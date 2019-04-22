Энергетика

Что потребует Белоруссия из-за поставки некачественной нефтиRambler News Service вчера в 05:13

Глава «Белнефтехима» Андрей Рыбаков заявил, что Белоруссия намерена обсуждать с «Транснефтью» компенсацию из-за поступления некачественной нефти. Белорусско-российская встреча по вопросам поставки нефти запланирована на 23 апреля. Проблема с качеством нефти — неожиданная для России.
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Белоруссия обвинила Россию в поставках некачественной нефти

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Ложка хлорорганики в трубе «Дружбы». Как и почему в Белоруссию попала некачественная нефть из России?

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Белорусские предприятия жалуются на качество российской нефти

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От российской нефти в Белоруссии заржавели трубы. Минск обвиняет Москву в поломке перерабатывающего завода

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«Попросят компенсацию»: эксперт о поставках в Белоруссию некачественной нефти

Rambler News Serviceвчера в 08:38

Белорусская делегация проведет в Москве переговоры по поставкам некачественной нефти

ПРАЙМвчера в 17:18
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Армия и оружие

От ракеты Rampage после удара сирийских ПВО остались одни обломки - СМИ

Обновлено вчера в 18:45
Политика

В антикоррупционном бюро Украины проходят обыски, сообщили СМИ

Государственное бюро расследований (ГБР) проводит обыски в здании Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в рамках дела о возможном получении взяток правоохранителями, передает во вторник агентство "Украинские новости" со ссылкой на источник в НАБУ.
Обновлено в 05:13
Наука

Таяние льдов в Гренландии ускорилось в шесть раз за 50 лет

Исследователи утверждают, что в периоде между 1972-80 годами в Гренландии таяло порядка 47 Гт льда в год, между 1980-1990 годами – 51 Гт в год, между 1990-2000 годами – 41 Гт в год, однако в этот период отсутствовало достаточное количество надежных данных.
Обновлено в 05:14
Шоу-бизнес

Певица МакSим пострадала в ДТП по дороге в аэропорт

Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, попала в серьезное ДТП, когда ехала в аэропорт.
Обновлено в 06:04
Политика

Кравчук призвал Зеленского снять блокаду Крыма

Бывший президент Украины Леонид Кравчук посоветовал лидеру президентской гонки Владимиру Зеленскому изменить государственную политику в отношении Крыма.
Обновлено вчера в 15:56
Энергетика

Белоруссия заявила о приостановке экспорта нефти

Белоруссия "вынужденно приостановила" экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии из-за поступления некачественной российской нефти, сообщил журналистам заместитель гендиректора Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб.
Обновлено в 06:06
Происшествия

Пьяный пенсионер пытался сжечь в печи двухлетнего внука

В Омске пенсионер пытался сжечь в печи своего двухлетнего внука, сообщается на сайте Следственного управления Следственного комитета (СК) по региону.
Обновлено в 06:13
Недвижимость

В России выросло число желающих продать собственную дачу

В первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22 процента увеличилось количество предложений о продаже дач.
Обновлено в 05:15
Общество

Врио челябинского губернатора пока живёт в резиденции

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер пока живёт в резиденции главы региона, расположенной в Челябинске.
Обновлено в 05:07
Происшествия

Электросамокат взорвался в квартире в центре Москвы

Обновлено в 04:58
Политика

Бронепоезд с Ким Чен Ыном прибудет в среду во Владивосток

Обновлено в 01:38
Происшествия

На Филиппинах вновь произошло сильное землетрясение

22 апреля на филиппинском острове Лусон произошло землетрясение магнитудой 6,3, напоминает ТАСС.
Обновлено в 02:27
Общество

ГИБДД выступила против деления водителей на профессионалов и любителей

Обновлено в 04:36
Происшествия

Опрос показал, что россияне считают причиной пожара в Нотр-Даме

Половина россиян (56%) считают, что причиной пожара в соборе Парижской Богоматери скорее стал несчастный случай, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Обновлено вчера в 20:14
Политика

Глава Закарпатья Москаль ушел в отставку

Глава Закарпатской области Украины Геннадий Москаль подал заявление об отставке.
Обновлено в 04:24
Шоу-бизнес

