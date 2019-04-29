Кино
Вышел трейлер четвертой серии финала «Игры престолов»Российская газета 09:15
Четвертную серию поставил Дэвид Наттер, снявший первый и второй эпизоды этого сезона. Сценаристами выступили шоураннеры ИП - Бениофф и Уайсс.
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Мы выиграли Великую войну. Теперь мы выиграем последнюю войну. Мы вырвем у нее корни и стебли.
— Дейенерис Таргариен, персонажТелеканал 360° 02:42
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Караулова рассказала о хорошем отношении к ней в колонии
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В Москве завершилась первая ночная репетиция Парада Победы
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Происшествия
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Американский телеведущий Ларри Кинг перенес сердечный приступ.
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Климкин назвал советское наследие причиной несчастья украинцев
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Хоккей
Тренерский штаб ХК «Спартак» возглавил Олег Знарок
В руководстве клуба сообщили, что соглашение заключено по схеме "1+1" Олег Знарок назначен на пост главного тренера московского ХК "Спартак", сообщает пресс-служба столичного клуба.
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Авто
Концепт гиперкара от Alfa Romeo показали на рендерах в Сети
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Шоу-бизнес
Вдова Дмитрия Марьянова вспомнила, как актер уговаривал ее выйти замуж
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Обновлено в 06:14
Общество
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Обновлено в 12:37
Экономика
Названы сроки строительства СПГ–хаба в Мурманской области
В случае реализации проектов по перевалке СПГ в российских морских портах, расположенных в акватории северного морского пути, к 2024 году будет обеспечен грузооборот СПГ и газового конденсата в объеме 41,4 млн т. Предварительная оценка инвестиционного проекта — 70,094 млрд рублей.
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Общество
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Писатель Дмитрий Быков рассказал, что его выписали из больницы. Об этом он сообщил «РИА Новости».
Обновлено в 15:21
Гаджеты
Юбилейный AMD Ryzen 7 2700X поставляется с двумя играми и футболкой
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Обновлено в 07:13
Космос
Проблема в электроснабжении выявлена на МКС
По данным американского космического агентства, утром в понедельник команда МКС выявила «проблему с системой электроснабжения» станции.
Обновлено в 16:41
Гаджеты
Honor 8X стал самым продаваемым смартфоном на рынке Китая
Вторым в списке самых продаваемых оказался американский смартфон iPhone XR.
Обновлено в 05:11
Происшествия
В Подмосковье задержали семерых террористов
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Саакашвили прокомментировал слова Путина о своем гражданстве
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Культура
Первый канал проверит результаты финала шоу «Голос. Дети»
По итогам зрительского голосования дочь Алсу получила 56,5 процента голосов.
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Обновлено в 15:42
Политика
Президента Сербии оставили без союзников на саммите в Германии
Отношения между Сербией и краем Косово опять обострились после того, как лидер косоваров Хашим Тачи заявил, что на саммите в Берлине поднимет вопрос присоединения к Косову южных регионов Центральной Сербии, населенных албанцами, сообщает "ТВ Центр".
Обновлено в 15:33
Экономика
Гендиректор Xiaomi проспорил 1 млрд юаней
Основатель и генеральный директор производителя смартфонов Xiaomi Лэй Цзюнь проспорил 1 млрд юаней ($148,4 млн) главе крупнейшего в Китае производителя кондиционеров Gree Electric Appliances Inc. Дун Минчжу, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 14:46
Происшествия
В Гаити у посольства США началась стрельба
Неизвестный злоумышленник начал стрельбу у здания посольства США в столице Гаити городе Порт-о-Пренс, передает РИА Новости.
Обновлено в 16:14