Финансы
Что определит судьбу рубля этой веснойРидус вчера в 17:01
Если случится резкое падение фондового рынка США, капиталы побегут из всех рисковых активов, в том числе из валют развивающихся стран, и рубль не станет исключением. Новая волна санкций, по мнению аналитика, тоже неизбежна.
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Россиянам предложили попользоваться высоким курсом рубля: ситуация скоро изменится
Московский Комсомолец11:03
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 11:19, Ашберн
Армия и оружие
Израиль начал стягивать войска к сектору Газа
Армия обороны Израиля начала переброску двух бригад к сектору Газа и объявила ограниченную мобилизацию резервистов после обстрела, устроенного палестинскими боевиками, в результате которого ракета попала в жилой дом и семь человек получили ранения, в том числе дети.
Обновлено в 05:43
Общество
Барнаульская учительница уволилась из-за фото в купальнике
Татьяна Кувшинникова, учительница русского языка и литературы барнаульской школы № 13, все-таки уволилась из-за скандала, возникшего в начале февраля 2019 года по поводу совершенно безобидного фото в соцсетях.
Обновлено в 06:22
Политика
Экс-глава Росгеологии объяснил свою отставку «плановой ротацией»
Экс-глава Росгеологии Роман Панов, об отставке которого стало известно 22 марта, объяснил ее "плановой ротацией", однако отметил, что и скандал вокруг бывшего первого замглавы холдинга Руслана Горринга также оказал влияние на принятое акционером решение.
Обновлено в 09:59
Политика
Генсек НАТО пообещал Грузии членство в альянсе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе своего визита в Тбилиси заявил, что Грузия является уникальным партнером альянса, и в итоге она обязательно станет его членом.
Обновлено в 06:30
Политика
Экс-сотрудник СБУ назвал виновных в катастрофе Boeing в Донбассе
Экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров считает, что к катастрофе малайзийского Boeing в Донбассе причастна украинская сторона.
Обновлено в 06:16
Финансы
Фондовый рынок США открыл неделю в «красной зоне»
Основные индексы Уолл-стрит открыли торги снижением на фоне прогнозов о грядущем спаде мировой экономики, 25 марта передает агентство Reuters.
Обновлено в 10:26
Общество
Правительство выделило 431 млрд руб. на расселение аварийного жилья
Правительство в течение трех лет направит на расселение семей из аварийного жилья 431 млрд руб. Об этом вице-премьер Виталий Мутко, курирующий вопросы строительства, заявил на совещании с премьером Дмитрием Медведевым.
Обновлено в 10:27
Армия и оружие
Разведка ДНР сообщила о «подлом плане» Порошенко
Петр Порошенко приготовил для Донбасса "подлый план", сообщил в начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено вчера в 18:06
Спорт
Бергер не заинтересован в работе со сборной России по биатлону
Бывший норвежский биатлонист и лыжник Ларс Бергер рассказал, что в настоящее время не заинтересован в работе тренером сборной России по биатлону.
Обновлено в 09:53
Футбол
Сборная Франции сыграет с исландцами в особенной форме
Сборная Франции проведёт отборочный матч к чемпионату Европы 2020 года с командой Исландии в особенной форме.
Обновлено в 08:45
Технологии
В Норвегии найден «корабль мертвых»
Обновлено в 10:39
Общество
Россияне могут столкнуться с дефицитом рыбы
Осенью россияне могут столкнуться с дефицитом рыбной продукции. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка.
Обновлено вчера в 19:16
Общество
Доренко подписал петицию с требованием заставить себя извиниться
Журналист Сергей Доренко подписал петицию с требованием заставить себя извиниться перед омичами.
Обновлено в 08:12
Происшествия
В Петербурге утонул ребенок, провалившись под лед на Неве
Двое детей вышли на лед на Неве в районе проспекта Обуховской обороны в Санкт-Петербурге, один ребенок провалился и погиб, второго удалось спасти.
Обновлено в 11:13
Происшествия
Сотни кемеровчан почтили память жертв пожара в «Зимней вишне»
В память о жертвах трагедии сюда, на оживленный участок проспекта Ленина, уже несколько дней несут живые цветы, воздушные шары и мягкие игрушки.
Обновлено в 06:11
Политика
Россиянам могут разрешить въезжать в Турцию по внутренним паспортам
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу намерен обсудить с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым возможность разрешить российским гражданам въезжать в страну по внутренним паспортам, сообщает Milliyet.
Обновлено в 07:28
Здоровье
Заболеваемость туберкулезом в Татарстане снизилась на 11%
"По итогам прошлого года вновь выявлено 1 154 больных туберкулезом, что 11% ниже заболеваемости 2017 года", - сообщает inkazan.ru.
Обновлено в 09:24
Энергетика
Киев предложил заказчикам из ЕС аренду в украинских ПХГ
Киев в условиях угрозы прекращения транзита российского газа через украинскую территорию предложил заказчикам из ЕС около 12 млрд кубометров объёма хранения в подземных газовых хранилищах.
Обновлено в 10:29
Армия и оружие
У военных России может появиться свой защищенный сотовый оператор
По данным "Ведомостей", оператор будет работать для военнослужащих и граждан, которые живут в военных городках.
Обновлено в 01:45
Общество
Мединский поблагодарил главреда «МК» за хайп в Историческом музее
Министр культуры Владимир Мединский оценил работу журналистов "Московского комсомольца", повесивших фото императрицы Марии Федоровны в Государственном историческом музее (ГИМ).
Обновлено в 08:42
Наука
Человечество исчезнет через 30 лет: Учёные заявили о массовом вымирании и составили план спасения Земли
Исследователи составили план спасения Земли, в котором указали, что изначально стоит прекратить уничтожать виды животных и места их обитания, ведь таким образом так же разрушается способность планеты поддерживать существование.
Обновлено вчера в 12:02
Экономика
Минфин предложил повысить минимальную цену на шампанское
Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское до 207 рублей за 0,75 литра с текущих 164 рублей, говорится в проекте ведомства, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 08:08
Происшествия
На американской военной базе в Японии прогремел взрыв
Обновлено вчера в 23:47
Культура
Обнажившийся в Третьяковке художник рассказал об акции
Обновлено в 03:08
Происшествия
СК начал проверку после драки полицейских в Калмыкии
В Элисте сотрудники республиканского управления Следственного комитета России инициировали проверку информационного сообщения о драке между сотрудниками правоохранительных органов.
Обновлено в 11:12
Спорт
Ханю из-за травмы пропустит командный чемпионат мира в Японии
Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю пропустит командный чемпионат мира в Японии из-за травмы.
Обновлено в 08:12
Гаджеты
Сгибающийся смартфон Sharp складывается в двух местах
Компания Sharp запатентовала сгибающийся смартфон нестандартной формы, который воплотили в трехмерной модели редакторы издания LetsGoDigital на основании утекших в Сеть эскизов.
Обновлено в 08:56
Происшествия
Россиянин назвал следователя пассивным гомосексуалом и пошел под суд
Согласно материалам дела, в октябре 2018-го Мамасалиев в одной из групп WhatsApp «пошел на поводу у эмоций и распространил заведомо ложную информацию о следователе, опорочив его честь, достоинство и репутацию».
Обновлено в 08:51