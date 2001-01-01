9 января ПСЖ сыграет с «Генгамом» в четвертьфинале Кубка французской лиги. Встреча начнётся в 23:05 по московскому времени. Директор по маркетингу букмекерской компании «Фонбет» Алина Якиревич рассказала о ставках на этот матч.

Что нужно знать о ставках на матч ПСЖ – «Генгам» 9 января

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