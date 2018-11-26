Политика

Что означает введение военного положения для Украины
Газета.Ru
04:12

Президент Украины Порошенко требует от России "немедленно освободить украинских военнослужащих", которые накануне нарушили российскую морскую границу. Ситуация накаляется, и уже сегодня Верховная Рада рассмотрит вопрос о возможности введения военного положения сроком на 60 дней.
Газета.Ru04:12

Подробнее о событии

Что означает введение военного положения для Украины

Газета.Ru04:12

Политолог объяснил, чем обернется военное положение на Украине

ФАН04:08

Что означает введение военного положения для украинцев

ТАСС03:58

Что означает введение военного положения на Украине?

Взгляд.ру02:56

Нормы и возможные итоги введения военного положения оценили СМИ Украины

Военное обозрение02:17

Украина переходит на «военное положение». Что это значит

Комсомольская правда01:56

Гаспарян по пунктам объяснил, что означает военное положение на Украине

Царьград01:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 04:37, Ашберн
Политика

Появились фото нарушивших границу РФ украинских кораблей в порту Керчи

Три корабля военно-морских сил Украины, задержанные в воскресенье из-за нарушения государственной границы, находятся у причала в порту Керчи, передает в понедельник корреспондент ТАСС.
Обновлено в 04:28
Политика

Рябков заявил о приверженности России Договору о РСМД

"С учетом всего комплекса факторов, влияющих на безопасность и стратегическую стабильность, Россия сохраняет полную приверженность Договору как важному элементу архитектуры евроатлантической безопасности", - заявил замглавы МИД Сергей Рябков, выступая на брифинге 26 ноября.
Обновлено в 04:35
Политика

Рвущихся в США мигрантов встретили газом и резиновыми пулями

Правоохранители Соединенных Штатов применили слезоточивый газ и резиновые пули против нелегальных мигрантов, пытавшихся прорваться с территории мексиканской Тихуаны.
Обновлено в 04:28
Политика

Опрос показал отношение японцев к мирному договору с Россией

Больше половины японских респондентов (67%) поддержали договоренность премьера Синдзо Абэ с президентом РФ Владимиром Путиным о продолжении переговоров по мирному договору между Россией и Японией.
Обновлено в 04:04
Армия и оружие

National Interest оценил российские противолодочные системы «Пакет»

Американский журнал National Interest оценил новейшие российские противолодочные системы «Пакет», состоящие из интегрированной центральной системы управления, «гидроакустической станции» и пусковой установки.
Обновлено в 04:17
Политика

Лавров рассказал о ситуации на «внешнеполитических направлениях» РФ

На целом ряде внешнеполитических направлений Российской Федерации сложилась «достаточно напряженная ситуация».
Обновлено в 04:33
Политика

Россия запросила срочно созвать СБ ООН по ситуации в Азовском море

Россия запросила провести срочное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Азовском море.
Обновлено в 04:24
Политика

В ОАЭ помиловали британца, получившего пожизненный срок за шпионаж

Подданный Великобритании Мэтью Хеджес, ранее приговоренный в ОАЭ к пожизненному тюремному заключению за шпионаж, помилован президентом страны, сообщает в понедельник британская газета The Guardian.
Обновлено в 04:30
Политика

Путин призвал к снижению барьеров в торговле с Индией

Россия и Индия имеют большой потенциал для роста взаимной торговли и капвложений, для этого необходимо задействовать как уже доказавшие свою эффективность инструменты, так и новые, которые создадут максимально комфортные условия для работы бизнеса двух стран, говорится в приветствии президента РФ Владимира Путина участникам первого российско-индийского стратегического экономического диалога.
Обновлено в 04:05
Политика

Ходорковский провел в Праге открытую дискуссию в закрытом режиме

В конце недели экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский собрал в Праге конференцию под угловатым названием "Россия вместо Путина".
Обновлено в 04:33
Политика

На границе Украины и Польши усилили меры безопасности из-за протестов

Обновлено в 03:35
Армия и оружие

Специалисты российских войск РХБЗ ведут мониторинг ситуации в Алеппо

Обновлено вчера в 14:56
Политика

США хотят подготовить украинские СМИ к выборам

Посольство США в Киеве объявило среди украинских СМИ конкурс проектов, направленных на поддержание прозрачности президентских и парламентских выборов в 2019 году.
Обновлено в 04:30
Армия и оружие

СК РФ расследует 230 дел по преступлениям военнослужащих ВСУ

Россия расследует 230 дел по фактам преступлений военных Украины против мирных жителей Донбасса.
Обновлено в 03:58
Политика

МИД РФ потребовал обеспечить безопасность российской дипмиссии в Киеве

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала власти Украины принять меры для обеспечения безопасности посольства РФ после сожжения радикалами автомобиля дипмиссии Об этом она заявила 26 ноября в эфире телеканал "Россия 24".
Обновлено в 04:32
ещё по теме
Главное