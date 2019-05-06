Что произошло в новой серии «Игры престолов»RT на русском 02:56

Что произошло в новой серии «Игры престолов»

Шоу-бизнес У принца Гарри и Меган Маркл родился сын Появившийся на свет ребенок стал седьмым в очереди наследования британского престола и первенцем у принца Гарри и Меган Маркл, которые поженились в мае прошлого года.

Происшествия Собчак призвала россиян отказаться от полетов на Superjet Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак призвала россиян отказаться от полетов на самолетах Sukhoi Superjet.

Происшествия Пассажиры сняли на видео начало пожара на борту SuperJet 100 На опубликованных кадрах, снятых одним из пассажиров, видно, что при посадке огонь охватил крыло самолета, после чего в салоне начинается паника.

Общество Новые правила диспансеризации вступили в силу Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".

Политика РФ не примет участия в слушаниях МТМП по делу украинских моряков Российская сторона не собирается принимать участие в слушаниях Международного трибунала по морскому праву, на которых планируется рассмотрение дела украинских моряков, задержанных в ноябре 2018 года за незаконное пересечение границы РФ.

Игры В сети появились первые кадры Assassin’s Creed Ragnarok Намеки на следующую часть серии Assassin’s Creed появились после релиза игры The Division 2. В одном из зданий мультиплатформерного шутера можно отыскать плакаты, на которых изображен путник, держащий яблоко Эдема — один из ключевых элементов другого проекта Ubisoft — Assassin’s Creed.

Происшествия Медведев поручил оказать помощь пострадавшим в катастрофе SSJ-100 Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минтрансу, Минфину, а также правительствам Московской и Мурманской областей оказать помощь семьям погибших и пострадавшим в авиакатастрофе с самолётом SSJ-100 в Шереметьеве 5 мая.

Авто АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4 В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.

Политика Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру Бывшего президента Украины вызывают в ГПУ 7 мая. Порошенко вызван для допроса по делам о преступлениях против евромайдановцев.

Авто МАЗ рассекретил основного конкурента «ГАЗели» Минским автозаводом сделан анонс своей новинки, которая должна составить серьезную конкуренцию для российской "ГАЗели".

Происшествия Грузовик с туристами упал с обрыва на Украине Грузовик, перевозивший туристов, перевернулся и упал в реку на Западной Украине. Об этом сообщается на официальном сайте МВД Украины.

Общество Заработали новые правила идентификации в мессенджерах С 5 мая этого года все мессенджеры будут обязаны идентифицировать пользователей по номеру телефона.

Музыка Всемарийский детский хор поёт на сцене театра им. Э. Сапаева Напомним, Всемарийский детский хор был создан по инициативе министра культуры республики Константина Иванова в марте 2018 года.

Политика Генпрокурор Украины заявил о готовности к отставке Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о готовности освободить занимаемую должность, если Верховная рада примет соответствующее решение.

Политика Украинский депутат подарил жене романтическую поездку в Крым Депутат Верховной рады Украины от "Оппозиционного блока" Нестор Шуфрич на майские праздники подарил супруге совместное путешествие в Крым, сообщает пресс-служба политика.

Армия и оружие Порошенко назвал потери украинских войск в Донбассе В ходе поездки Порошенко встретился с военнослужащими, участвующими в операции объединенных сил (ООС).

Армия и оружие Бракованный головной фрегат вернули немецкому флоту Фрегат был спущен на воду в 2013 году, а в 2016 году принят военными. Однако вскоре было обнаружено, что изделие оказалось бракованным.