Финансы

Что определит судьбу рубля этой веснойРидус вчера в 17:01

Большую часть минувшей недели рубль уверенно шел вверх, вплотную подобравшись к уровням, на которых пребывал в августе 2018 года - до того, как Конгресс США огорошил рынки проектом «адских санкций».
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Чего ждать от рубля после заседания Банка России

Экономика сегодня01:12

Эксперт объяснил, чего ждать от рубля после заседания ЦБ РФ

Народные новости02:11

Эксперты рассказали, что будет с рублем после заседания ЦБ РФ

ФАН02:04

Эксперты рассказали, чего ожидать от рубля после заседания Банка России

iReactor02:02

Эксперты спрогнозировали ближайшее будущее рубля

ПолитРоссия02:57

Что произойдет с рублем после заседания Банка России

Российская газетавчера в 23:00

Что определит судьбу рубля этой весной

Ридусвчера в 17:01
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Происшествия

Пропавшая 11-летняя лыжница провела в лесу восемь часов

По информации источника, директор детского лагеря позвонил в правоохранительные органы и заявил о том, что 20 ребят ушли на лыжное ориентирование с тремя тренерами, но с соревнования не вернулась 11-летняя воспитанница лагеря.
Обновлено в 04:03
Происшествия

Экс-совладельца «Зимней вишни» задержали в Польше

Экс-владелец торгового центра "Зимняя вишня", российский бизнесмен Вячеслав Вишневский задержан в Польше.
Обновлено вчера в 22:22
Политика

В Совфеде предложили издать закон об изображении карты России

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в рамках конференции «Пятилетие Крымской весны и воссоединения Крыма с Россией: достижения и уроки» заявила о том, что стоит на законодательном уровне установить понятие карты страны.
Обновлено в 06:16
Общество

ВЦИОМ: почти половина россиян одобряет голосование через Интернет

В 2008 году, как показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), уже треть (34%) россиян была готова голосовать через Интернет.
Обновлено в 06:33
Экономика

Присоединение Крыма обошлось каждому россиянину в 10 тысяч рублей

Обновлено вчера в 23:36
Общество

Россияне могут столкнуться с дефицитом рыбы

Осенью россияне могут столкнуться с дефицитом рыбной продукции. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка.
Обновлено вчера в 19:16
Политика

Экс-сотрудник СБУ признался в работе на российские спецслужбы

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил, что после произошедшей в 2014 году смены власти в стране работал на российские спецслужбы.
Обновлено в 05:34
Происшествия

Склад с горючим загорелся в Чехове

Первоначально появилась информация, что горит склад пластиковых окон, однако представители МЧС уточнили, что речь идет о горюче-смазочных материалах.
Обновлено в 04:44
Происшествия

Уголовное дело Кокорина и Мамаева направили в суд

Уголовное дело нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева направлено в суд, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:13
Происшествия

Прибывший в Аргентину король Испании час не мог выйти из самолета

Обновлено в 03:00
Спорт

Биатлонист Логинов занял второе место в общем зачете Кубка мира

Обновлено вчера в 13:33
Происшествия

В Москве около Казанского вокзала обнаружили гранату

Около здания Казанского вокзала в Москве обнаружен предмет, похожий на гранату.
Обновлено в 04:55
Недвижимость

Названы регионы-лидеры по доступности ипотеки

Северные регионы в лидерах Лидером рейтинга по доступности ипотеки стал Ямало-Ненецкий автономный округ.
Обновлено вчера в 17:32
Общество

Стала известна цель акции с «лишним» экспонатом в Историческом музее

Журналисты, повесившие "лишний" экспонат в Государственном историческом музее в Москве, надеются, что их акция поспособствует развитию технических мер защиты российских музеев, об этом сообщила РИА Новости одна из участниц акции Мария Москвичева.
Обновлено вчера в 19:26
Теннис

Винус Уильямс: «Касаткина может играть гораздо лучше»

Обновлено в 06:05
Происшествия

В Югорске детское питание хранили в морге

Обновлено в 05:40
Армия и оружие

Европейские страны предлагают ограничить использование «роботов-убийц»

Три страны Европы планируют выдвинуть инициативу по разработке международного режима контроля за автономными боевыми роботизированными системами, сообщает МИД Бельгии.
Обновлено вчера в 17:42
Политика

Нетаньяху прерывает визит в США из-за обстрела Израиля из сектора Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что прерывает визит в США и возвращается на родину.
Обновлено в 02:22
Хоккей

Боб Хартли: «„Салават Юлаев“ — клуб без слабых сторон»

Предстоит встреча с серьезным противником.
Обновлено в 06:00
Общество

Роспотребнадзор выявил нарушения в кафе сети «АндерСон» в Москве

Управление Роспотребнадзора по Москве выявило нарушения санитарно-эпидемиологических норм в 14 из 17 кафе сети "АндерСон", в исследованных образцах сырья и блюд выявлены бактерии кишечной палочки, сообщается на официальном сайте управления.
Обновлено в 04:24
Политика

Россия решила не отправлять наблюдателей на выборы президента Украины

Россия не станет отправлять наблюдателей на выборы президента Украины.
Обновлено в 03:56
Футбол

Вратарь сборной Италии получил травму из-за бутылки

Маттиа Перин исчез из заявки за день до игры, как выяснилось из-за травмы, полученной на предыгровой тренировке.
Обновлено в 05:07
Шоу-бизнес

Ксения Собчак представила свою версию конфликта с Марией Кожевниковой

В программе «Секрет на миллион» Мария Кожевникова не только призналась, что до сих пор не замужем за отцом своих троих сыновей, но и вспомнила давнишний конфликт с Ксенией Собчак.
Обновлено в 02:04
Армия и оружие

Порошенко пригрозил «врагам» очередным смертоносным оружием

Украинский президент Петр Порошенко 24 марта в своем Facebook заявил, что армия его страны при необходимости «умело воспользуется смертоносным для врага оружием».
Обновлено вчера в 21:30
Армия и оружие

Россия поставила Мьянме еще шесть учебно-боевых истребителей Як-130

Россия поставила Мьянме дополнительно еще шесть учебно-боевых истребителей Як-130.
Обновлено в 03:48
Гаджеты

В России разрабатывают нового голосового помощника — «Варвара»

Напомним, что Mail.ru Group тоже разрабатывает своего голосового ассистента «Марусю» и в ней тоже будет встроена биометрическая защита.
Обновлено в 05:27
Музыка

Скончался звезда The Walker Brothers музыкант Скотт Уокер

В Великобритании скончался американо-британский певец и композитор Скотт Уокер, урожденный Ноэл Скотт Энгел, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 05:48
Авто

Электрический Dacia Duster EV замечен во время тестов

Новый полностью электрический Dacia Duster был замечен во время прохождения дорожных испытаний в условиях низких температур.
Обновлено в 04:42
Политика

Рейтинг кандидата в президенты Украины Зеленского превысил 30%

Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта, в них будут участвовать 39 кандидатов.
Обновлено в 02:42
Общество

Учительнице из Барнаула пришлось уволиться из-за фото в купальнике

Барнаульской учительнице русского языка и литературы Татьяне Кувшинниковой пришлось уволиться из школы из-за фотографий в купальнике.
Обновлено в 04:38
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