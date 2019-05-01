Что произошло в новой серии «Игры престолов»RT на русском 02:56

Что произошло в новой серии «Игры престолов»

Происшествия В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек В результате авиакатастрофы с лайнером Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, передает ТАСС.

Экономика Экспобанк купил контрольный пакет акций Курскпромбанка Сделка по приобретению контрольного пакета акций Курскпромбанка была завершена 30 апреля, после получения согласия Банка России.

Экономика Нам не по пути. Россия рекордными темпами сокращает расчеты в долларах Эксперты международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza подсчитали, что за пять лет санкций Россия сократила объем международных расчетов в долларах почти на 13 процентов, увеличив долю евро и рублей на 26 и 14 процентов соответственно.

Шоу-бизнес Кто-то ворует игрушки и свечи с могилы Юлии Началовой Фанаты Началовой не верят, что это просто воры, которые на любом кладбище готовы поживиться всем, что можно затем продать.

Шоу-бизнес 55-летняя солистка «Фристайла» Нина Кирсо вышла из комы 1 июня 2018 года 55-летняя солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо была госпитализирована в тяжелом состоянии.

Происшествия Число пострадавших при пожаре в Железноводске возросло до 17 Число пострадавших в результате пожара в девятиэтажке Железноводска возросло до 17 человек, сообщили РИА Новости в минздраве Ставропольского края.

Происшествия Пассажиры сняли на видео начало пожара на борту SuperJet 100 На опубликованных кадрах, снятых одним из пассажиров, видно, что при посадке огонь охватил крыло самолета, после чего в салоне начинается паника.

Транспорт Водителям посоветовали не ездить в центр Москвы В ЦОДД посоветовали столичным автомобилистам воздержаться от поездок в центр Москвы 7 мая. Об этом сообщается в твиттере организации.

Политика В Раде предложили обезлюдить Донбасс «В моем понимании у Киева должна быть стратегия обезлюдить Донбасс Необходимо вытянуть с оккупированных территорий все трудовые ресурсы», – заявил Семен Семенченко.

Происшествия Медведев поручил представить предложения к закону об авиабезопасности Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минтрансу представить предложения по совершенствованию законодательства в сфере безопасности эксплуатации авиатранспорта после катастрофы с самолётом Superjet в Шереметьеве.

Происшествия Авиакомпания «Ямал» отказалась от покупки еще десяти SSJ-100 Основной перевозчик в ЯНАО авиакомпания «Ямал» решила отказаться от поставки еще десяти самолетов Sukhoi Superjet 100.

Шоу-бизнес После развода у Анджелины Джоли обострился лицевой паралич Недавно знаменитость дала интервью журналу Vanity Fair, в котором поведала, что уже долгое время страдает от паралича Белла — нервного заболевания, из-за которого у нее периодически немеют мышцы лица.

Армия и оружие У Зеленского «одобрили» назначение Порошенко новым командующим ООС Александра Сирского Новый командующий Объединенных сил Александр Сирский - достойный человек и профессиональный генерал, заявил советник новоизбранного президента Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин.

Политика ФСБ запустила анонимный опрос об эффективности борьбы с коррупцией Федеральная служба безопасности опубликовала на официальном сайте опрос для оценки эффективности борьбы с коррупцией.

Шоу-бизнес Владимир Пресняков оправдался за свое отсутствие на юбилее Пугачевой Поклонники Пугачевой и журналисты обратили внимание, однако, что на юбилейном концерте отсутствовал близкий друг семьи и фактически родственник Аллы Борисовны Владимир Пресняков.

Шоу-бизнес Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в «Шереметьево» Актриса, супруга певца и композитора Игоря Николаева Юлия Проскурякова пожаловалась в социальных сетях на задержку рейса из Майами в Россию из-за трагедии в аэропорту «Шереметьево».

Шоу-бизнес Директор Бориса Моисеева опроверг слухи о смерти певца Концертный директор певца Виталий Фроликов рассказал, что артист находится в США на реабилитации.

Здоровье Товары взвесят по ГОСТу В России утверждены два новых ГОСТа, которые позволят контролировать вес и объем фасованных товаров, рассказал "Российской газете" министр промышленности и торговли Денис Мантуров.