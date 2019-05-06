Кино

Что произошло в новой серии «Игры престолов»RT на русском 02:56

Телеканал HBO представил четвёртый эпизод восьмого сезона сериала «Игра престолов».
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На братских могилах не ставят крестов: обзор 4 серии 8 сезона «Игры престолов»

Газета.Ru06:25

Что нужно знать о четвертой серии 8 сезона «Игры Престолов»

Комсомольская правда06:00

Слухи и спойлеры: что может произойти в последних двух сериях «Игры престолов»

Игромания.ру05:14

Похороны, пир и смертельная встреча с Серсеей

Информ Полис online08:13

Что произошло в новой серии «Игры престолов»

RT на русском02:56

Дракарис! Что ждет зрителей в четвертой серии восьмого сезона «Игры престолов»

Фонтанка.Ру05:59
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 10:23, Ашберн
Происшествия

Выяснены действия погибшего бортпроводника SSJ-100

Обновлено в 02:50
Шоу-бизнес

У принца Гарри и Меган Маркл родился сын

Появившийся на свет ребенок стал седьмым в очереди наследования британского престола и первенцем у принца Гарри и Меган Маркл, которые поженились в мае прошлого года.
Обновлено в 09:42
Происшествия

СК опубликовал видео из салона сгоревшего в Шереметьево самолета

Обновлено в 05:24
Происшествия

Собчак призвала россиян отказаться от полетов на Superjet

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак призвала россиян отказаться от полетов на самолетах Sukhoi Superjet.
Обновлено в 08:43
Происшествия

В «Шереметьево» при посадке загорелся пассажирский лайнер

В "Шереметьево" при посадке загорелся самолёт.
Обновлено вчера в 12:51
Происшествия

ЕС выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Шереметьево

Обновлено в 05:13
Происшествия

Пассажиры сняли на видео начало пожара на борту SuperJet 100

На опубликованных кадрах, снятых одним из пассажиров, видно, что при посадке огонь охватил крыло самолета, после чего в салоне начинается паника.
Обновлено в 03:09
Общество

Новые правила диспансеризации вступили в силу

Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 08:22
Политика

РФ не примет участия в слушаниях МТМП по делу украинских моряков

Российская сторона не собирается принимать участие в слушаниях Международного трибунала по морскому праву, на которых планируется рассмотрение дела украинских моряков, задержанных в ноябре 2018 года за незаконное пересечение границы РФ.
Обновлено в 09:30
Игры

В сети появились первые кадры Assassin’s Creed Ragnarok

Намеки на следующую часть серии Assassin’s Creed появились после релиза игры The Division 2. В одном из зданий мультиплатформерного шутера можно отыскать плакаты, на которых изображен путник, держащий яблоко Эдема — один из ключевых элементов другого проекта Ubisoft — Assassin’s Creed.
Обновлено в 10:02
Общество

Жительницу Марий Эл признали самой красивой замужней женщиной России

Обновлено в 10:17
Футбол

Кокорин прокомментировал чемпионство «Зенита»

Обновлено в 05:49
Происшествия

Названа предварительная причина гибели пассажиров SSJ-100

Обновлено в 03:14
Происшествия

Медведев поручил оказать помощь пострадавшим в катастрофе SSJ-100

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минтрансу, Минфину, а также правительствам Московской и Мурманской областей оказать помощь семьям погибших и пострадавшим в авиакатастрофе с самолётом SSJ-100 в Шереметьеве 5 мая.
Обновлено в 09:38
Происшествия

Пассажир сгоревшего SSJ100 призвал не травить вышедших с вещами людей

Борт вернулся в «Шереметьево» предположительно из-за удара молнии в корпус самолета.
Обновлено в 08:04
Авто

АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4

В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 05:19
Шоу-бизнес

Татьяна Васильева получила от Путина бриллиантовые серьги с жемчугом

Владимир Путин передал актрисе роскошные бриллиантовые серьги, оформленные камеей и жемчугом.
Обновлено в 01:27
Политика

Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру

Бывшего президента Украины вызывают в ГПУ 7 мая. Порошенко вызван для допроса по делам о преступлениях против евромайдановцев.
Обновлено в 09:51
Авто

МАЗ рассекретил основного конкурента «ГАЗели»

Минским автозаводом сделан анонс своей новинки, которая должна составить серьезную конкуренцию для российской "ГАЗели".
Обновлено в 05:22
Авто

Начались продажи первого электрического кроссовера Mercedes-Benz

Обновлено в 08:17
Происшествия

Грузовик с туристами упал с обрыва на Украине

Грузовик, перевозивший туристов, перевернулся и упал в реку на Западной Украине. Об этом сообщается на официальном сайте МВД Украины.
Обновлено в 09:22
Общество

Заработали новые правила идентификации в мессенджерах

С 5 мая этого года все мессенджеры будут обязаны идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 07:01
Музыка

Всемарийский детский хор поёт на сцене театра им. Э. Сапаева

Напомним, Всемарийский детский хор был создан по инициативе министра культуры республики Константина Иванова в марте 2018 года.
Обновлено в 08:09
Политика

Генпрокурор Украины заявил о готовности к отставке

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о готовности освободить занимаемую должность, если Верховная рада примет соответствующее решение.
Обновлено в 07:06
Происшествия

Семьям погибших в катастрофе в Шереметьево выплатят по 5 млн рублей

Обновлено в 06:25
Политика

Украинский депутат подарил жене романтическую поездку в Крым

Депутат Верховной рады Украины от "Оппозиционного блока" Нестор Шуфрич на майские праздники подарил супруге совместное путешествие в Крым, сообщает пресс-служба политика.
Обновлено в 08:33
Наука

В США ученый-армянин смог напечатать искусственные сосуды

Обновлено в 06:42
Армия и оружие

Порошенко назвал потери украинских войск в Донбассе

В ходе поездки Порошенко встретился с военнослужащими, участвующими в операции объединенных сил (ООС).
Обновлено в 09:27
Армия и оружие

Бракованный головной фрегат вернули немецкому флоту

Фрегат был спущен на воду в 2013 году, а в 2016 году принят военными. Однако вскоре было обнаружено, что изделие оказалось бракованным.
Обновлено в 09:38
Происшествия

Экипаж сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 рассказал детали катастрофы

Экипаж сгоревшего в Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» рассказал телеканалу «Россия 24» детали катастрофы.
Обновлено в 09:53
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