Экономика

Что изменится в России с 1 января 2019 года
LentaChel.ru
31.12.18 в 23:56

Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет увеличится с 1 января до 4 500 рублей. С 1 января ставка НДС в России повышается с 18% до 20%. Индексация платы граждан за коммунальные услуги с 1 января составит 1,7% с учетом повышения НДС.
LentaChel.ru31.12.18 в 23:56

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Что изменится в жизни тамбовчан с 1 января

Онлайн Тамбов.ру31.12.18 в 04:00

Что изменится с 1 января: налоги, ЖКХ, бензин

Московский Комсомолецвчера в 00:55

Какие изменения ждут москвичей с января 2019 года

Москва 2431.12.18 в 16:10

Что изменится в жизни россиян с 1 января

РЕН ТВ31.12.18 в 16:05

Какие изменения в законодательстве ждут россиян в 2019 году

RT на русскомвчера в 01:19

Какие законы 2019 года повлияют на жизнь жителей Чувашии

PRO Город Чебоксары31.12.18 в 03:00

Новый год – новая жизнь: составлен перечень новых законов 2019 года

Версия.Инфо31.12.18 в 01:45
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 09:44, Ашберн
Политика

Помпео потребовал вернуть американского шпиона, задержанного в Москве

Государственный секретарь США Майк Помпео потребовал от Российской Федерации немедленно вернуть в Соединённые Штаты американского гражданина Пола Уилана, который был задержан в Москве по обвинению в шпионаже.
Обновлено в 08:22
Спорт

Устюгов завоевал бронзу в масс-старте на этапе «Тур де Ски»

Обновлено в 09:12
Экономика

Счетная палата оценила выполнение экономических прогнозов правительства

Рост реальных доходов россиян в 2018 году, согласно оценке Счетной палаты, составил 0–0,4%, в то время как в октябре правительство давало прогноз на уровне 3,4%. В сентябре 2017 года власти спрогнозировали рост реальных доходов населения по итогам 2018 года на 2,3%.
Обновлено в 06:07
Политика

Посольство Украины ответило на материал CNN с российским Симферополем

Посольство Украины в США прокомментировало вышедший на сайте телеканала CNN новогодний материал, в котором Симферополь обозначен как часть России.
Обновлено в 06:12
Гаджеты

WhatsApp прекратит работать на некоторых смартфонах

Мессенджер WhatsApp с 1 января перестал поддерживать операционную систему (ОС) Nokia S40, разработка которой продолжалась до 2014 года.
Обновлено в 03:27
Происшествия

Леонид Рошаль: состояние Вани из Магнитогорска удалось стабилизировать

Состояние Вани удалось стабилизировать, хотя оно остается очень тяжелым.
Обновлено в 07:12
Политика

Путин и Макрон обсудили внутриукраинский кризис

Президент России Владимир Путин провёл телефонную беседу с французским лидером Эммануэлем Макроном, в рамках которой главы двух государств обменялись мнениями по внутриукраинскому кризису, обсудив при этом украинскую провокацию в Керченском проливе.
Обновлено в 08:13
Автоспорт

Семья Шумахера выступила с заявлением накануне его 50-летия

Семья Михаэля Шумахера выступила с заявлением накануне его 50-летия. Его текст публикует Sky Sports.
Обновлено в 08:06
Происшествия

В Москве кран врезался в опору моста

В центре Москвы кран-манипулятор зацепил стрелой опору места, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Обновлено в 07:20
Происшествия

Опубликовано видео с места подрыва железнодорожного моста в Донецке

Министерство информации самопровозглашенной Донецкой народной республики опубликовало кадры с места подрыва опоры железнодорожного моста в Донецке.
Обновлено в 07:17
Происшествия

Власти отвергли связь между двумя ЧП в Магнитогорске

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский призвал не верить слухам о связи двух инцидентов в Магнитогорске: обрушением подъезда жилого дома и пожаром в маршрутке.
Обновлено в 07:58
Происшествия

