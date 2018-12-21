Общество

Что происходит на рынке коммерческой недвижимости перед Новым годом
Коммерсантъ
06:50

Что происходит на рынке коммерческой недвижимости перед Новым годом Ставки аренды коммерческой недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге за месяц не изменились. Но если сравнивать показатели, зафиксированные в начале года, окажется, что аренда офисов подорожала до 13% в некоторых деловых районах.
Коммерсантъ06:50

Подробнее о событии

Ситуация на предновогоднем рынке коммерческой недвижимости в городах-миллионниках

Бизнес-новости в Кирове08:27

Ставки аренды офисов в городах с населением более 1 млн человек*

Коммерсантъ06:51
Показать все источники
Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 09:12, Ашберн
Общество

Брянский губернатор разберется с мэром Клинцов из-за скандала с детьми

Обновлено в 07:29
Общество

В Крыму объявлено штормовое предупреждение

Обновлено в 06:54
Общество

Скончался последний участник восстания в Варшавском гетто

Последний выживший участник восстания в Варшавском гетто Симха Ротем (Ратайзер) умер в Израиле в возрасте 94 лет.
Обновлено в 05:11
Общество

Умер спортивный фотограф Лев Бородулин

Советский и израильский спортивный фотограф и коллекционер Лев Бородулин умер 21 декабря.
Обновлено в 04:27
Общество

В Дубае установили крупнейший в мире новогодний шар

Самый большой в мире новогодний шар весом более тонны появился в воскресенье в торгово-развлекательном центре The Dubai Mall, передает издание The National.
Обновлено в 08:11
Общество

Министр просвещения призвала не нагружать школьников в Новый год

Обновлено вчера в 06:13
Транспорт

В Москве на 15% снизилось число парковочных «халявщиков»

После введения новых правил парковки количество автомобилистов, которые злоупотребляли бесплатным временем, уменьшилось в Москве почти на 15%, сообщает пресс-служба Администратора московского парковочного пространства (АМПП).
Обновлено в 05:08
Транспорт

Украинские водители отремонтируют национальную трассу за свой счет

Водители из украинского Кропивницка (бывший Кировоград) намерены своими силами отремонтировать трассу национального значения в Николаевской области.
Обновлено в 03:15
Транспорт

Собянин оценил результаты развития метро в 2018 году

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что уходящий год можно назвать «годом метро», за время которого строители подземки установили сразу несколько выдающихся рекордов.
Обновлено в 05:31
Общество

Netflix снимет сериал по книге о Шерлоке Холмсе

Обновлено в 06:39
Общество

Губернатор ЯНАО прокомментировал увольнение замглавы Лабытнангов

В декабре широкий общественный резонанс получила история с иском замглавы Лабытнангов Ольги Бульс, которая через суд взыскала с муниципалитета 1,6 млн рублей, так называемый "золотой парашют" при выходе на пенсию в размере восьми месячных заработков.
Обновлено в 08:11
Общество

31 декабря «Россия» развернет вещание для всех часовых поясов страны

Часовые пояса со смещением в -1, +1, +3, +5, +7 и +9 от московского времени входили в зоны распространения ближайшего "четного" дубля.
Обновлено в 06:00
Общество

В Москве начинаются традиционные новогодние «Елки мэра»

23 декабря в Гостином дворе в Москве стартует комплекс новогодних мероприятий «Елка мэра». Праздники продлятся до 5 января.
Обновлено в 04:02
Общество

В Госдуму внесли законопроект о запрете продажи сим-карт в интернете

Как следует из пояснительной записки к документу, такие изменения в федеральный закон необходимо внести, чтобы создать правовую основу для внесения изменений в КоАП, которые предусмотрят ответственность за незаконное распространение сим-карт.
Обновлено вчера в 09:01
Общество

В «Современнике» опровергли сообщения об увольнении Чулпан Хаматовой

Обновлено в 06:47
Главное