Финансы
Что определит судьбу рубля этой веснойРидус вчера в 17:01
Большую часть минувшей недели рубль уверенно шел вверх, вплотную подобравшись к уровням, на которых пребывал в августе 2018 года - до того, как Конгресс США огорошил рынки проектом «адских санкций».
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Происшествия
Пропавшая 11-летняя лыжница провела в лесу восемь часов
По информации источника, директор детского лагеря позвонил в правоохранительные органы и заявил о том, что 20 ребят ушли на лыжное ориентирование с тремя тренерами, но с соревнования не вернулась 11-летняя воспитанница лагеря.
Обновлено в 04:03
Происшествия
Экс-совладельца «Зимней вишни» задержали в Польше
Экс-владелец торгового центра "Зимняя вишня", российский бизнесмен Вячеслав Вишневский задержан в Польше.
Обновлено вчера в 22:22
Политика
В Совфеде предложили издать закон об изображении карты России
Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в рамках конференции «Пятилетие Крымской весны и воссоединения Крыма с Россией: достижения и уроки» заявила о том, что стоит на законодательном уровне установить понятие карты страны.
Обновлено в 06:16
Общество
ВЦИОМ: почти половина россиян одобряет голосование через Интернет
В 2008 году, как показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), уже треть (34%) россиян была готова голосовать через Интернет.
Обновлено в 06:33
Экономика
Присоединение Крыма обошлось каждому россиянину в 10 тысяч рублей
Обновлено вчера в 23:36
Общество
Россияне могут столкнуться с дефицитом рыбы
Осенью россияне могут столкнуться с дефицитом рыбной продукции. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка.
Обновлено вчера в 19:16
Политика
Экс-сотрудник СБУ признался в работе на российские спецслужбы
Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил, что после произошедшей в 2014 году смены власти в стране работал на российские спецслужбы.
Обновлено в 05:34
Происшествия
Склад с горючим загорелся в Чехове
Первоначально появилась информация, что горит склад пластиковых окон, однако представители МЧС уточнили, что речь идет о горюче-смазочных материалах.
Обновлено в 04:44
Происшествия
Уголовное дело Кокорина и Мамаева направили в суд
Уголовное дело нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева направлено в суд, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:13
Спорт
Биатлонист Логинов занял второе место в общем зачете Кубка мира
Обновлено вчера в 13:33
Происшествия
В Москве около Казанского вокзала обнаружили гранату
Около здания Казанского вокзала в Москве обнаружен предмет, похожий на гранату.
Обновлено в 04:55
Недвижимость
Названы регионы-лидеры по доступности ипотеки
Северные регионы в лидерах Лидером рейтинга по доступности ипотеки стал Ямало-Ненецкий автономный округ.
Обновлено вчера в 17:32
Общество
Стала известна цель акции с «лишним» экспонатом в Историческом музее
Журналисты, повесившие "лишний" экспонат в Государственном историческом музее в Москве, надеются, что их акция поспособствует развитию технических мер защиты российских музеев, об этом сообщила РИА Новости одна из участниц акции Мария Москвичева.
Обновлено вчера в 19:26
Теннис
Винус Уильямс: «Касаткина может играть гораздо лучше»
Обновлено в 06:05
Происшествия
В Югорске детское питание хранили в морге
Обновлено в 05:40
Армия и оружие
Европейские страны предлагают ограничить использование «роботов-убийц»
Три страны Европы планируют выдвинуть инициативу по разработке международного режима контроля за автономными боевыми роботизированными системами, сообщает МИД Бельгии.
Обновлено вчера в 17:42
Политика
Нетаньяху прерывает визит в США из-за обстрела Израиля из сектора Газа
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что прерывает визит в США и возвращается на родину.
Обновлено в 02:22
Хоккей
Боб Хартли: «„Салават Юлаев“ — клуб без слабых сторон»
Предстоит встреча с серьезным противником.
Обновлено в 06:00
Общество
Роспотребнадзор выявил нарушения в кафе сети «АндерСон» в Москве
Управление Роспотребнадзора по Москве выявило нарушения санитарно-эпидемиологических норм в 14 из 17 кафе сети "АндерСон", в исследованных образцах сырья и блюд выявлены бактерии кишечной палочки, сообщается на официальном сайте управления.
Обновлено в 04:24
Политика
Россия решила не отправлять наблюдателей на выборы президента Украины
Россия не станет отправлять наблюдателей на выборы президента Украины.
Обновлено в 03:56
Футбол
Вратарь сборной Италии получил травму из-за бутылки
Маттиа Перин исчез из заявки за день до игры, как выяснилось из-за травмы, полученной на предыгровой тренировке.
Обновлено в 05:07
Шоу-бизнес
Ксения Собчак представила свою версию конфликта с Марией Кожевниковой
В программе «Секрет на миллион» Мария Кожевникова не только призналась, что до сих пор не замужем за отцом своих троих сыновей, но и вспомнила давнишний конфликт с Ксенией Собчак.
Обновлено в 02:04
Армия и оружие
Порошенко пригрозил «врагам» очередным смертоносным оружием
Украинский президент Петр Порошенко 24 марта в своем Facebook заявил, что армия его страны при необходимости «умело воспользуется смертоносным для врага оружием».
Обновлено вчера в 21:30
Армия и оружие
Россия поставила Мьянме еще шесть учебно-боевых истребителей Як-130
Россия поставила Мьянме дополнительно еще шесть учебно-боевых истребителей Як-130.
Обновлено в 03:48
Гаджеты
В России разрабатывают нового голосового помощника — «Варвара»
Напомним, что Mail.ru Group тоже разрабатывает своего голосового ассистента «Марусю» и в ней тоже будет встроена биометрическая защита.
Обновлено в 05:27
Музыка
Скончался звезда The Walker Brothers музыкант Скотт Уокер
В Великобритании скончался американо-британский певец и композитор Скотт Уокер, урожденный Ноэл Скотт Энгел, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 05:48
Авто
Электрический Dacia Duster EV замечен во время тестов
Новый полностью электрический Dacia Duster был замечен во время прохождения дорожных испытаний в условиях низких температур.
Обновлено в 04:42
Политика
Рейтинг кандидата в президенты Украины Зеленского превысил 30%
Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта, в них будут участвовать 39 кандидатов.
Обновлено в 02:42
Общество
Учительнице из Барнаула пришлось уволиться из-за фото в купальнике
Барнаульской учительнице русского языка и литературы Татьяне Кувшинниковой пришлось уволиться из школы из-за фотографий в купальнике.
Обновлено в 04:38