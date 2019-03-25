Финансы

Что определит судьбу рубля этой веснойРидус вчера в 17:01

Большую часть минувшей недели рубль уверенно шел вверх, вплотную подобравшись к уровням, на которых пребывал в августе 2018 года - до того, как Конгресс США огорошил рынки проектом «адских санкций».
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Эксперт объяснил, чего ждать от рубля после заседания ЦБ РФ

Народные новости02:11

Эксперты рассказали, что будет с рублем после заседания ЦБ РФ

ФАН02:04

Эксперты рассказали, чего ожидать от рубля после заседания Банка России

iReactor02:02

Чего ждать от рубля после заседания Банка России

Экономика сегодня01:12

Эксперты спрогнозировали ближайшее будущее рубля

ПолитРоссия02:57

Что произойдет с рублем после заседания Банка России

Российская газетавчера в 23:00

Что определит судьбу рубля этой весной

Ридусвчера в 17:01
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Политика

Домохозяйка победила на выборах мэра Усть–Илимска Иркутской области

Обновлено в 03:03
Происшествия

Уголовное дело Кокорина и Мамаева направили в суд

Уголовное дело нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева направлено в суд, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:13
Экономика

Банк «Открытие» выделит УГМК кредит на 21 млрд рублей

Банк "Открытие" предоставит Уральской горно-металлургической компании (холдинг УГМК) кредит на 21 млрд руб. Эти деньги предприятию выдадут сроком на десять лет, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-релиз банка.
Обновлено в 03:39
Общество

Штаб-квартиру ОСК хотят перенести в Петербург

Штаб-квартиру Объединенной строительной корпорации (ОСК) предлагают перенести из Москвы в Петербург.
Обновлено в 04:21
Авто

Доля кредитных машин в продажах достигла максимума

Доля кредитных машин в продажах достигла максимума Несмотря на отсутствие государственных программ поддержки автопродаж, в первые два месяца 2019 года рынок кредитования машин показал рост при общем падении продаж автомобилей.
Обновлено вчера в 17:52
Происшествия

В Приморье девятилетний ребенок провалился в шахту ливневки

Как сообщает пресс-служба ведомства, сообщение о том, что на пересечении Новоникольского шоссе и улицы 8 Марта в шахту ливневки провалился девятилетний ребенок поступило в 19.28.
Обновлено в 04:26
Происшествия

В России вспоминают жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня»

25 марта 2018 года в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл пожар. В результате погибли 60 человек, в том числе 37 детей.
Обновлено в 02:11
Политика

Мюллер не обнаружил доказательств сговора Трампа с Россией

В воскресенье днем генпрокурор США Уильям Барр представил результаты расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, который был назначен в свое время для рассмотрения вопросов, связанных с приписываемым России вмешательством в выборы президента США в 2016 году.
Обновлено вчера в 20:46
Политика

Генсек НАТО: Грузия станет членом альянса

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Грузия обязательно станет членом альянса, предает РИА "Новости".
Обновлено в 03:49
Политика

Россиянин репостнул «могилу» Путина и заинтересовал полицию

Полицейские Каменска-Уральского потребовали от активиста Дмитрия Карпова написать объяснительную из-за репоста фотографии с «могилой» президента России Владимира Путина во «ВКонтакте».
Обновлено в 05:02
Авто

АвтоВАЗ вновь модернизирует внедорожник LADA 4x4

Примерный план доработок, составленный специалистами Волжского автозавода, в редакцию портала «Лада.онлайн» прислал один из читателей.
Обновлено в 03:04
Авто

Jaguar выпустит новый кроссовер Jaguar J-Pace в 2021 году

В 2021 году компания Jaguar выпустит новый флагманский кроссовер J-Pace.
Обновлено в 03:52
Происшествия

Полиция выясняет, кто размахивал бензопилой в кафе в Приморье

Обновлено в 02:30
Экономика

«КамАЗ» за два месяца увеличил продажи грузовиков на 23%

Доля компании по итогам двух месяцев на российском рынке грузовых автомобилей полной массой свыше 14 т, согласно собственным оценкам "КамАЗа", выросла и достигла 50% против 41% за январь-февраль 2018 года.
Обновлено в 04:56
Общество

Рогозин анонсировал создание беспилотного трамвая

"Роскосмос" анонсировал создание первого медицинского беспилотного трамвая для российских регионов.
Обновлено в 03:29
Шоу-бизнес

Меган Маркл уже планирует, чем займется после родов

Герцогиня Сассекская намерена вернуться «в строй» уже через несколько месяцев после родов, и долгий декретный отпуск она точно не планирует.
Обновлено в 04:26
Общество

Учительнице из Барнаула пришлось уволиться из-за фото в купальнике

Барнаульской учительнице русского языка и литературы Татьяне Кувшинниковой пришлось уволиться из школы из-за фотографий в купальнике.
Обновлено в 04:38
Происшествия

Появилось видео с терпящего бедствие лайнера в Норвегии

В интернете появилось видео, которое снимали пассажиры круизного лайнера Viking Sky, терпящего бедствие в норвежских водах.
Обновлено вчера в 02:37
Шоу-бизнес

Станислав Садальский назвал Максима Галкина бездарным

Обновлено вчера в 05:27
Происшествия

Король Испании час не мог выйти из самолета в Аргентине

Обновлено в 04:11
Футбол

Сборная России по футболу разгромила команду Казахстана

Российская команда обыграла сборную Казахстана в гостевом матче второго тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со счетом 4:0.
Обновлено вчера в 12:36
Армия и оружие

Порошенко пригрозил «смертоносным оружием» врагам

"Дали смертоносное для врага оружие, которым, уверяю, при необходимости украинская армия умело воспользуется", - добавил Порошенко.
Обновлено в 01:13
Баскетбол

Трипл-дабл Джеймса помог «Лейкерс» прервать серию из пяти поражений

Обновлено в 00:16
Футбол

Определились все участники Кубка Африки-2019

Сборная ЮАР обыграла Ливию (2:1) в заключительном матче квалификации Кубка Африки и вышла в финальную часть турнира.
Обновлено вчера в 16:31
Экономика

Генпрокуратура предъявила претензии РЖД из-за Московского узла

Генпрокуратура раскритиковала Росжелдор и ОАО «РЖД» за их план развития Московского транспортного узла (МТУ).
Обновлено в 04:01
Шоу-бизнес

Российских звезд обвинили лицемерии на похоронах Началовой

Обновлено в 04:18
Армия и оружие

Разведка ДНР сообщила о «подлом плане» Порошенко

Петр Порошенко приготовил для Донбасса "подлый план", сообщил в начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено вчера в 18:06
Экономика

Власти Петербурга считают 60 тыс. рублей средней зарплатой в городе

По данным комитета, в 2018 году средняя номинальная зарплата петербуржца достигла 60 тыс. 124 рублей.
Обновлено в 04:03
Политика

Россия решила не отправлять наблюдателей на выборы президента Украины

Россия не станет отправлять наблюдателей на выборы президента Украины.
Обновлено в 03:56
Армия и оружие

Индонезийские рыбаки поймали китайский подводный беспилотник

Рыбаки острова Бинтан в Индонезии выловили в Южно-Китайском море подводный аппарат, позже идентифицированный как беспилотник-глайдер Haiyi-7000, принадлежащий ВМС Китая.
Обновлено в 03:56
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