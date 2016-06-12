Экономика

Что подорожает в России с 1 июля и другие нововведения середины годаЦарьград вчера в 13:00

С 1 июля девелоперы не смогут продавать дольщикам квартиры в новых домах напрямую.
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Защита дольщиков и пособия для инвалидов: какие изменения ждут нас в июле

Первый Ярославский28 июня в 12:03

Что изменится в июле-2019

Каменский рабочий10:17

Увеличение пособий, защита дольщиков, ГЛОНАСС: что изменится в жизни россиян с 1 июля

Ivbg.ru05:26

Что подорожает в России с 1 июля и другие нововведения середины года

Царьградвчера в 13:00

Тарифы ЖКХ, эскроу-счета, соцвыплаты. Что изменится в жизни россиян с июля?

Аргументы и Факты17:02
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 20:27, Вашингтон
Общество

Госдума может запретить частные камеры фиксации нарушений ПДД

Законопроект, регулирующий требования к камерам, фиксирующим нарушения правил дорожного движения (ПДД), выставлению штрафов и их обжалованию, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июля.
Обновлено в 17:00
Единоборства

Конор вспомнил атаку автобуса с Хабибом в Бруклине

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор вспомнил атаку автобуса, в котором находился Хабиб Нурмагомедов перед UFC 223.
Обновлено в 18:25
Политика

Нино Катамадзе отказалась дальше выступать в России

Грузинская певица Нино Катамадзе поддержала митингующих в Тбилиси и отказалась выступать в России.
Обновлено в 11:24
Происшествия

Десять человек погибли при крушении двухмоторного самолета в Техасе

Легкий двухмоторный самолет врезался в ангар во время взлета в аэропорту американского штата Техас, погибли десять человек, сообщает Associated Press.
Обновлено в 19:46
Автоспорт

Ферстаппен прокомментировал победу в Гран-при Австрии

Голландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен прокомментировал свою сенсационную победу в Гран-при "Формулы-1" в Австрии, передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:40
Общество

С 1 июля в России вводятся новые правила продажи молочной продукции

С 1 июля постановлением Правительства РФ вносятся изменения в правила розничной торговли молочных продуктов.
Обновлено 28 июня в 01:42
Политика

Финляндия стала председателем ЕС

Как заявляет правительство страны, занимая пост председателя ЕС, Финляндия намерена уделить внимание укреплению общих ценностей и верховенству закона, повышению конкурентоспособности и социальной привлекательности Европейского союза.
Обновлено в 18:56
Происшествия

В Казахстане произошла массовая драка из-за фото

Обновлено вчера в 22:59
Экономика

В России тарифы ЖКХ с 1 июля индексируются на 2,4%

Плата за коммунальные услуги в России будет индексирована во второй раз, рост с 1 июля составит 2,4% к январю 2019 года, следует из постановления правительства.
Обновлено в 17:30
Политика

Медведев поведал о демонстрирующих хамство и чванство единороссах

Глава правительства России и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев написал статью для газеты «Известия», в которой посетовал не недостаточность реальных перемен для завоевания доверия граждан партией.
Обновлено в 19:42
Происшествия

В Китае при взрыве на химическом заводе погибли два человека

Обновлено в 13:26
Экономика

Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года

Пособия С 1 июля ежемесячные пособия по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы для неработающих родителей (усыновителей) или опекунов (попечителей) составят 10 тыс. руб. вместо 5,5 тыс. Маркировка товаров С 1 июля, согласно распоряжению правительства, начинается эксперимент по маркировке обуви, выпущенной в России или импортируемой в страну.
Обновлено в 03:01
Происшествия

Бывшую супругу Цеповяза задержали по подозрению в вымогательстве

Обновлено в 03:56
Баскетбол

Двукратный чемпион НБА Дюрант объявил о переходе в «Бруклин»

Обновлено в 18:24
Армия и оружие

Власти востока Ливии отреагировали на угрозы Турции

Власти востока Ливии объявили о всеобщей мобилизации после угроз Турции в адрес армии фельдмаршала Халифы Хафтара, передает Sky News Arabia.
Обновлено в 18:17
Армия и оружие

Индия купит у РФ противотанковые вертолетные ракеты

Индия подписала срочное соглашение о закупке противотанковых ракет для вертолетов Ми-35, которые состоят на вооружении индийских ВВС.
Обновлено в 16:13
Политика

Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с Тимошенко

Солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко в прямом эфире украинского телевидения.
Обновлено в 03:10
Общество

В России вступил в силу запрет госзакупок импортных вин

В России с 1 июля вступает в силу запрет на закупку вина зарубежного производству для нужд государственных и муниципальных учреждений.
Обновлено в 18:20
Общество

В Пекине построили крупнейший в мире аэропорт

В Пекине завершилось строительство крупнейшего в мире международного аэропорта Дасин, сообщили власти города.
Обновлено вчера в 22:13
Авто

«АвтоВАЗ» передумал повышать цены на все модели

«АвтоВАЗ» не будет поднимать цены на весь модельный ряд с 1 июля – подорожают только три модели из пяти.
Обновлено в 13:51
Общество

В красноярском Канске ввели режим ЧС из-за паводка

Мэр Канска Андрей Береснев сообщил, что из-за паводка в городе введен режим ЧС.
Обновлено в 13:57
Культура

«Стрижи» и «Русские Витязи» показали фигуры высшего пилотажа

Пятый международный военно-технический форум "Армия-2019" проходит с 25 по 30 июня.
Обновлено в 13:16
Происшествия

Boeing, летевший из Японии в Польшу, внепланово сел в Красноярске

Экипаж Boeing, который совершал полет из Японии в Польшу, запросил у российских наземных служб срочную посадку.
Обновлено в 12:10
Общество

Выставка творческих работ открылась в Парламентской библиотеке Мосгордумы

В Парламентской библиотеке Мосгордумы накануне выходных открылась выставка творческих работ участников программы «Московское долголетие» из Северо-Восточного округа.
Обновлено в 14:07
Общество

В Роструде пояснили, как правильно уходить в отпуск

Работодатель не имеет права самостоятельно решать вопрос о разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части, так же, как не может сам определить продолжительность этих частей.
Обновлено вчера в 22:00
Политика

Организаторы G20 обозначили Курилы как часть Японии

Обновлено в 19:42
Армия и оружие

Израиль нанес ракетный удар по Дамаску

Истребители ВВС Израиля атаковали окрестности Хомса и Дамаска. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
Обновлено в 18:51
Происшествия

Двум врачам калининградского роддома предъявили обвинения в убийстве

Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинения в организации убийства ребенка и.о. главврача и в совершении умышленного убийства — реаниматологу-анестезиологу роддома №4 в Калининграде.
Обновлено в 15:27
Политика

В ПАСЕ внесут резолюцию против возвращения России

Ряд стран внесут в ПАСЕ резолюцию против возвращения России в организацию.
Обновлено в 14:35
Кино

На Украине умерла советская актриса Евгения Дембская

Дембская была почетным гражданином города Одессы и кавалером Ордена княгини Ольги, заслуженной артисткой Украинской ССР и народной артисткой Украины.
Обновлено в 09:10
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