Экономика

Что подорожает в России с 1 июля и другие нововведения середины годаЦарьград вчера в 13:00

С 1 июля девелоперы не смогут продавать дольщикам квартиры в новых домах напрямую.
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Что изменится в июле-2019

Каменский рабочий10:17

Увеличение пособий, защита дольщиков, ГЛОНАСС: что изменится в жизни россиян с 1 июля

Ivbg.ru05:26

Защита дольщиков и пособия для инвалидов: какие изменения ждут нас в июле

Первый Ярославский28 июня в 12:03

Что подорожает в России с 1 июля и другие нововведения середины года

Царьградвчера в 13:00
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 21:57, Вашингтон
Политика

Япония приписала себе Курилы на сайте G20

Обновлено в 17:59
Политика

Премьер Канады попал в неловкую ситуацию на саммите G20

Обновлено в 11:13
Политика

Эрдоган назвал сроки доставки российских С-400 в Турцию

Обновлено в 18:26
Армия и оружие

Четверо погибли при ракетном обстреле под Дамаском

Четыре человека погибли и 21 получил ранения при ракетном обстреле со стороны израильских ВВС в сельской местности в районе столицы Сирии Дамаска, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство САНА.
Обновлено в 20:05
Общество

Основным досугом россияне назвали телевизор

Среди непопулярных видов досуга оказались посещение театров, выставок, музеев и концертов.
Обновлено в 20:58
Происшествия

В Казахстане произошла массовая драка из-за фото

Обновлено вчера в 22:59
Политика

Медведев рассказал о демонстрирующих хамство единороссах

Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетовал на представителей партии "Единая Россия", которые не стесняется демонстрировать чванство и хамство.
Обновлено в 21:35
Политика

Скабеева прокомментировала отказ Катамадзе выступать в России

Российская телеведущая Ольга Скабеева в своём Telegram-канале прокомментировала решение грузинской певицы Нино Катамадзе больше не выступать в России.
Обновлено в 16:07
Общество

В России вступили в силу новые правила о «звёздности» гостиниц

С 1 июля в России вступили в силу новые правила, которые касаются присвоения звёзд гостиницам.
Обновлено в 21:35
Происшествия

Двум врачам калининградского роддома предъявили обвинения в убийстве

Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинения в организации убийства ребенка и.о. главврача и в совершении умышленного убийства — реаниматологу-анестезиологу роддома №4 в Калининграде.
Обновлено в 15:27
Футбол

Чемпион мира обучил Бузову футбольным финтам

Бывший защитник "Барселоны" Жулиано Беллетти провел урок футбольных финтов для российской поп-певицы Ольги Бузовой, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 17:18
Технологии

Биометрические банкоматы появятся в России

Банкоматы с функцией распознавания лиц скоро появятся в РФ.
Обновлено в 20:10
Авто

«АвтоВАЗ» передумал повышать цены на все модели

«АвтоВАЗ» не будет поднимать цены на весь модельный ряд с 1 июля – подорожают только три модели из пяти.
Обновлено в 13:51
Политика

Борис Джонсон захотел доказать Путину ценность либерализма

Лондон продемонстрирует президенту России Владимиру Путину свою приверженность либеральным ценностям, покинув Евросоюз в ранее установленный срок.
Обновлено в 21:10
Политика

Сотрудники контрразведки Венесуэлы задержаны по подозрению в убийстве

Властями Венесуэлы задержаны два сотрудника национальной военной контрразведки страны, которые подозреваются в убийстве офицера ВС Рафаэля Акосты Аревалы.
Обновлено в 21:03
Шоу-бизнес

Любовь Успенская решилась на ЭКО

Ищу донора яйцеклетки для ЭКО, к которому в скором времени намерена прибегнуть, — поделилась звезда с поклонниками.
Обновлено в 16:00
Экономика

В России вступили новые правила долевого строительства

Схема рассчитана против мошенничества при долевом строительстве, когда недобросовестные застройщики собирали деньги с граждан, а потом по разным причинам не доделывали работу.
Обновлено в 20:39
Политика

Песков сообщил о жестком разговоре Мэй с Путиным по «делу Скрипалей»

Обновлено в 09:33
Происшествия

В США в желудке аллигатора обнаружили части тела мужчины

Обновлено в 17:32
ЖКХ

Насколько выросли тарифы ЖКХ в Алтайском крае с 1 июля 2019 года

С 1 июля 2019 года в Алтайском крае в среднем на 2,4% выросли тарифы на коммунальные услуги для населения.
Обновлено в 19:56
Общество

Полиция Гонконга применила силу против участников демонстраций

Полиция Гонконга была вынуждена применить слезоточивый газ и дубинки против демонстрантов, которые утром в понедельник вышли на улицы и перекрыли ряд магистралей.
Обновлено в 21:03
Общество

Из-за паводка в Иркутской области изменились цены на авиабилеты

Напомним, президент России Владимир Путин заявил о недопустимости спекуляций на фоне паводка в Иркутской области.
Обновлено в 03:33
Космос

SpaceX потеряла три спутника проекта Starlink

Не менее трех спутников из 60, запущенных компанией SpaceX, перестали выходить на связь.
Обновлено в 09:43
Хоккей

Генменеджер «Флориды»: мы предлагаем Панарину и Бобровскому будущее

Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» Дэйл Тэллон прокомментировал ход переговоров с российский форвардом «Коламбус Блю Джекетс» Артемием Панариным и его одноклубником и соотечественником голкипером Сергеем Бобровским.
Обновлено вчера в 14:59
Общество

Россияне назвали лучшие страны для удаленной работы

Россияне рассказали, в каких странах хотели бы жить, имея удаленную работу.
Обновлено в 18:21
Политика

В ПАСЕ готовят резолюцию против возвращения России

Семь стран, покинувших Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) из-за возвращения в организацию российской делегации, подготовят проект совместной резолюции против восстановления РФ в ПАСЕ.
Обновлено в 16:07
Авто

Определяем скрученный пробег: На что следует обращать внимание и как не попасться на уловки мошенников

Обновлено в 07:00
Происшествия

В США десять человек погибли в результате крушения самолета

Обновлено в 20:07
Спорт

Россиянки пробились в плей-офф Евробаскета с одной победой

Обновлено в 15:29
Автоспорт

Ферстаппен прокомментировал победу в Гран-при Австрии

Голландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен прокомментировал свою сенсационную победу в Гран-при "Формулы-1" в Австрии, передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:40
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