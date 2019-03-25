Что произойдет с рублем после заседания Банка РоссииРоссийская газета вчера в 23:00

По итогам пятничного заседания Банка России ключевая ставка осталась неизменной, а риторика ЦБ несколько смягчилась, что нашло отражение в снижении прогнозов по инфляции. На этом фоне Банк России указал на присутствие вероятности снижения ключевой ставки уже в этом году.

Что произойдет с рублем после заседания Банка России

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