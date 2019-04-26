Финансы
Что произойдет с курсом рубля на следующей неделеРоссийская газета вчера в 23:00
Возможно и скорое усиление санкционной риторики, не исключает Помыткин. Основным же фактором поддержки рубля на следующей неделе выступит дорогая нефть, добавляет аналитик.
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Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
Обновлено в 03:23
Политика
В ЛНР начался прием документов на получение российского гражданства
Прием документов на получение российских паспортов начали в Луганской народной республике.
Обновлено в 00:44
Хоккей
Дубль Тарасенко помог «Сент-Луису» победить «Даллас»
Обновлено в 00:40
Политика
Текслер отправил в отставку вице-губернатора Тефтелева
Чиновник освобожден от должности сегодняшним числом Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер отправил в отставку заместителя главы региона Евгения Тефтелева.
Обновлено в 04:19
Политика
Трамп предложил отказаться от ядерного оружия
Президент США Дональд Трамп завил, что США, Россия и Китай должны отказаться от ядерного оружия.
Обновлено в 04:49
Политика
Посол рассказал о потерях Эстонии из-за антироссийских санкций
Посол России в Таллине Александр Петров сообщил, что Эстония потеряла сотни миллионов евро из-за антироссийских санкций.
Обновлено в 03:37
Общество
Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации
Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено вчера в 18:54
Шоу-бизнес
Актриса Ирина Сенотова попала в реанимацию
Российскую актрису Ирину Сенотову экстренно госпитализировали. Об этом в фейсбуке сообщила ее дочь Мария Оамер.
Обновлено в 01:57
Политика
Губернатор Приморья: Ким Чен Ын пообещал вернуться в Россию
Северокорейский лидер Ким Чен Ын пообещал вернуться в Россию, рассказал губернатор Приморья Олег Кожемяко после встречи с лидером КНДР.
Обновлено в 05:23
Политика
Зеленский улетел отдыхать в Турцию
Обновлено в 02:07
Экономика
Правительству поручено думать об увеличении доли оплаты труда до 60%
Правительству поручено думать об увеличении доли оплаты труда до 60% В мае 2019 года правительство будет по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева обсуждать вопрос о возможности и необходимости комплекса мер по увеличению доли оплаты труда в ВВП с менее 50% до 60%.
Обновлено вчера в 15:48
Путешествия
Названа средняя стоимость летнего отдыха в Крыму
Обновлено в 02:20
Здоровье
Милонов предложил предупреждать об опасности бургеров
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил размещать на коробках с бургерами предупреждения об опасности по аналогии с сигаретами.
Обновлено в 05:26
Космос
Пасха в 2019 году может стать последней для жителей Земли, - учёные
Учёные предвещаю апокалипсис на Пасху. По мнению специалистов, планету окутает холод и придет вечная мерзлота.
Обновлено в 01:48
Политика
В Раде предлагают раздавать украинские паспорта прямо в центре Москвы
Депутат считает, что раздача украинских паспортов в Москве поставит правительство России в «безвыходное положение».
Обновлено в 04:38
Происшествия
Жители Магадана исправили надпись на въезде в город
Обновлено в 04:30
Политика
В МИД рассказали о последствиях расширения НАТО на Балканах
Греция и Македония в июне 2018 года подписали соглашение, которое решает многолетний спор о названии бывшей югославской республики и открывает Скопье путь в НАТО и ЕС, но вызывает критику как в Греции, так и в самой Македонии .
Обновлено в 04:06
Политика
Путин утвердил критерии оценки эффективности губернаторов
Владимир Путин утвердил критерии оценки эффективности работы руководителей субъектов России и региональных органов исполнительной власти.
Обновлено в 03:30
Политика
Путин и Си Цзиньпин обменялись подарками
Обновлено в 04:07
Политика
Глава Хакасии в четыре раза увеличил выплаты себе и своим министрам
Ранее размер доплат к зарплате губернатора и министров мог составлять только 100 процентов должностного оклада.
Обновлено вчера в 15:29
Армия и оружие
Разработчик рассказал об итогах испытаний боевой платформы «Бумеранг»
Российская боевая платформа «Бумеранг» в ходе предварительных испытаний превзошла характеристики, заложенные в техническом задании Министерства обороны России.
Обновлено в 04:54
Недвижимость
Риелторы назвали объем новостроек вне зоны доступности от метро
Несмотря на активный ввод новых станций, еще многие районы в старых границах Москвы остаются вне пешей доступности от метро.
Обновлено в 04:49
Происшествия
Жертвами ЧП на шахте в ЛНР стали двое горняков и еще 15 пропали
"Ситуация на шахте критическая: на текущий момент двое погибших, еще 15 без вести пропавших", - подтвердил Кацавалов.
Обновлено в 00:46
Политика
Под Крымским мостом прекращено движение судов
По данным украинских СМИ, накануне группа кораблей, ожидавших прохода в Азовское море, находилась на расстоянии половины морской мили от входа в канал, однако некоторое время спустя суда отошли в сторону Черного моря, увеличив дистанцию с аркой моста до двух морских миль.
Обновлено в 03:44
Политика
«Нафтогаз Украины»: Россия готовится к новой газовой войне
"Россия готовится к новой газовой войне", — считает Витренко. Собственная программа по добыче газа на Украине сорвалась, признал он.
Обновлено вчера в 22:19
Экономика
Платежная система PayPal инвестирует $500 млн в Uber
Платежная система PayPal планирует инвестировать в сервис автомобильных перевозок Uber 500 миллионов долларов, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Обновлено в 05:04
Здоровье
Главврачом Иркутского перинатального центра назначили Ольгу Бортник
26 апреля главврачом Иркутского городского перинатального центра назначили Ольгу Бортник. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава региона.
Обновлено в 03:50
Политика
Гордон рассказал, как Украине вернуть Крым
Украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал, как Украине вернуть Крым и Донбасс. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 03:23
Хоккей
«Сан-Хосе» подписал контракт с нападающим Юртайкиным
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе Шаркс» подписал контракт с российским нападающим Данилом Юртайкиным.
Обновлено в 03:22