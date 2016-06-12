Что подорожает в России с 1 июля и другие нововведения середины годаЦарьград вчера в 13:00

С 1 июля девелоперы не смогут продавать дольщикам квартиры в новых домах напрямую.

Что подорожает в России с 1 июля и другие нововведения середины года

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