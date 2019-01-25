Что происходит на рынке коммерческой недвижимости в январеКоммерсантъ 02:36

Что происходит на рынке коммерческой недвижимости в январе Январь по традиции оказался спокойным месяцем для офисной недвижимости и стрит-ритейла.

Что происходит на рынке коммерческой недвижимости в январе

Происшествия Происшествия В Перми обрушились перекрытия в жилой многоэтажке

Единоборства Единоборства Федор Емельяненко проиграл Райану Бейдеру в бою за титул чемпиона мира Райан Бейдер получил сразу два чемпионских пояса. Бейдер выиграл Гран-при Bellator и стал чемпионом мира в тяжелом весе.

Общество Общество В Германии призвали отказаться от туалетной бумаги Пришла пора отказаться от бумаги и обратить внимание на альтернативные способы гигиены, пишет немецкая журналистка Лара Тиде в статье, опубликованной Süddeutsche Zeitung.

Происшествия Происшествия В Японии ряд компаний получили письма с подозрительным порошком По данным телеканала NHK, конверты с порошком были получены фармацевтическими компаниями в Токио и Осаке, продовольственной компанией в Саппоро, а также изданием одной из токийских газет.

Происшествия Происшествия Газ взорвался в жилом доме в Москве "В квартире на 4-м этаже 9-этажного жилого дома №23 на Хабаровской улице произошел взрыв небольшого газового баллона", — сказал представитель экстренных служб столицы.

Общество Общество Глава подмосковного СПЧ объяснила свои слова о вкладе россиян в бюджет Марина Юденич, председатель Совета по правам человека (СПЧ) в Подмосковье, на своей странице в Facebook пояснила, что ее слова о вложениях россиян в бюджет были вырваны из контекста.

Общество Общество Умер глава московского департамента региональной безопасности «В.Черников, возглавлявший департамент с октября 2016 года, умер сегодня ночью»,— сказал собеседник агентства.

Теннис Теннис Джокович победил Надаля и в седьмой раз выиграл Australian Open Серб Новак Джокович подтвердил свое звание первой ракетки мира, победив испанца Рафаэля Надаля в финальном матче Australian Open, первого в этом сезоне турнира серии Большого шлема.

Политика Политика Обидчика Скабеевой вызвали на дуэль на «Удавах» Ранее сенатор от Рязанской области Игорь Морозов вызвал депутата Верховной Рады Украины Борислава Березу, толкнувшего Скабееву во время саммита ПАСЕ, на дуэль.

Происшествия Происшествия В Сети появилось видео крушения бомбардировщика Ту-22М3

Происшествия Происшествия Вертолёт совершил жёсткую посадку в Нижегородской области «В районе деревни Берёзовки совершил жёсткую посадку частный вертолёт, на борту которого находились два человека», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы МЧС России.

Происшествия Происшествия Умер пострадавший при взрыве в кафе под Саратовом Взрыв в кафе "Рандеву" в поселке Лысые Горы под Саратовом произошел вечером 26 января.

Происшествия Происшествия Пожар на Магнитогорском металлургическом комбинате локализован Спасатели локализовали возгорание на Магнитогорском металлургическом комбинате. На одном из участков пожар ликвидирован.

Политика Политика Путин возложил цветы к мемориалу на Пискаревском кладбище Президент РФ Владимир Путин на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге возложил цветы к мемориалу павшим в период блокады Ленинграда.

Происшествия Происшествия В Париже похитили работу Бэнкси, посвященную памяти жертв терактов Неизвестные похитили из концертного зала "Батаклан" работу художника стрит-арта Бэнкси, посвященную памяти жертв терактов в Париже 2015 года и выполненную на одной из дверей здания.

Происшествия Происшествия Число погибших при взрыве в церкви на Филиппинах возросло Ранее сообщалось, что число погибших при взрыве в церкви на Филиппинах возросло до 19.

Религия Религия Патриарх Кирилл: потеря Ленинграда привела бы к потере всей страны Прорыв блокады Ленинграда 75 лет назад стал важнейшим событием для сохранения страны и победы над фашизмом, сказал в воскресенье Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе божественной литургии в храме Христа Спасителя.

Общество Общество Саратовских учителей выгнали на мороз собирать снег в мешки

Политика Политика Песков опроверг отправку воинов российских ЧВК в Венесуэлу Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий песков опроверг информацию о том, что воины российских частных военных компаний были отправлены в Венесуэлы для защиты законного президента этой страны Николаса Мадуро от происков американских империалистов.

Происшествия Происшествия В Израиле задержали российского туриста за запуск дрона у аэропорта Израильская полиция задержала туриста из России по подозрению в запуске беспилотного летательного аппарата в районе международного аэропорта Тель-Авива, сообщили в воскресенье правоохранительные органы.

Происшествия Происшествия Неизвестные прошлой ночью ворвались в посольство Камеруна в Германии Утром полицейские вывели людей из здания. Известно, что посольству нанесены повреждения, прочих деталей пока нет.

Политика Политика В Польше отметили годовщину освобождения концлагеря Освенцим 74-ю годовщину освобождения Красной Армией концлагеря Аушвиц-Биркенау от немецко-фашистских захватчиков отметили в Освенциме 27 января, сообщает ТАСС.

Происшествия Происшествия Во Внуково аварийную посадку совершил самолет, вылетевший в Грозный В московском аэропорту Внуково аварийную посадку совершил пассажирский самолет Boeing, вылетевший в Грозный.

Общество Общество Количество осадков в Москве побило рекорд 1999 года В субботу, 26 января, в столице выпало 10 мм осадков — количество осадков побило рекорд 1999 года, сообщил ТАСС заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра Анатолий Цыганков.

Авто Авто Стало известно, как нужно прогревать АКПП в тридцатиградусный мороз Большинство водителей еще не пришли к общему мнению, нужно ли прогревать двигатель зимой, что уж говорить об АКПП.

Авто Авто Названы Топ-5 самых странных автомобилей Окунувшись в прошлое, эксперты CarsWeek составили ТОП-5 самых странных автомобилей в мире.

Космос Космос Роскосмос потратит полмиллиарда на контроль качества сборки ракет Госкорпорация «Роскосмос» решила выделить 455 млн рублей на контроль за качеством сборки космической техники, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы портала госзакупок.

Спорт Спорт Кайшева и Корастылев победили в супермиксте на этапе Кубка IBU

Общество Общество Пугачева получила десятки миллионов от госкорпорации на концерт В сети появилось письмо от гендиректора акционерного общества «Вертолеты России» Андрея Богинского в адрес управляющего директора ПАО «Роствертол» Петра Мотренко о том, что государственная корпорация «Ростех» предложила оказать спонсорскую поддержку для организации концерта Аллы Пугачевой.