Экономика

Что рассказал Владимиру Путину глава «Лукойла»Lenta.ru 13:50

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой компании «Лукойл» Вагитом Алекперовым, на которой обсуждались итоги работы нефтегазового холдинга. По словам Вагита Алекперова, компания успешно завершила 2018 год.
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Что рассказал Владимиру Путину глава «Лукойла»

Lenta.ru13:50

Глава «Лукойла» заявил, что компания практически не поставляет бензин на экспорт

ТАСС15:04

Путин проведет встречу с главой «Лукойла»

ФАН05:24

Глава «ЛУКойла» пообещал Путину держать стабильные цены на бензин

Life.ru09:40

Путин проведет встречу с главой «Лукойла»

Народные новости06:06

Алекперов заверил Путина в стабильности цен на топливо

News.ru11:37

Путин во вторник встретится с главой ЛУКОЙЛа Алекперовым

РИА Новости05:20
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Политика

Михаил Горбачев решил побороться за реформы в Индонезии

В парламент Индонезии решил баллотироваться политик по имени Михаил Горбачев Дом.
Обновлено в 20:27
Футбол

Адвокат Мамаева подвел итоги заседания суда

Обновлено в 14:35
Происшествия

В Подмосковье нашли прикованный наручниками к дереву скелет

Обновлено в 09:04
Космос

3D-принтер напечатал дома, в которых будут жить колонизаторы Марса и Луны

Обновлено в 05:09
Экономика

Курс доллара в Венесуэле за день вырос на 23%

Минимальная зарплата в Венесуэле составляет 18 тыс. боливаров - около $4,3 по новому курсу.
Обновлено в 20:39
Космос

Разрушение спутника Intelsat 29e попало на видео

Геостационарный спутник связи Intelsat 29e разрушается на околоземной орбите.
Обновлено в 05:53
Происшествия

СМИ показали фото горящего собора Нотр-Дам с высоты птичьего полета

Издание La Croix опубликовало на своей странице в Twitter изображение, на котором горящий собор Парижской Богоматери запечатлен с высоты птичьего полета.
Обновлено вчера в 18:51
Политика

МИД отреагировал на обращение Украины в Международный трибунал

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что поручил украинскому внешнеполитическому ведомству обратиться в Международный трибунал по морскому праву с запросом о принятии принудительных мер в отношении Москвы для освобождения моряков, задержанных за незаконное пресечение российской границы.
Обновлено в 15:09
Технологии

Пермский Promobot представил робота с человеческой внешностью

Пермская IT-компания Promobot представила на форуме Skolkovo Robotics 2019 человекоподобного робота-компаньона Алекса.
Обновлено в 22:00
Единоборства

Опубликовано видео боя националиста Дацика и блогера Тарасова

В Сети появилось видео боя националиста и экс-бойца ММА Вячеслава Дацика с блогером Артемом Тарасовым.
Обновлено в 11:00
Шоу-бизнес

Петросян возвращается на Первый канал

Юморист Евгений Петросян стал гостем передачи Ивана Урганта "Вечерний Ургант" на Первом канале.
Обновлено в 08:22
Футбол

Бернардески: «Рано или поздно „Ювентус“ выиграет Лигу чемпионов»

Нападающий "Ювентуса" Федерико Бернардески дал комментарий после поражения от "Аякса" (1:2) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов и вылета своей команды из турнира.
Обновлено в 20:30
Армия и оружие

Ким Чен Ын провел внезапную проверку войск противовоздушной обороны

Председатель Госсовета КНДР и верховный главнокомандующий вооруженными силами Ким Чен Ын провел внезапную проверку войск противовоздушной обороны страны.
Обновлено в 19:34
Политика

Зеленский раскритиковал штаб Порошенко за организацию дебатов

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский подверг критике штаб действующего лидера страны Петра Порошенко из-за новых требований по организации дебатов.
Обновлено в 18:44
Общество

Гороскоп на 17 апреля: Рыбы будут выкладываться по полному, а Дева проведет ревизию бюджета

