Что определит судьбу рубля этой веснойРидус вчера в 17:01

Если случится резкое падение фондового рынка США, капиталы побегут из всех рисковых активов, в том числе из валют развивающихся стран, и рубль не станет исключением. Новая волна санкций, по мнению аналитика, тоже неизбежна.

Что определит судьбу рубля этой весной

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