Финансы

Что произойдет с курсом рубля на следующей неделеРоссийская газета вчера в 23:00

Возможно и скорое усиление санкционной риторики, не исключает Помыткин. Основным же фактором поддержки рубля на следующей неделе выступит дорогая нефть, добавляет аналитик.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Нордеа: вечером рубль может подешеветь к доллару

Profinance.ru05:36

Динамика рубля в настоящее время преимущественно определяется настроениями в отношении развивающихся рынков - «Нордеа Банк»

Финмаркет04:43

Что произойдет с курсом рубля на следующей неделе

Российская газетавчера в 23:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7318 источников, обновлено в 05:52, Ашберн
Кино

Умерла актриса Элина Быстрицкая

Обновлено в 03:23
Политика

В ЛНР начался прием документов на получение российского гражданства

Прием документов на получение российских паспортов начали в Луганской народной республике.
Обновлено в 00:44
Хоккей

Дубль Тарасенко помог «Сент-Луису» победить «Даллас»

Обновлено в 00:40
Политика

Текслер отправил в отставку вице-губернатора Тефтелева

Чиновник освобожден от должности сегодняшним числом Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер отправил в отставку заместителя главы региона Евгения Тефтелева.
Обновлено в 04:19
Политика

Трамп предложил отказаться от ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп завил, что США, Россия и Китай должны отказаться от ядерного оружия.
Обновлено в 04:49
Политика

Посол рассказал о потерях Эстонии из-за антироссийских санкций

Посол России в Таллине Александр Петров сообщил, что Эстония потеряла сотни миллионов евро из-за антироссийских санкций.
Обновлено в 03:37
Общество

Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации

Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено вчера в 18:54
Шоу-бизнес

Актриса Ирина Сенотова попала в реанимацию

Российскую актрису Ирину Сенотову экстренно госпитализировали. Об этом в фейсбуке сообщила ее дочь Мария Оамер.
Обновлено в 01:57
Политика

Губернатор Приморья: Ким Чен Ын пообещал вернуться в Россию

Северокорейский лидер Ким Чен Ын пообещал вернуться в Россию, рассказал губернатор Приморья Олег Кожемяко после встречи с лидером КНДР.
Обновлено в 05:23
Политика

Зеленский улетел отдыхать в Турцию

Обновлено в 02:07
Экономика

Правительству поручено думать об увеличении доли оплаты труда до 60%

Правительству поручено думать об увеличении доли оплаты труда до 60% В мае 2019 года правительство будет по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева обсуждать вопрос о возможности и необходимости комплекса мер по увеличению доли оплаты труда в ВВП с менее 50% до 60%.
Обновлено вчера в 15:48
Путешествия

Названа средняя стоимость летнего отдыха в Крыму

Обновлено в 02:20
Общество

В Новосибирске скончался Герой Советского Союза Дмитрий Бакуров

Обновлено в 04:16
Здоровье

Милонов предложил предупреждать об опасности бургеров

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил размещать на коробках с бургерами предупреждения об опасности по аналогии с сигаретами.
Обновлено в 05:26
Космос

Пасха в 2019 году может стать последней для жителей Земли, - учёные

Учёные предвещаю апокалипсис на Пасху. По мнению специалистов, планету окутает холод и придет вечная мерзлота.
Обновлено в 01:48
Политика

В Раде предлагают раздавать украинские паспорта прямо в центре Москвы

Депутат считает, что раздача украинских паспортов в Москве поставит правительство России в «безвыходное положение».
Обновлено в 04:38
Происшествия

Жители Магадана исправили надпись на въезде в город

Обновлено в 04:30
Политика

В МИД рассказали о последствиях расширения НАТО на Балканах

Греция и Македония в июне 2018 года подписали соглашение, которое решает многолетний спор о названии бывшей югославской республики и открывает Скопье путь в НАТО и ЕС, но вызывает критику как в Греции, так и в самой Македонии .
Обновлено в 04:06
Политика

Путин утвердил критерии оценки эффективности губернаторов

Владимир Путин утвердил критерии оценки эффективности работы руководителей субъектов России и региональных органов исполнительной власти.
Обновлено в 03:30
Политика

Путин и Си Цзиньпин обменялись подарками

Обновлено в 04:07
Политика

Глава Хакасии в четыре раза увеличил выплаты себе и своим министрам

Ранее размер доплат к зарплате губернатора и министров мог составлять только 100 процентов должностного оклада.
Обновлено вчера в 15:29
Армия и оружие

Разработчик рассказал об итогах испытаний боевой платформы «Бумеранг»

Российская боевая платформа «Бумеранг» в ходе предварительных испытаний превзошла характеристики, заложенные в техническом задании Министерства обороны России.
Обновлено в 04:54
Недвижимость

Риелторы назвали объем новостроек вне зоны доступности от метро

Несмотря на активный ввод новых станций, еще многие районы в старых границах Москвы остаются вне пешей доступности от метро.
Обновлено в 04:49
Происшествия

Жертвами ЧП на шахте в ЛНР стали двое горняков и еще 15 пропали

"Ситуация на шахте критическая: на текущий момент двое погибших, еще 15 без вести пропавших", - подтвердил Кацавалов.
Обновлено в 00:46
Политика

Под Крымским мостом прекращено движение судов

По данным украинских СМИ, накануне группа кораблей, ожидавших прохода в Азовское море, находилась на расстоянии половины морской мили от входа в канал, однако некоторое время спустя суда отошли в сторону Черного моря, увеличив дистанцию с аркой моста до двух морских миль.
Обновлено в 03:44
Политика

«Нафтогаз Украины»: Россия готовится к новой газовой войне

"Россия готовится к новой газовой войне", — считает Витренко. Собственная программа по добыче газа на Украине сорвалась, признал он.
Обновлено вчера в 22:19
Экономика

Платежная система PayPal инвестирует $500 млн в Uber

Платежная система PayPal планирует инвестировать в сервис автомобильных перевозок Uber 500 миллионов долларов, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Обновлено в 05:04
Здоровье

Главврачом Иркутского перинатального центра назначили Ольгу Бортник

26 апреля главврачом Иркутского городского перинатального центра назначили Ольгу Бортник. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава региона.
Обновлено в 03:50
Политика

Гордон рассказал, как Украине вернуть Крым

Украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал, как Украине вернуть Крым и Донбасс. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 03:23
Хоккей

«Сан-Хосе» подписал контракт с нападающим Юртайкиным

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе Шаркс» подписал контракт с российским нападающим Данилом Юртайкиным.
Обновлено в 03:22
Как работают Яндекс.Новости?
Главное