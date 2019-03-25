Что определит судьбу рубля этой веснойРидус вчера в 17:01

Большую часть минувшей недели рубль уверенно шел вверх, вплотную подобравшись к уровням, на которых пребывал в августе 2018 года - до того, как Конгресс США огорошил рынки проектом «адских санкций».

Что определит судьбу рубля этой весной

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