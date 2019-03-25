Финансы

Что произойдет с рублем после заседания Банка РоссииРоссийская газета вчера в 23:00

По итогам пятничного заседания Банка России ключевая ставка осталась неизменной, а риторика ЦБ несколько смягчилась, что нашло отражение в снижении прогнозов по инфляции. На этом фоне Банк России указал на присутствие вероятности снижения ключевой ставки уже в этом году.
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Аргументы недели02:13

Что произойдет с рублем после заседания Банка России

Российская газетавчера в 23:00
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Политика

Рогозин допустил достройку Восточного компаниями Ротенберга и Тимченко

Кто претендует на достройку Восточного На встрече с журналистами глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин перечислил компании, которые ведомство рассматривает в качестве возможных застройщиков второй очереди космодрома Восточный после разрыва контракта с предыдущим подрядчиком ПСО "Казань".
Обновлено в 02:00
Происшествия

В Приморье проверят видео, где мужчина размахивает бензопилой в кафе

Полиция проводит проверку по факту размещенного в соцсетях видео, где мужчина размахивает работающей бензопилой в кафе Находки Приморского края, сообщил РИА Новости представитель регионального УМВД РФ.
Обновлено в 00:56
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП в Брянске

Четыре человека погибли при столкновении двух легковых автомобилей в понедельник утром в Советском районе Брянска.
Обновлено в 01:40
Технологии

«Газпром межрегионгаз Саратов»: Заплатить за газ легко

«Газпром межрегионгаз Саратов» развивает возможности корпоративного сайта и запускает новый раздел «Заплатить за газ легко».
Обновлено в 01:49
Спорт

Разведчик объяснил исход матча Спасского и Фишера в 1972 году

Ветеран Службы внешней разведки России Георгий Санников объяснил исход матча российского гроссмейстера Бориса Спасского и американского шахматиста Бобби Фишера в 1972 году, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:32
Армия и оружие

СМИ объяснили визит российских военных в Венесуэлу

В субботу, 23 марта, в Каракас прибыли два военно-транспортных самолета Ан-124 и Ил-62 с российскими военными на борту, сообщали латиноамериканские СМИ, в частности колумбийский портал Webinfomil, перуанская газета El Comercio, сайты Noticiero Digital и Eha Medya.
Обновлено в 00:29
Происшествия

Запущенная из сектора Газа ракета попала в жилой дом в Израиле

Снаряд попал в жилой дом в одном из населенных пунктов к северу от Тель-Авива, сообщает ТАСС со ссылкой на полицию.
Обновлено в 00:16
Происшествия

В Хасавюрте возбудили уголовное дело по факту массового отравления

Обновлено вчера в 13:13
Общество

Дочь Назарбаева назвала детей-инвалидов «уродами»

Дарига Кулибаева, дочь бывшего президента Казахстана, во время своей речи оскорбила инвалидов.
Обновлено в 01:49
Политика

На выборах мэра Усть-Илимска лидирует домохозяйка от ЛДПР

Обновлено вчера в 13:05
Политика

Новый караван мигрантов начал движение по Мексике к США

Караван мигрантов из стран Центральной Америки начал движение от границы Мексики с Гватемалой к США, сообщил портал Noticias24.
Обновлено вчера в 20:46
Политика

Принц Чарльз впервые прибыл на Кубу

Ранее британский 70-летний принц Чарльз показался на пляже в трусах, чем немало удивил публику, однако продемонстрировал довольно "впечатляющую" фигуру.
Обновлено в 00:58
Происшествия

Спасатели нашли пропавшую в Ленинградской области девочку

11-летняя Алина из детского лагеря «Пионер», потерявшаяся вечером 24 марта в Ленинградской области, найдена спасателями живой.
Обновлено в 00:01
Культура

Шнуров рассказал о планах заниматься живописью

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в интервью телеканалу РБК заявил, что в дальнейшем собирается продолжить заниматься живописью.
Обновлено в 01:31
Спорт

Логинов стал вторым в общем зачете Кубка мира по биатлону

Обновлено вчера в 12:19
Общество

Россияне объяснили употребление алкоголя традицией пить по праздникам

Употребление алкоголя традицией выпивать в праздничные дни объяснило большинство россиян во всех возрастных группах.
Обновлено в 00:30
Баскетбол

Трипл-дабл Джеймса помог «Лейкерс» прервать серию из пяти поражений

Обновлено в 00:16
Общество

Минобрнауки планирует увеличить число бюджетных мест в вузах

Министерство науки и высшего образования России планирует увеличить количество бюджетных мест в вузах в 2019 году, сообщает RT.
Обновлено в 01:57
Армия и оружие

Порошенко пригрозил «смертоносным оружием» врагам

"Дали смертоносное для врага оружие, которым, уверяю, при необходимости украинская армия умело воспользуется", - добавил Порошенко.
Обновлено в 01:13
Политика

Россия не планирует отключать себя от Интернета, заявил Патрушев

Патрушев заявил о необходимости создания инфраструктуру, которая позволяет гарантировать работоспособность отечественных интернет-ресурсов, чтобы россияне и российские компании могли пользоваться сетью даже при условии возникновения у наших операторов связи с подключением к иностранным серверам или при целенаправленном масштабном внешнем воздействии.
Обновлено вчера в 20:20
Здоровье

В Госдуме предложили запретить в России продукты с трансжирами

В письме Милонов напомнил, что борьба за здоровый образ жизни и повышение ее качества и продолжительности – приоритетная национальная цель развития, заявленная Президентом России.
Обновлено вчера в 19:35
Космос

В Млечном Пути нашли гигантскую космическую «пушку»

Обновлено в 00:25
Армия и оружие

Американские военные корабли прошли через Тайваньский пролив

Обновлено вчера в 21:32
Экономика

«Коммерсантъ» узнал о претензиях к РЖД из-за транспортного узла Москвы

В РЖД заявили газете, что сроки и стоимость МТУ изменялись по решению государственных органов, в том числе с учетом развития радиальных линий столичного метро и их интеграции с Московским центральным кольцом (МЦК) и другими проектами.
Обновлено вчера в 23:43
Политика

Boeing потратил $15 млн в 2018 году на лоббирование своих интересов

Компания Boeing потратила только в прошлом году $15 млн на лоббирование своих интересов в Конгрессе, в Федеральном агентстве гражданской авиации (FAA) и в других федеральных агентствах, сообщает Washington Post.
Обновлено в 00:21
Общество

Учительница из Барнаула уволилась из школы из-за фото в купальнике

Обновлено в 00:11
Политика

S7 Space расторгнет контракт на производство украинских ракет «Зенит»

Компания S7 Space, являющаяся владельцем плавучего космодрома «Морской старт», расторгнет контракт на поставку 12 ракет-носителей «Зенит», производимых на украинском «Южмаше».
Обновлено в 01:03
Политика

Президент Сербии заявил о нежелании вступать в НАТО

Сербия не желает вступать в НАТО и намерена твердо придерживаться политики военного нейтралитета.
Обновлено вчера в 19:18
Происшествия

На американской военной базе в Японии прогремел взрыв

Неизвестный устроил взрыв на американской базе "Кэмп Фостер" на Окинаве, сообщил телеканал NHK.
Обновлено вчера в 23:47
Футбол

Моуринью спрогнозировал финальную пару Лиги чемпионов

Экс-тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью назвал главных фаворитов нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.
Обновлено в 01:41
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