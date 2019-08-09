Экономика
Что происходит на рынке коммерческой недвижимостиКоммерсантъ вчера в 12:12
Что происходит на рынке коммерческой недвижимости На рынке коммерческой недвижимости бум гастрономических арендаторов: рестораны и кафе занимают все больше помещений стрит-ритейла и активно размещаются в торговых центрах.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 04:22, Вашингтон
Футбол
«Витесс» Слуцкого победил «Виллем II» в чемпионате Нидерландов
"Витесс", главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, обыграл "Виллем II" в матче второго тура чемпионата Нидерландов по футболу.
Обновлено вчера в 16:43
Футбол
Ари пропустит две недели из-за травмы и не сыграет с «Порту»
Нападающий футбольного клуба "Краснодар" Ари сообщил РИА Новости, что пропустит две недели из-за травмы и не поможет своей команде в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с португальским "Порту".
Обновлено в 00:30
Гаджеты
Samsung в ноябре представит недорогой смартфон Galaxy M90
Обновлено вчера в 12:54
Происшествия
Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАД сняли на видео
Двигавшийся по МКАД на автопилоте автомобиль Tesla полностью сгорел после столкновения с эвакуатором.
Обновлено в 03:53
Космос
На Луну голодными не летали: как изменялась еда космонавтов
Важным элементом которого была космическая еда.
Обновлено 08 августа в 19:13
Наука
Астробиологи отправили на МКС 18 штаммов бактерий
Исследователи запустили на МКС серию миниатюрных реакторов, которые позволят вырастить бактерии — они могут извлекать ресурсы из горных пород на Земле.
Обновлено вчера в 08:13
Общество
Митинг на проспекте Сахарова собрал 50 тыс. человек
20 июля прошел митинг на проспекте Сахарова, который собрал около 20 тыс. человек, а 27 июля и 3 августа — несогласованные акции, на каждой из которых было задержано больше тысячи человек.
Обновлено вчера в 16:04
Здоровье
В Минздраве назвали причину каждого третьего случая ишемии сердца
По словам Салагая, физическая активность позволяет сократить риск гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний, а также некоторых раковых заболеваний и депрессии.
Обновлено вчера в 14:49
Религия
Мусульмане России празднуют Курбан-байрам
Обновлено в 01:23
Политика
В Германии объяснили невозможность вступления Украины в ЕС и НАТО
Украина не имеет шансов войти ни в Евросоюз, ни в НАТО, причиной тому как внутренние проблемы страны, так и политика ЕС и Североатлантического альянса в целом, заявил немецкий политолог Александр Рар.
Обновлено в 02:54
Политика
МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым
"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной посещением 10 августа 2019 года президентом Российской Федерации Владимиром Путиным временно оккупированных территорий Украины — Автономной Республики Крым и города Севастополь", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
Обновлено в 03:26
Происшествия
В результате стрельбы в ночном клубе в Бразилии погибли пять человек
В ночном клубе бразильского штата Риу-Гранди-ду-Сул группа неизвестных открыла стрельбу по посетителям, в результате чего пять человек погибли и ещё четверо получили ранения.
Обновлено вчера в 21:11
Общество
Медведев отметил роль строительной отрасли
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов строительной отрасли с профессиональным праздником, отметив значимость их работы в масштабе всей страны, соответствующая телеграмма опубликована в воскресенье на сайте кабмина.
Обновлено в 03:40
Армия и оружие
Снайперы ВСУ получили разрешение на расстрел мирных жителей Донбасса
Сообщается, что снайперы могут «самостоятельно выбирать цель для поражения, угрожающую безопасности Украины, вне зависимости от ее принадлежности: член вооруженных формирований или гражданское лицо».
Обновлено вчера в 19:50
Происшествия
В Иркутской области пострадавшими от паводка признали 45 тыс. человек
Общее число пострадавших от паводка в Иркутской области составило 45 тыс. человек, заявил губернатор региона Сергей Левченко, передает ТАСС.
Обновлено в 02:11
Шоу-бизнес
СМИ сообщили о свадьбе Федора Бондарчука и Паулины Андреевой
30-летняя актриса Паулина Андреева и 52-летний режиссер Федор Бондарчук планируют пожениться, сообщает "Super.ru".
Обновлено в 03:43
Общество
«Миссис Россия — 2019» стала жительница Геленджика
Екатерина Нишанова из Геленджика стала победительницей конкурса «Миссис Россия — 2019», который проходил в Московском культурном центре под руководством Людмилы Рюминой.
Обновлено вчера в 18:44
Происшествия
Из психбольницы под Волгоградом сбежали убийца и грабитель
Волгоградская полиция ищет двух заключенных 30 и 31 года, сбежавших из областной психиатрической больницы N1.
Обновлено в 03:50
Политика
На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России
Цитаты из писем опубликовал в Facebook советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев.
Обновлено вчера в 20:22
Политика
По делу о «Межигорье» подозрения предъявили двум бывшим украинским президентам
Украинские следователи объявили подозрения по делу о выведении с госсобственности резиденции «Межигорье», которую в итоге получил Виктор Янукович.
Обновлено в 03:55
Кино
Новый фильм Тарантино поставил рекорд в первый день проката в России
ИА «Ореанда-Новости» Новый фильм режиссёра «Бешеных псов» и «Криминального чтива» в первый же день премьеры в России собрал 125 миллионов рублей, что стало рекордом.
Обновлено вчера в 02:28
Происшествия
Пять сотрудников «Росатома» погибли на испытаниях в Северодвинске
Пять сотрудников «Росатома» погибли во время происшествия на военном полигоне в Северодвинске 8 августа.
Обновлено 09 августа в 17:19
Общество
Подмосковный дворник задолжала почти два миллиарда рублей
Обновлено вчера в 20:58
Футбол
Месси рискует пропустить старт сезона
Обновлено в 02:00
Футбол
«Вердер» арендовал Топрака у «Боруссии» Д
«Вердер» в твиттере объявил о переходе центрального защитника дортмундской «Боруссии» Омера Топрака.
Обновлено в 04:00
Общество
Глава Минпросвещения рассказала о новых профессиях в колледжах
Министерство просвещения России с 1 сентября 2020 года планирует исключить почти 100 позиций из перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования и добавить несколько новых.
Обновлено в 02:34
Общество
В Приморье объявили штормовое предупреждение
В Китае из-за тайфуна погибли 28 человек, передает «Синьхуа». Осадки могут достигать 30 мм и более за 1 час.
Обновлено в 00:29
Политика
Эксперт назвал запретную для Зеленского тему разговора с Путиным
Политолог Павел Рудяков рассказал, какая тема на переговорах с президентом России Владимиром Путиным является запретной для украинского лидера Владимира Зеленского.
Обновлено в 00:52