Что определит судьбу рубля этой веснойРидус вчера в 17:01

Сегодня на курс рубля влияют три ключевых фактора, поясняет Нигматуллин: - бюджетное правило, отсекающее всю валютную выручку за нефть сверх 40 долларов за баррель; - приток капитала в российские активы (в основном ОФЗ) на фоне увеличения их доходности в случае снижения ставки ЦБ (тот же механизм, что укреплял рубль в 2017 году); - снижение геополитических рисков.

Что определит судьбу рубля этой весной

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