У больного раком Александра Беляева возникло расстройство нервной системы

Скрывать не буду, переживал непростой период, который негативно отразился на самочувствии, — рассказывает «СтарХиту» Беляев.
Обновлено в 06:00
Политика

Патриарх Кирилл поздравил Зеленского с победой на выборах

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Владимира Зеленского, лидирующего во втором туре выборов президента Украины.
Обновлено в 05:45
Происшествия

Суд арестовал имущество Арашуковых

Суд наложил обеспечительный арест на имущество и денежные средства временно отстраненного сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова.
Обновлено в 05:55
Политика

Волкер поддержал диалог Зеленского с Путиным

Спецпредставитель США на Украине Курт Волкер в интервью PBS заявил, что он поддерживает намерение победившего во втором туре выборов Владимира Зеленского вести диалог с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 05:19
Общество

Тысячи польских учителей протестуют в Варшаве

Несколько тысяч польских учителей проводят в Варшаве акцию протеста возле министерства национального образования страны во вторник, 23 апреля.
Обновлено в 05:32
Экономика

Mail.ru Group решила заработать на корпоративном IT-заказе

Mail.ru Group создает новое направление бизнеса «Mail.ru цифровые технологии», которое станет поставщиком корпоративных IT-решений.
Обновлено вчера в 17:49
Происшествия

Пенсионер покончил с собой в туалете иркутской поликлиники

Как сообщают местные СМИ, мужчина пришел в поликлинику сдать анализы. Он встал в очередь, однако, не дождавшись приема, пошел в туалет.
Обновлено в 04:05
Общество

В России выросло число детских суицидов

Количество детских самоубийств в России увеличилось в 2018 году по сравнению с предыдущим годом и достигло почти 800.
Обновлено в 04:34
Авто

Группа PSA подала заявку на специальный инвестпроект

Группа PSA 22 апреля 2019 года подала заявку на заключение специнвестинвестпроекта с Министерством промышленности и торговли РФ.
Обновлено вчера в 12:33
Авто

Toyota выпустит новый компактный кроссовер

Японский автопроизводитель Toyota выпустит новый компактный кроссовер, который займет место в модельном ряду между C-HR и RAV4.
Обновлено в 03:01
Происшествия

Уральца приговорили к пожизненному сроку за тройное убийство и поджог

Суд приговорил его к пожизненному сроку в исправительной колонии особого режима.
Обновлено в 04:51
Политика

Надежда Савченко вернулась на работу в Верховную раду

Подозреваемая в подготовке террористического акта депутат Верховной рады Надежда Савченко вернулась в сессионный зал Верховной рады, сообщило 23 апреля издание Strana.ua.
Обновлено в 04:22
Технологии

«Яндекс» совместно с Тинькофф-банком запускает кэшбек на свои сервисы

Кэшбек с кобрендовых карт «Яндекс.Плюс» составит 10%, сообщили Inc. в пресс-службе Тинькофф-банка.
Обновлено в 05:32
Общество

РЖД показали новый купейный вагон с душем и холодильником

Обновлено в 04:27
Политика

Медведчук назвал главное условие поддержки Зеленского

Выступая в эфире телеканала «Россия 24», Медведчук сказал, что пока не может объявить о поддержке Зеленского, который после подсчета 99% голосов набирает 73% во втором туре президентских выборов на Украине.
Обновлено вчера в 17:20
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Белнефтехим
Один из крупнейших промышленных комплексов Республики Беларусь, на его долю приходится свыше 30% промышленного производства страны. Концерн создан в апреле 1997 г. и объединяет предприятия и организации по добыче, переработке и транспортировке нефти, нефтепродуктообеспечению, химии и нефтехимии, ряд научных, проектно-конструкторских, строительных, ремонтных и пуско-наладочных организаций.
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Российская естественная транспортная монополия, оператор магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов. Полное наименование - Публичное акционерное общество «Транснефть». Штаб-квартира - в Москве. «Транснефть» - крупнейшая в мире нефтепроводная компания, владеет 68,4 тыс. километров магистральных трубопроводов, 507 перекачивающими станциями, 24,4 млн кубометров резервуарных ёмкостей.
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