Финансы
Что произойдет с рублем после заседания Банка РоссииРоссийская газета вчера в 23:00
По итогам пятничного заседания Банка России ключевая ставка осталась неизменной, а риторика ЦБ несколько смягчилась, что нашло отражение в снижении прогнозов по инфляции. На этом фоне Банк России указал на присутствие вероятности снижения ключевой ставки уже в этом году.
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Политика
Рогозин допустил достройку Восточного компаниями Ротенберга и Тимченко
Кто претендует на достройку Восточного На встрече с журналистами глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин перечислил компании, которые ведомство рассматривает в качестве возможных застройщиков второй очереди космодрома Восточный после разрыва контракта с предыдущим подрядчиком ПСО "Казань".
Обновлено в 02:00
Происшествия
В Приморье проверят видео, где мужчина размахивает бензопилой в кафе
Полиция проводит проверку по факту размещенного в соцсетях видео, где мужчина размахивает работающей бензопилой в кафе Находки Приморского края, сообщил РИА Новости представитель регионального УМВД РФ.
Обновлено в 00:56
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Брянске
Четыре человека погибли при столкновении двух легковых автомобилей в понедельник утром в Советском районе Брянска.
Обновлено в 01:40
Технологии
«Газпром межрегионгаз Саратов»: Заплатить за газ легко
«Газпром межрегионгаз Саратов» развивает возможности корпоративного сайта и запускает новый раздел «Заплатить за газ легко».
Обновлено в 01:49
Спорт
Разведчик объяснил исход матча Спасского и Фишера в 1972 году
Ветеран Службы внешней разведки России Георгий Санников объяснил исход матча российского гроссмейстера Бориса Спасского и американского шахматиста Бобби Фишера в 1972 году, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:32
Армия и оружие
СМИ объяснили визит российских военных в Венесуэлу
В субботу, 23 марта, в Каракас прибыли два военно-транспортных самолета Ан-124 и Ил-62 с российскими военными на борту, сообщали латиноамериканские СМИ, в частности колумбийский портал Webinfomil, перуанская газета El Comercio, сайты Noticiero Digital и Eha Medya.
Обновлено в 00:29
Происшествия
Запущенная из сектора Газа ракета попала в жилой дом в Израиле
Снаряд попал в жилой дом в одном из населенных пунктов к северу от Тель-Авива, сообщает ТАСС со ссылкой на полицию.
Обновлено в 00:16
Происшествия
В Хасавюрте возбудили уголовное дело по факту массового отравления
Обновлено вчера в 13:13
Общество
Дочь Назарбаева назвала детей-инвалидов «уродами»
Дарига Кулибаева, дочь бывшего президента Казахстана, во время своей речи оскорбила инвалидов.
Обновлено в 01:49
Политика
На выборах мэра Усть-Илимска лидирует домохозяйка от ЛДПР
Обновлено вчера в 13:05
Политика
Новый караван мигрантов начал движение по Мексике к США
Караван мигрантов из стран Центральной Америки начал движение от границы Мексики с Гватемалой к США, сообщил портал Noticias24.
Обновлено вчера в 20:46
Политика
Принц Чарльз впервые прибыл на Кубу
Ранее британский 70-летний принц Чарльз показался на пляже в трусах, чем немало удивил публику, однако продемонстрировал довольно "впечатляющую" фигуру.
Обновлено в 00:58
Происшествия
Спасатели нашли пропавшую в Ленинградской области девочку
11-летняя Алина из детского лагеря «Пионер», потерявшаяся вечером 24 марта в Ленинградской области, найдена спасателями живой.
Обновлено в 00:01
Культура
Шнуров рассказал о планах заниматься живописью
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в интервью телеканалу РБК заявил, что в дальнейшем собирается продолжить заниматься живописью.
Обновлено в 01:31
Спорт
Логинов стал вторым в общем зачете Кубка мира по биатлону
Обновлено вчера в 12:19
Общество
Россияне объяснили употребление алкоголя традицией пить по праздникам
Употребление алкоголя традицией выпивать в праздничные дни объяснило большинство россиян во всех возрастных группах.
Обновлено в 00:30
Общество
Минобрнауки планирует увеличить число бюджетных мест в вузах
Министерство науки и высшего образования России планирует увеличить количество бюджетных мест в вузах в 2019 году, сообщает RT.
Обновлено в 01:57
Армия и оружие
Порошенко пригрозил «смертоносным оружием» врагам
"Дали смертоносное для врага оружие, которым, уверяю, при необходимости украинская армия умело воспользуется", - добавил Порошенко.
Обновлено в 01:13
Политика
Россия не планирует отключать себя от Интернета, заявил Патрушев
Патрушев заявил о необходимости создания инфраструктуру, которая позволяет гарантировать работоспособность отечественных интернет-ресурсов, чтобы россияне и российские компании могли пользоваться сетью даже при условии возникновения у наших операторов связи с подключением к иностранным серверам или при целенаправленном масштабном внешнем воздействии.
Обновлено вчера в 20:20
Здоровье
В Госдуме предложили запретить в России продукты с трансжирами
В письме Милонов напомнил, что борьба за здоровый образ жизни и повышение ее качества и продолжительности – приоритетная национальная цель развития, заявленная Президентом России.
Обновлено вчера в 19:35
Космос
В Млечном Пути нашли гигантскую космическую «пушку»
Обновлено в 00:25
Армия и оружие
Американские военные корабли прошли через Тайваньский пролив
Обновлено вчера в 21:32
Экономика
«Коммерсантъ» узнал о претензиях к РЖД из-за транспортного узла Москвы
В РЖД заявили газете, что сроки и стоимость МТУ изменялись по решению государственных органов, в том числе с учетом развития радиальных линий столичного метро и их интеграции с Московским центральным кольцом (МЦК) и другими проектами.
Обновлено вчера в 23:43
Политика
Boeing потратил $15 млн в 2018 году на лоббирование своих интересов
Компания Boeing потратила только в прошлом году $15 млн на лоббирование своих интересов в Конгрессе, в Федеральном агентстве гражданской авиации (FAA) и в других федеральных агентствах, сообщает Washington Post.
Обновлено в 00:21
Политика
S7 Space расторгнет контракт на производство украинских ракет «Зенит»
Компания S7 Space, являющаяся владельцем плавучего космодрома «Морской старт», расторгнет контракт на поставку 12 ракет-носителей «Зенит», производимых на украинском «Южмаше».
Обновлено в 01:03
Политика
Президент Сербии заявил о нежелании вступать в НАТО
Сербия не желает вступать в НАТО и намерена твердо придерживаться политики военного нейтралитета.
Обновлено вчера в 19:18
Происшествия
На американской военной базе в Японии прогремел взрыв
Неизвестный устроил взрыв на американской базе "Кэмп Фостер" на Окинаве, сообщил телеканал NHK.
Обновлено вчера в 23:47
Футбол
Моуринью спрогнозировал финальную пару Лиги чемпионов
Экс-тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью назвал главных фаворитов нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.
Обновлено в 01:41