На Украине из церкви украли мощи Георгия Победоносца

Обновлено в 08:32
Происшествия

Три человека попали под лавину в Мурманской области

На горе Кукисвумчорр в Хибинах на трех человек сошла лавина, двое смогли самостоятельно выбраться из-под снега, еще одного разыскивают спасатели.
Обновлено в 09:24
Армия и оружие

В ДНР объявили о задержании украинского диверсанта

Обновлено в 08:39
Политика

Новогоднее обращение Путина посчитали дерзким

Обновлено вчера в 19:43
Общество

Двое россиян выиграли по 500 млн рублей в «Русское лото»

В середине декабря сообщалось, что двое канадцев выиграли джекпот национальной лотереи «6 из 49» общей суммой $12 млн.
Обновлено в 05:32
Армия и оружие

Опубликовано фото новейшего самоходного орудия для российских ВДВ

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ), который входит в госкорпорацию «Ростех», впервые показал фотографию нового самоходного артиллерийского орудия «Лотос».
Обновлено в 05:38
Происшествия

На юго-востоке Москвы загорелся ангар на площади 800 кв. м

Обновлено в 07:42
Происшествия

Шесть человек стали жертвами железнодорожной аварии в Дании

Шесть человек стали жертвами крушения поезда на мосту, соединяющем два острова в Дании, сообщает в среду телеканал Sky News со ссылкой на полицию.
Обновлено в 04:47
Общество

ФСБ разработала систему защиты храмов от террористов

ФСБ России разработала проект постановления правительства, утверждающий требования к антитеррористической защищенности религиозных объектов.
Обновлено в 07:51
Происшествия

В Минздраве рассказали о состоянии спасенного в Магнитогорске мальчика

Обновлено в 05:17
Происшествия

Из-под завалов дома в Магнитогорске вытащили живого попугая

Живого попугая обнаружили под завалами подъезда десятиэтажного дома в Магнитогорске, где в понедельник произошел взрыв бытового газа.
Обновлено в 02:32
Общество

Тропический шторм надвигается на южные туристические курорты Таиланда

Тропический шторм «Пабук» надвигается на туристические районы юга Таиланда.
Обновлено в 05:15
Происшествия

Число погибших в Магнитогорске достигло 21

С момента обрушения секции высотного дома из-под обломков спасатели извлекли 27 человек, из которых 21 погиб.
Обновлено в 07:38
Наука

В Сибири начнут эксперименты по созданию плазменного двигателя

В Институте ядерной физики сибирского отделения Российской академии наук (РАН) в январе планируют начать эксперименты на сверхновой установке по удержанию термоядерной плазмы, технологию планируют использовать для создания ракетного двигателя.
Обновлено вчера в 21:25
Происшествия

Из-под завалов в Магнитогорске извлекли тела ребенка и мужчины

Тело ребенка извлечено из-под завалов обрушившегося подъезда дома в Магнитогорске, также найдено тело еще одной жертвы трагедии; всего найдено 18 погибших, сообщает МЧС.
Обновлено в 04:13
Авто

АвтоВАЗ поднял цены на автомобили LADA

По данным аналитиков, с 1 января 2019 года весь модельный ряд LADA подорожал на сумму от 15 до 25 тыс. рублей в зависимости от модели.
Обновлено вчера в 15:46
Политика

Премьер Японии пообещал не выселять россиян в случае передачи Курил

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 г. Агентство Kyodo со ссылкой на источники в японском правительстве уточняет, что Абэ может посетить Россию «в районе 21 января».
Обновлено вчера в 08:02
Политика

Netflix удалил эпизод из сериала из-за критики Саудовской Аравии

В результате Netflix был вынужден удалить из сериала эпизод, посвященный Саудовской Аравии.
Обновлено вчера в 20:56
Кино

Актер Владимир Дыховичный умер в возрасте 30 лет

Актер Владимир Дыховичный ушел из жизни в возрасте 30 лет, об этом на своей странице в Facebook написала вдова режиссера Ивана Дыховичного Ольга.
Обновлено вчера в 16:23
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