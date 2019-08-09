Экономика

Что происходит на рынке коммерческой недвижимостиКоммерсантъ вчера в 12:12

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Что происходит на рынке коммерческой недвижимости На рынке коммерческой недвижимости бум гастрономических арендаторов: рестораны и кафе занимают все больше помещений стрит-ритейла и активно размещаются в торговых центрах.
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Что происходит на рынке коммерческой недвижимости

Коммерсантъвчера в 12:12
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Футбол

«Витесс» Слуцкого победил «Виллем II» в чемпионате Нидерландов

"Витесс", главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, обыграл "Виллем II" в матче второго тура чемпионата Нидерландов по футболу.
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Нападающий футбольного клуба "Краснодар" Ари сообщил РИА Новости, что пропустит две недели из-за травмы и не поможет своей команде в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с португальским "Порту".
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Samsung в ноябре представит недорогой смартфон Galaxy M90

Обновлено вчера в 12:54
Происшествия

Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАД сняли на видео

Двигавшийся по МКАД на автопилоте автомобиль Tesla полностью сгорел после столкновения с эвакуатором.
Обновлено в 03:53
Космос

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Важным элементом которого была космическая еда.
Обновлено 08 августа в 19:13
Происшествия

В Балашихе обрушилась часть платформы на станции «Черная»

Обновлено в 03:59
Наука

Астробиологи отправили на МКС 18 штаммов бактерий

Исследователи запустили на МКС серию миниатюрных реакторов, которые позволят вырастить бактерии — они могут извлекать ресурсы из горных пород на Земле.
Обновлено вчера в 08:13
Общество

Митинг на проспекте Сахарова собрал 50 тыс. человек

20 июля прошел митинг на проспекте Сахарова, который собрал около 20 тыс. человек, а 27 июля и 3 августа — несогласованные акции, на каждой из которых было задержано больше тысячи человек.
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В Минздраве назвали причину каждого третьего случая ишемии сердца

По словам Салагая, физическая активность позволяет сократить риск гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний, а также некоторых раковых заболеваний и депрессии.
Обновлено вчера в 14:49
Религия

Мусульмане России празднуют Курбан-байрам

Обновлено в 01:23
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Обновлено в 02:54
Политика

МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной посещением 10 августа 2019 года президентом Российской Федерации Владимиром Путиным временно оккупированных территорий Украины — Автономной Республики Крым и города Севастополь", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
Обновлено в 03:26
Происшествия

В результате стрельбы в ночном клубе в Бразилии погибли пять человек

В ночном клубе бразильского штата Риу-Гранди-ду-Сул группа неизвестных открыла стрельбу по посетителям, в результате чего пять человек погибли и ещё четверо получили ранения.
Обновлено вчера в 21:11
Общество

Медведев отметил роль строительной отрасли

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов строительной отрасли с профессиональным праздником, отметив значимость их работы в масштабе всей страны, соответствующая телеграмма опубликована в воскресенье на сайте кабмина.
Обновлено в 03:40
Армия и оружие

Снайперы ВСУ получили разрешение на расстрел мирных жителей Донбасса

Сообщается, что снайперы могут «самостоятельно выбирать цель для поражения, угрожающую безопасности Украины, вне зависимости от ее принадлежности: член вооруженных формирований или гражданское лицо».
Обновлено вчера в 19:50
Происшествия

В Иркутской области пострадавшими от паводка признали 45 тыс. человек

Общее число пострадавших от паводка в Иркутской области составило 45 тыс. человек, заявил губернатор региона Сергей Левченко, передает ТАСС.
Обновлено в 02:11
Шоу-бизнес

СМИ сообщили о свадьбе Федора Бондарчука и Паулины Андреевой

30-летняя актриса Паулина Андреева и 52-летний режиссер Федор Бондарчук планируют пожениться, сообщает "Super.ru".
Обновлено в 03:43
Общество

«Миссис Россия — 2019» стала жительница Геленджика

Екатерина Нишанова из Геленджика стала победительницей конкурса «Миссис Россия — 2019», который проходил в Московском культурном центре под руководством Людмилы Рюминой.
Обновлено вчера в 18:44
Происшествия

Из психбольницы под Волгоградом сбежали убийца и грабитель

Волгоградская полиция ищет двух заключенных 30 и 31 года, сбежавших из областной психиатрической больницы N1.
Обновлено в 03:50
Политика

На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России

Цитаты из писем опубликовал в Facebook советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев.
Обновлено вчера в 20:22
Политика

По делу о «Межигорье» подозрения предъявили двум бывшим украинским президентам

Украинские следователи объявили подозрения по делу о выведении с госсобственности резиденции «Межигорье», которую в итоге получил Виктор Янукович.
Обновлено в 03:55
Шоу-бизнес

Инна Макарова: «Бондарчук рыдал, когда я предложила расстаться»

Обновлено в 03:00
Кино

Новый фильм Тарантино поставил рекорд в первый день проката в России

ИА «Ореанда-Новости» Новый фильм режиссёра «Бешеных псов» и «Криминального чтива» в первый же день премьеры в России собрал 125 миллионов рублей, что стало рекордом.
Обновлено вчера в 02:28
Происшествия

Пять сотрудников «Росатома» погибли на испытаниях в Северодвинске

Пять сотрудников «Росатома» погибли во время происшествия на военном полигоне в Северодвинске 8 августа.
Обновлено 09 августа в 17:19
Общество

Подмосковный дворник задолжала почти два миллиарда рублей

Обновлено вчера в 20:58
Футбол

Месси рискует пропустить старт сезона

Обновлено в 02:00
Футбол

«Вердер» арендовал Топрака у «Боруссии» Д

«Вердер» в твиттере объявил о переходе центрального защитника дортмундской «Боруссии» Омера Топрака.
Обновлено в 04:00
Общество

Глава Минпросвещения рассказала о новых профессиях в колледжах

Министерство просвещения России с 1 сентября 2020 года планирует исключить почти 100 позиций из перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования и добавить несколько новых.
Обновлено в 02:34
Общество

В Приморье объявили штормовое предупреждение

В Китае из-за тайфуна погибли 28 человек, передает «Синьхуа». Осадки могут достигать 30 мм и более за 1 час.
Обновлено в 00:29
Политика

Эксперт назвал запретную для Зеленского тему разговора с Путиным

Политолог Павел Рудяков рассказал, какая тема на переговорах с президентом России Владимиром Путиным является запретной для украинского лидера Владимира Зеленского.
Обновлено в 00:52
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