей 24 копейки).
Обновлено в 20:03
Политика
Мэр Нью-Йорка перед бастующими рабочими процитировал слова Че Гевары
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио во время выступления перед рабочими, протестующими в аэропорту Майами американского штата Флорида, заявил, что по ошибке процитировал слова кубинского революционера Эрнеста Че Гевары.
Обновлено в 22:12
Космос
NASA отправит аппарат Dragonfly для поиска жизни на спутнике Сатурна
Аппарат Dragonfly для поиска жизни отправит NASA к спутнику Сатурна Титану.
Обновлено в 17:04
Экономика
Минэкономразвития предложило ввести контроль расходов россиян
Минэкономразвития изучает идею системного контроля доходов и расходов физических лиц для борьбы с теневой экономикой.
Обновлено в 09:57
Авто
Новинка от Mercedes: тест GLS
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