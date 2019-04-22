Энергетика
Что потребует Белоруссия из-за поставки некачественной нефтиRambler News Service 05:13
Глава «Белнефтехима» Андрей Рыбаков заявил, что Белоруссия намерена обсуждать с «Транснефтью» компенсацию из-за поступления некачественной нефти. Белорусско-российская встреча по вопросам поставки нефти запланирована на 23 апреля. Проблема с качеством нефти — неожиданная для России.
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«Попросят компенсацию»: эксперт о поставках в Белоруссию некачественной нефти
Rambler News Service08:38
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