Финансы
Что определит судьбу рубля этой веснойРидус вчера в 17:01
Большую часть минувшей недели рубль уверенно шел вверх, вплотную подобравшись к уровням, на которых пребывал в августе 2018 года - до того, как Конгресс США огорошил рынки проектом «адских санкций».
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Происшествия
В лесу в Ленобласти после лыжной тренировки пропала 11-летняя девочка
Представитель детского оздоровительного лагеря "Пионер" сообщила, что в деревне Лемболово Всеволожского района Ленинградской области в лесу после лыжной тренировки пропала 11-летняя воспитанница – Алина Овчинникова.
Обновлено вчера в 19:23
Недвижимость
Названы регионы-лидеры по доступности ипотеки в России
Северные регионы в лидерах Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ: 68,2% семей там могут купить в ипотеку двухкомнатную квартиру среднего качества.
Обновлено вчера в 17:32
Политика
На выборах мэра Усть-Илимска лидирует домохозяйка от ЛДПР
Обновлено вчера в 13:05
Происшествия
В центральной части Израиля сработали сирены тревоги
В густонаселенной центральной части Израиля – населенных пунктах округа Шарон и регионального совета Эмек-Хефер, расположенных севернее Тель-Авива — утром 25 марта сработали сирены тревоги, призывая местных жителей укрыться в бомбоубежищах.
Обновлено вчера в 23:57
Общество
В Минобрнауки анонсировали увеличение числа бюджетных мест в вузах
В пресс-службе Минобрнауки отметили, что увеличение числа бюджетных мест по указанным направлениям формировалась с учётом необходимости подготовки кадров по этим специальностям.
Обновлено в 00:00
Армия и оружие
Порошенко пригрозил «врагам» смертоносным оружием
Обновлено вчера в 21:05
Общество
В Историческом музее неизвестные повесили собственную картину
Как сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на очевидцев, неизвестные повесили картину 22 марта, а сотрудники музея сняли ее днем 24 марта.
Обновлено вчера в 13:04
Общество
Росстат уточнил, почему россияне заводят второго ребенка
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) рассказала, по каким причинам россияне заводят второго ребенка, сообщает PRIMPRESS.
Обновлено вчера в 14:43
Технологии
Госорганам и госкомпаниям станет сложнее закупать иностранную электронику и оборудование
Проект постановления, который ограничивает госзакупки электроники госорганами, Минпромторг опубликовал в конце февраля.
Обновлено вчера в 18:54
Шоу-бизнес
Ольга Бузова колко высказалась в адрес женщин с большой грудью
Обновлено вчера в 21:41
Происшествия
На военной базе США в Японии произошел взрыв
Взрыв произошел на базе морской пехоты США Кэмп-Дзукэран на японском острове Окинава, сообщает NHK.
Обновлено вчера в 22:34
Футбол
Александр Бубнов: «Россия заслужила «пятерку», но это на фоне Казахстана…»
Постоянный эксперт Sportbox.ru Александр Бубнов поделился впечатлениями от матча сборных Казахстана и России (0:4) во втором туре отборочного цикла Евро-2020.
Обновлено вчера в 12:52
Происшествия
Концерт петербургской группы «Црвених Цветова» сорвали в Оренбурге
Обновлено вчера в 11:01
Армия и оружие
Российский самолет совершит наблюдательный полет над территорией США
Обновлено вчера в 19:48
Происшествия
«Зимняя вишня» набрала 800 томов
Обновлено вчера в 15:27
Армия и оружие
Казахстан и Италия договорились о сотрудничестве миротворцев в Ливане
Техническое соглашение о сотрудничестве в рамках миссии «Временные силы ООН в Ливане» подписали оборонные ведомства Казахстана и Италии, сообщили в пресс-службе министерства обороны Казахстана.
Обновлено в 00:22
Общество
В камерах российских СИЗО появятся платные кабельные каналы
ФСИН планирует расширить перечень платных услуг в СИЗО за счет каналов кабельного телевидения.
Обновлено вчера в 04:09
Политика
Вучич заявил о нежелании Сербии вступать в НАТО
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград не хочет членства в НАТО.
Обновлено вчера в 16:17
Происшествия
Появилось видео с терпящего бедствие лайнера в Норвегии
Опубликованы кадры с терпящего бедствие лайнера Viking Sky в Норвегии. Накануне у корабля возникли проблемы с двигателем.
Обновлено вчера в 08:58
Авто
Новый кроссовер BMW X5 M замечен без камуфляжа
Новый кроссовер BMW X5 M замечен фотошпионами без камуфляжной защиты.
Обновлено вчера в 01:00
Происшествия
Девушка упала с обрыва смотровой площадки в Корсакове
Накануне, 24 марта, около пяти часов вечера с обрыва смотровой площадки упала девушка.
Обновлено вчера в 23:24
Футбол
Определились все участники Кубка Африки-2019
Сборная ЮАР обыграла Ливию (2:1) в заключительном матче квалификации Кубка Африки и вышла в финальную часть турнира.
Обновлено вчера в 16:31
Интернет
Telegram разрешил полностью удалять переписку у себя и собеседника
Пользователи Telegram получили возможность удалять все сообщения, когда-либо оправленные в частных беседах (private), сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.
Обновлено вчера в 20:17
Авто
Составлен ТОП-3 основных признаков некачественного бензина
По словам экспертов, некачественный бензин дает о себе знать практически сразу же, и чем он хуже, тем сильнее проявления «паленки».
Обновлено вчера в 01:00
Экономика
В США проявился самый верный индикатор рецессии
Инверсия доходностей трехмесячных и десятилетних бумаг — самый надежный индикатор предстоящей экономической рецессии, свидетельствуют данные Федерального резервного банка Сан-Франциско.
Обновлено вчера в 04:56
Общество
Роспотребнадзор: Нарушения санитарно-эпидемиологических требований выявлены в 14 кафе «Андерсон»
Основанием для включения сети кафе «Андерсон» в план проверок на 2019 г. явилось отнесение субъекта предпринимательской деятельности к высокой категории риска государственного санитарно-эпидемиологического надзора с учетом вида осуществляемой деятельности и многочисленные нарушения, установленные при проведении внеплановых проверок по обращениям потребителей за 2015-2018 гг.
Обновлено в 00:08
Политика
Принц Чарльз с супругой прибыли на Кубу с историческим визитом
Принц Уэльский Чарльз с супругой герцогиней Корнуолльской Камиллой в первый раз прибыли на Кубу в воскресенье, 24 марта.
Обновлено вчера в 21:02
Происшествия
Ростовская больница выбросила личные данные пациентов на свалку
Жители Ростовской области обнаружили на помойке документы с личными данными пациентов районной больницы.
Обновлено вчера в 12:31
Армия и оружие
Турция не станет слушать США в вопросе покупки С-400, заявил Эрдоган
Обновлено вчера в 23:49
Здоровье
Больные раком мозга назвали симптомы, которые сначала игнорировали
Пациенты, больные раком мозга, перечислили симптомы, которые свидетельствуют о заболевании, но которые они поначалу игнорировали, об этом сообщается в исследовании Королевского колледжа Лондона, опубликованном изданием Plos One.
Обновлено вчера в 06:38