Энергетика
Что потребует Белоруссия из-за поставки некачественной нефтиRambler News Service вчера в 05:13
Глава «Белнефтехима» Андрей Рыбаков заявил, что Белоруссия намерена обсуждать с «Транснефтью» компенсацию из-за поступления некачественной нефти. Белорусско-российская встреча по вопросам поставки нефти запланирована на 23 апреля. Проблема с качеством нефти — неожиданная для России.
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Ложка хлорорганики в трубе «Дружбы». Как и почему в Белоруссию попала некачественная нефть из России?
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От российской нефти в Белоруссии заржавели трубы. Минск обвиняет Москву в поломке перерабатывающего завода
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«Попросят компенсацию»: эксперт о поставках в Белоруссию некачественной нефти
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От ракеты Rampage после удара сирийских ПВО остались одни обломки - СМИ
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В антикоррупционном бюро Украины проходят обыски, сообщили СМИ
Государственное бюро расследований (ГБР) проводит обыски в здании Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в рамках дела о возможном получении взяток правоохранителями, передает во вторник агентство "Украинские новости" со ссылкой на источник в НАБУ.
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Исследователи утверждают, что в периоде между 1972-80 годами в Гренландии таяло порядка 47 Гт льда в год, между 1980-1990 годами – 51 Гт в год, между 1990-2000 годами – 41 Гт в год, однако в этот период отсутствовало достаточное количество надежных данных.
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Энергетика
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Белоруссия "вынужденно приостановила" экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии из-за поступления некачественной российской нефти, сообщил журналистам заместитель гендиректора Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб.
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Обновлено в 06:13
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В России выросло число желающих продать собственную дачу
В первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22 процента увеличилось количество предложений о продаже дач.
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Врио челябинского губернатора пока живёт в резиденции
Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер пока живёт в резиденции главы региона, расположенной в Челябинске.
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Электросамокат взорвался в квартире в центре Москвы
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Бронепоезд с Ким Чен Ыном прибудет в среду во Владивосток
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Происшествия
На Филиппинах вновь произошло сильное землетрясение
22 апреля на филиппинском острове Лусон произошло землетрясение магнитудой 6,3, напоминает ТАСС.
Обновлено в 02:27
Происшествия
Опрос показал, что россияне считают причиной пожара в Нотр-Даме
Половина россиян (56%) считают, что причиной пожара в соборе Парижской Богоматери скорее стал несчастный случай, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Обновлено вчера в 20:14
Политика
Глава Закарпатья Москаль ушел в отставку
Глава Закарпатской области Украины Геннадий Москаль подал заявление об отставке.
Обновлено в 04:24
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У больного раком Александра Беляева возникло расстройство нервной системы
Скрывать не буду, переживал непростой период, который негативно отразился на самочувствии, — рассказывает «СтарХиту» Беляев.
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Патриарх Кирилл поздравил Зеленского с победой на выборах
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Владимира Зеленского, лидирующего во втором туре выборов президента Украины.
Обновлено в 05:45
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Суд арестовал имущество Арашуковых
Суд наложил обеспечительный арест на имущество и денежные средства временно отстраненного сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова.
Обновлено в 05:55
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Волкер поддержал диалог Зеленского с Путиным
Спецпредставитель США на Украине Курт Волкер в интервью PBS заявил, что он поддерживает намерение победившего во втором туре выборов Владимира Зеленского вести диалог с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 05:19
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Тысячи польских учителей протестуют в Варшаве
Несколько тысяч польских учителей проводят в Варшаве акцию протеста возле министерства национального образования страны во вторник, 23 апреля.
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Mail.ru Group решила заработать на корпоративном IT-заказе
Mail.ru Group создает новое направление бизнеса «Mail.ru цифровые технологии», которое станет поставщиком корпоративных IT-решений.
Обновлено вчера в 17:49
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Пенсионер покончил с собой в туалете иркутской поликлиники
Как сообщают местные СМИ, мужчина пришел в поликлинику сдать анализы. Он встал в очередь, однако, не дождавшись приема, пошел в туалет.
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В России выросло число детских суицидов
Количество детских самоубийств в России увеличилось в 2018 году по сравнению с предыдущим годом и достигло почти 800.
Обновлено в 04:34
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Группа PSA подала заявку на специальный инвестпроект
Группа PSA 22 апреля 2019 года подала заявку на заключение специнвестинвестпроекта с Министерством промышленности и торговли РФ.
Обновлено вчера в 12:33
Авто
Toyota выпустит новый компактный кроссовер
Японский автопроизводитель Toyota выпустит новый компактный кроссовер, который займет место в модельном ряду между C-HR и RAV4.
Обновлено в 03:01
Происшествия
Уральца приговорили к пожизненному сроку за тройное убийство и поджог
Суд приговорил его к пожизненному сроку в исправительной колонии особого режима.
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Надежда Савченко вернулась на работу в Верховную раду
Подозреваемая в подготовке террористического акта депутат Верховной рады Надежда Савченко вернулась в сессионный зал Верховной рады, сообщило 23 апреля издание Strana.ua.
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«Яндекс» совместно с Тинькофф-банком запускает кэшбек на свои сервисы
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Медведчук назвал главное условие поддержки Зеленского
Выступая в эфире телеканала «Россия 24», Медведчук сказал, что пока не может объявить о поддержке Зеленского, который после подсчета 99% голосов набирает 73% во втором туре президентских выборов на Украине.
Обновлено вчера в 17:20