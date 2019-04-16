Экономика
Что рассказал Владимиру Путину глава «Лукойла»Lenta.ru 13:50
Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой компании «Лукойл» Вагитом Алекперовым, на которой обсуждались итоги работы нефтегазового холдинга. По словам Вагита Алекперова, компания успешно завершила 2018 год.
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Политика
Михаил Горбачев решил побороться за реформы в Индонезии
В парламент Индонезии решил баллотироваться политик по имени Михаил Горбачев Дом.
Обновлено в 20:27
Футбол
Адвокат Мамаева подвел итоги заседания суда
Обновлено в 14:35
Экономика
Курс доллара в Венесуэле за день вырос на 23%
Минимальная зарплата в Венесуэле составляет 18 тыс. боливаров - около $4,3 по новому курсу.
Обновлено в 20:39
Космос
Разрушение спутника Intelsat 29e попало на видео
Геостационарный спутник связи Intelsat 29e разрушается на околоземной орбите.
Обновлено в 05:53
Происшествия
СМИ показали фото горящего собора Нотр-Дам с высоты птичьего полета
Издание La Croix опубликовало на своей странице в Twitter изображение, на котором горящий собор Парижской Богоматери запечатлен с высоты птичьего полета.
Обновлено вчера в 18:51
Политика
МИД отреагировал на обращение Украины в Международный трибунал
Ранее президент Петр Порошенко заявил, что поручил украинскому внешнеполитическому ведомству обратиться в Международный трибунал по морскому праву с запросом о принятии принудительных мер в отношении Москвы для освобождения моряков, задержанных за незаконное пресечение российской границы.
Обновлено в 15:09
Технологии
Пермский Promobot представил робота с человеческой внешностью
Пермская IT-компания Promobot представила на форуме Skolkovo Robotics 2019 человекоподобного робота-компаньона Алекса.
Обновлено в 22:00
Единоборства
Опубликовано видео боя националиста Дацика и блогера Тарасова
В Сети появилось видео боя националиста и экс-бойца ММА Вячеслава Дацика с блогером Артемом Тарасовым.
Обновлено в 11:00
Шоу-бизнес
Петросян возвращается на Первый канал
Юморист Евгений Петросян стал гостем передачи Ивана Урганта "Вечерний Ургант" на Первом канале.
Обновлено в 08:22
Футбол
Бернардески: «Рано или поздно „Ювентус“ выиграет Лигу чемпионов»
Нападающий "Ювентуса" Федерико Бернардески дал комментарий после поражения от "Аякса" (1:2) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов и вылета своей команды из турнира.
Обновлено в 20:30
Армия и оружие
Ким Чен Ын провел внезапную проверку войск противовоздушной обороны
Председатель Госсовета КНДР и верховный главнокомандующий вооруженными силами Ким Чен Ын провел внезапную проверку войск противовоздушной обороны страны.
Обновлено в 19:34
Политика
Зеленский раскритиковал штаб Порошенко за организацию дебатов
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский подверг критике штаб действующего лидера страны Петра Порошенко из-за новых требований по организации дебатов.
Обновлено в 18:44
Общество
Гороскоп на 17 апреля: Рыбы будут выкладываться по полному, а Дева проведет ревизию бюджета
Звезды гороскопа говорят, что наиболее эффективной для Рака окажется работа по дому.
Обновлено в 12:11
Армия и оружие
В России начались оценочные и сравнительные испытания снайперской винтовки «Уголек»
Центральный институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в госкорпорацию "Ростех") начал оценочные и сравнительные испытания нового снайперского комплекса "Уголек", который будет состоять только из компонентов российского производства.
Обновлено в 15:36
Политика
Россия выдворила польского дипломата из Иркутска
Пресс-секретарь МИД Польши Эва Сувара заявила, что российские власти признали персоной нон грата сотрудника консульства в Иркутске, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 17:50
Единоборства
Головкин проведет бой с Роллсом
Обновлено в 18:13
Экономика
Оператор «Северного потока-2» рассмотрит датский маршрут газопровода
Проектная компания-оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG подала на рассмотрение в Датском энергетическом агентстве (ДЭА) заявку на третий вариант маршрута газопровода, который предполагает прокладку труб в Балтийском море в датской исключительной экономической зоне (ИЭЗ) к югу от острова Борнхольм.
Обновлено вчера в 08:17
Здоровье
Эксперт назвал рождение детей с помощью ЭКО в России повседневностью
Программа экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) стала повседневностью в России, заявил директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и неонатологии имени академика Кулакова» Минздрава России Геннадий Сухих.
Обновлено в 19:48
Финансы
Прибыль банковского сектора России в I квартале выросла в 1,7 раза
Прибыль российских банков за январь-март 2019 года составила 587 млрд рублей. Такие данные приводит 16 апреля пресс-служба Банка России.
Обновлено в 10:56
Политика
Президент Египта выразил поддержку главе военного совета Судана
Ас-Сиси в ходе беседы с главой военного совета Судана выразил поддержку курсу политической трансформации в восточноафриканской республике и заявил аль-Бурхану о готовности оказания помощи со стороны Каира.
Обновлено в 15:28
Шоу-бизнес
Марина Хлебникова вышла на сцену после самоубийства мужа
После вышла статья "Муж Хлебниковой украл у Иосифа Пригожина 500 тысяч долларов".
Обновлено в 03:20
Общество
Кузнецова просит Рособрнадзор проверить школу в Тамбове из-за драки учениц
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова попросила Рособрнадзор проверить одну из тамбовских школ после массовой драки учениц.
Обновлено в 14:04
Происшествия
В США мужчина намеренно въехал в группу пешеходов
Обновлено в 21:41
Общество
Отец Варвары Карауловой прокомментировал освобождение дочери
Отец условно-досрочно освобожденной Варвары Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к террористической группировке ИГ («Исламское государство», запрещена в России), заявил, что ему пока с трудом верится в решение суда.
Обновлено в 09:39
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев сбросил центнер
Заслуженный артист России Александр Семчев в преддверии 50-летия похудел на 100 килограммов.
Обновлено в 14:09
Шоу-бизнес
Известно, какие подарки подарили Алле Пугачевой на ее 70-летний юбилей
Торжество прошло в семейном поместье певицы. Вечно молодая Алла Борисовна отметила юбилей - 70 лет.
Обновлено в 09:14
Политика
Ассанжу присудили премию Европарламента за свободу СМИ
Основателю портала WikiLeaks Джулиану Ассанжу присудили в этом году премию Европарламента за свободу СМИ.
Обновлено в 21:32