Кино

Что произошло в новой серии «Игры престолов»RT на русском 02:56

Телеканал HBO представил четвёртый эпизод восьмого сезона сериала «Игра престолов».
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Похороны, пир и смертельная встреча с Серсеей

Информ Полис online08:13

После выхода 4-й серии «Игры престолов» зрители разочаровались в Дейенерис

Телепрограмма03:47

Слухи и спойлеры: что может произойти в последних двух сериях «Игры престолов»

Игромания.ру05:14

Что произошло в новой серии «Игры престолов»

RT на русском02:56
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Политика

Украинский депутат подарил жене на майские праздники поездку в Крым

Обновлено в 09:03
Происшествия

В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек

В результате авиакатастрофы с лайнером Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 18:14
Экономика

Экспобанк купил контрольный пакет акций Курскпромбанка

Сделка по приобретению контрольного пакета акций Курскпромбанка была завершена 30 апреля, после получения согласия Банка России.
Обновлено в 02:59
Экономика

Нам не по пути. Россия рекордными темпами сокращает расчеты в долларах

Эксперты международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza подсчитали, что за пять лет санкций Россия сократила объем международных расчетов в долларах почти на 13 процентов, увеличив долю евро и рублей на 26 и 14 процентов соответственно.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес

Кто-то ворует игрушки и свечи с могилы Юлии Началовой

Фанаты Началовой не верят, что это просто воры, которые на любом кладбище готовы поживиться всем, что можно затем продать.
Обновлено в 07:46
Кино

В последнем сезоне «Игры престолов» нашли очередной киноляп

Обновлено в 10:47
Шоу-бизнес

55-летняя солистка «Фристайла» Нина Кирсо вышла из комы

1 июня 2018 года 55-летняя солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо была госпитализирована в тяжелом состоянии.
Обновлено в 04:33
Происшествия

Число пострадавших при пожаре в Железноводске возросло до 17

Число пострадавших в результате пожара в девятиэтажке Железноводска возросло до 17 человек, сообщили РИА Новости в минздраве Ставропольского края.
Обновлено в 08:46
Происшествия

Пассажиры сняли на видео начало пожара на борту SuperJet 100

На опубликованных кадрах, снятых одним из пассажиров, видно, что при посадке огонь охватил крыло самолета, после чего в салоне начинается паника.
Обновлено в 03:09
Футбол

Кокорин прокомментировал чемпионство «Зенита»

Обновлено в 05:49
Происшествия

Валентина Матвиенко была права, когда ругала «Суперджет»

Обновлено вчера в 18:25
Происшествия

Следователи завершили работу на месте крушения SSJ 100 в Шереметьево

Обновлено в 12:04
Происшествия

«Аэрофлот» опубликовал список выживших пассажиров Superjet

Обновлено вчера в 17:43
Финансы

Праздники изменили картинку в паре доллар/рубль, но не критично

За праздничные сессии график пары USDRUB_TOM существенно изменился.
Обновлено в 11:30
Транспорт

Водителям посоветовали не ездить в центр Москвы

В ЦОДД посоветовали столичным автомобилистам воздержаться от поездок в центр Москвы 7 мая. Об этом сообщается в твиттере организации.
Обновлено в 09:59
Политика

В Раде предложили обезлюдить Донбасс

«В моем понимании у Киева должна быть стратегия обезлюдить Донбасс Необходимо вытянуть с оккупированных территорий все трудовые ресурсы», – заявил Семен Семенченко.
Обновлено вчера в 12:28
Происшествия

Медведев поручил представить предложения к закону об авиабезопасности

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минтрансу представить предложения по совершенствованию законодательства в сфере безопасности эксплуатации авиатранспорта после катастрофы с самолётом Superjet в Шереметьеве.
Обновлено в 09:51
Происшествия

Бортпроводник погиб, спасая пассажиров горящего в Шереметьеве SSJ-100

Бортпроводник Максим Моисеев погиб, спасая пассажиров горящего в аэропорту Шереметьево самолета.
Обновлено в 03:01
Гаджеты

Новый смартфон Xiaomi на базе Snapdragon 855 получит имя Redmi K20 Pro

Обновлено в 08:30
Происшествия

Авиакомпания «Ямал» отказалась от покупки еще десяти SSJ-100

Основной перевозчик в ЯНАО авиакомпания «Ямал» решила отказаться от поставки еще десяти самолетов Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 10:33
Политика

В Госдуму внесен законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям

Обновлено в 09:31
Шоу-бизнес

После развода у Анджелины Джоли обострился лицевой паралич

Недавно знаменитость дала интервью журналу Vanity Fair, в котором поведала, что уже долгое время страдает от паралича Белла — нервного заболевания, из-за которого у нее периодически немеют мышцы лица.
Обновлено в 03:16
Армия и оружие

У Зеленского «одобрили» назначение Порошенко новым командующим ООС Александра Сирского

Новый командующий Объединенных сил Александр Сирский - достойный человек и профессиональный генерал, заявил советник новоизбранного президента Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин.
Обновлено в 12:56
Политика

ФСБ запустила анонимный опрос об эффективности борьбы с коррупцией

Федеральная служба безопасности опубликовала на официальном сайте опрос для оценки эффективности борьбы с коррупцией.
Обновлено в 12:11
Шоу-бизнес

Владимир Пресняков оправдался за свое отсутствие на юбилее Пугачевой

Поклонники Пугачевой и журналисты обратили внимание, однако, что на юбилейном концерте отсутствовал близкий друг семьи и фактически родственник Аллы Борисовны Владимир Пресняков.
Обновлено в 08:40
Шоу-бизнес

Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в «Шереметьево»

Актриса, супруга певца и композитора Игоря Николаева Юлия Проскурякова пожаловалась в социальных сетях на задержку рейса из Майами в Россию из-за трагедии в аэропорту «Шереметьево».
Обновлено в 07:06
Шоу-бизнес

Директор Бориса Моисеева опроверг слухи о смерти певца

Концертный директор певца Виталий Фроликов рассказал, что артист находится в США на реабилитации.
Обновлено в 09:54
Армия и оружие

В Латвии от взрыва мины погибла военнослужащая ВС Албании

Обновлено в 12:25
Здоровье

Товары взвесят по ГОСТу

В России утверждены два новых ГОСТа, которые позволят контролировать вес и объем фасованных товаров, рассказал "Российской газете" министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Обновлено в 11:56
Происшествия

Около 20 объектов в Москве получили сигналы о минировании

Ранее источник "Интерфакса" уточнил, что первыми сигналы о "минировании" от неизвестных получили торговых центры, расположенные на Сколковском шоссе, Фестивальной улице, Литовском бульваре, Профсоюзной улице, а также несколько объектов на Тверской улице.
Обновлено в 12:16
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Персонаж романов американского писателя-фантаста Джорджа Мартина из цикла «Песнь Льда и Пламени». Впервые появляется в книге «Игра престолов». Начиная с книги «Битва королей» является одним из ключевых персонажей цикла. В телесериале «Игра престолов» роль Тириона Ланнистера исполнил Питер Динклэйдж.
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Персонаж серии фэнтези-романов «Песнь Льда и Огня» американского писателя Джорджа Мартина. Является одним из центральных персонажей серии, от лица которого ведётся часть глав романов. Появляется в книгах «Игра престолов», «Битва королей», а в книгах «Буря мечей», «Пир стервятников», «Танец с драконами» и «Ветра зимы» является центральным персонажем.
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