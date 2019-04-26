Что произойдет с курсом рубля на следующей неделеРоссийская газета вчера в 23:00

Возможно и скорое усиление санкционной риторики, не исключает Помыткин. Основным же фактором поддержки рубля на следующей неделе выступит дорогая нефть, добавляет аналитик.

Что произойдет с курсом рубля на следующей неделе

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