Звезды гороскопа говорят, что наиболее эффективной для Рака окажется работа по дому.
Обновлено в 12:11
Армия и оружие

В России начались оценочные и сравнительные испытания снайперской винтовки «Уголек»

Центральный институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в госкорпорацию "Ростех") начал оценочные и сравнительные испытания нового снайперского комплекса "Уголек", который будет состоять только из компонентов российского производства.
Обновлено в 15:36
Шоу-бизнес

Пугачева назвала шоу Кудрявцевой «помойкой» после выпуска о ее жизни

Обновлено в 08:51
Политика

Россия выдворила польского дипломата из Иркутска

Пресс-секретарь МИД Польши Эва Сувара заявила, что российские власти признали персоной нон грата сотрудника консульства в Иркутске, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 17:50
Единоборства

Головкин проведет бой с Роллсом

Обновлено в 18:13
Экономика

Оператор «Северного потока-2» рассмотрит датский маршрут газопровода

Проектная компания-оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG подала на рассмотрение в Датском энергетическом агентстве (ДЭА) заявку на третий вариант маршрута газопровода, который предполагает прокладку труб в Балтийском море в датской исключительной экономической зоне (ИЭЗ) к югу от острова Борнхольм.
Обновлено вчера в 08:17
Здоровье

Эксперт назвал рождение детей с помощью ЭКО в России повседневностью

Программа экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) стала повседневностью в России, заявил директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и неонатологии имени академика Кулакова» Минздрава России Геннадий Сухих.
Обновлено в 19:48
Финансы

Прибыль банковского сектора России в I квартале выросла в 1,7 раза

Прибыль российских банков за январь-март 2019 года составила 587 млрд рублей. Такие данные приводит 16 апреля пресс-служба Банка России.
Обновлено в 10:56
Политика

Президент Египта выразил поддержку главе военного совета Судана

Ас-Сиси в ходе беседы с главой военного совета Судана выразил поддержку курсу политической трансформации в восточноафриканской республике и заявил аль-Бурхану о готовности оказания помощи со стороны Каира.
Обновлено в 15:28
Шоу-бизнес

Марина Хлебникова вышла на сцену после самоубийства мужа

После вышла статья "Муж Хлебниковой украл у Иосифа Пригожина 500 тысяч долларов".
Обновлено в 03:20
Общество

Кузнецова просит Рособрнадзор проверить школу в Тамбове из-за драки учениц

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова попросила Рособрнадзор проверить одну из тамбовских школ после массовой драки учениц.
Обновлено в 14:04
Происшествия

В США мужчина намеренно въехал в группу пешеходов

Обновлено в 21:41
Общество

Отец Варвары Карауловой прокомментировал освобождение дочери

Отец условно-досрочно освобожденной Варвары Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к террористической группировке ИГ («Исламское государство», запрещена в России), заявил, что ему пока с трудом верится в решение суда.
Обновлено в 09:39
Шоу-бизнес

Актер Александр Семчев сбросил центнер

Заслуженный артист России Александр Семчев в преддверии 50-летия похудел на 100 килограммов.
Обновлено в 14:09
Шоу-бизнес

Известно, какие подарки подарили Алле Пугачевой на ее 70-летний юбилей

Торжество прошло в семейном поместье певицы. Вечно молодая Алла Борисовна отметила юбилей - 70 лет.
Обновлено в 09:14
Политика

Ассанжу присудили премию Европарламента за свободу СМИ

Основателю портала WikiLeaks Джулиану Ассанжу присудили в этом году премию Европарламента за свободу СМИ.
Обновлено в 21:32
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Вагит Юсуфович Алекперов
Российский предприниматель
Российский предприниматель и управленец. Генеральный директор производственного объединения «Когалымнефтегаз», заместитель и первый заместитель министра нефтегазовой промышленности СССР, президент нефтяного концерна «Лангепасурайкогалымнефть», президент и совладелец крупнейшей нефтяной компании России «ЛУКОЙЛ». Доктор экономических наук.
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