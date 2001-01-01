Футбол

Что нужно знать о ставках на матч ПСЖ – «Генгам» 9 января
Матч ТВ
05:19

9 января ПСЖ сыграет с «Генгамом» в четвертьфинале Кубка французской лиги. Встреча начнётся в 23:05 по московскому времени. Директор по маркетингу букмекерской компании «Фонбет» Алина Якиревич рассказала о ставках на этот матч.
Матч ТВ05:19

Подробнее о событии

Что нужно знать о ставках на матч ПСЖ – «Генгам» 9 января

Матч ТВ05:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 07:15, Ашберн
Происшествия

Подозреваемый в убийстве полицейского в Подмосковье задержан

Обновлено в 06:39
Политика

Бывший глава ЦРУ назвал Путина «подарком» для НАТО

Экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус назвал президента России Владимира Путина «самым большим подарком» для НАТО.
Обновлено в 05:15
Экономика

Новые тарифы ОСАГО вступили в силу

В России начали действовать новые тарифы ОСАГО.
Обновлено вчера в 18:43
Политика

Все члены синода Вселенского патриархата подписали томос для Украины

Обновлено в 06:00
Финансы

ЦБ снизил официальные курсы доллара и евро более чем на 2 рубля

Центробанк установил официальный курс евро к рублю на 10 января в 76,9066 рубля (-2,55 рубля). Об этом свидетельствуют данные регулятора.
Обновлено в 06:10
Армия и оружие

NI оценил российский танк Т-90С

Журнал The National Interest рассказал о преимуществах российского танка Т-90С.
Обновлено вчера в 20:42
Политика

Аспирантура должна готовить ученых, уверен Путин

Аспирантура в России не должна быть просто ещё одной ступенью высшего образования, а должна представлять собой подготовку молодого ученого, заявил президент России Владимир Путин.
Обновлено в 06:43
Армия и оружие

ВМС США испытали гиперзвуковые снаряды

Обновлено вчера в 22:50
Происшествия

В МВД объяснили поездку обиженных полицейских за мандаринами

Обновлено вчера в 22:55
Экономика

«Почта России» начала взимать пошлины за онлайн-покупки

«Почта России» запустила пилотный проект по удаленному взиманию пошлин за покупки в иностранных интернет-магазинах, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 05:45
Происшествия

Девочка выстрелила себе в лицо из пистолета при попытке сделать селфи

Тринадцатилетняя девочка случайно нажала на курок травматического пистолета при попытке сделать селфи.
Обновлено в 06:31
Энергетика

Бензин в России снова начал дорожать

Ранее сообщалось, что в рамках соглашения нефтяники обязались зафиксировать розничные цены на топливо на своих АЗС на уровне 2018 года, соблюдая определенный уровень стоимости для каждого региона страны.
Обновлено в 06:07
Армия и оружие

В Россию из Лаоса прибыли 30 танков Т-34

Лаосская Народно-Демократическая Республика вернула России 30 танков Т-34.
Обновлено вчера в 20:57
Происшествия

Беспилотная Tesla сбила российского робота-консультанта в Лас-Вегасе

Обновлено в 01:10
Происшествия

Евгений Малкин пожертвовал 4 млн рублей пострадавшим в Магнитогорске

Обновлено в 06:17
Политика

Трамп выступил с обращением к нации и не стал объявлять режим ЧП

Президент США Дональд Трамп выступил с телеобращением к американцам по поводу ситуации на границе с Мексикой.
Обновлено вчера в 22:06
Политика

Песков заявил, что понимание с WADA достигнуто

"По линии наших спортивных ведомств осуществляются интенсивные контакты и сейчас налажено понимание с представителями WADA относительно того, как дальше будет вестись работа", - добавил Песков.
Обновлено в 04:51
Политика

В сенате США заблокировали новые санкции против России

Американские сенаторы не смогли начать работу над законопроектом по введению санкций против России и ряда других стран за помощь правительству Сирии.
Обновлено вчера в 20:48
Гаджеты

Apple сократит производство новых iPhone

Компания Apple снизит производство новых моделей iPhone приблизительно на 10% в I квартале 2019 года, сообщает Nikkei Asian Review, ссылаясь на осведомленные источники.
Обновлено в 03:52
Происшествия

Пассажир покончил с собой в аэропорту Внуково

По информации «Известий», 32-летний Рафис Гарифов находился в Москве транзитом — он летел из Нового Уренгоя в Уфу.
Обновлено в 00:28
Политика

В США заверили в отсутствии планов размещения войск на Курилах

Обновлено в 05:42
Происшествия

Сестре погибшей при взрыве в Магнитогорске отказывают в матпомощи

Пенсионерка Лидия Ивановна Волченко потеряла единственного родственника — 86-летнюю сестру Марию Ивановну Лепкову.
Обновлено вчера в 08:13
Политика

Транзит газа через Литву в Калининградскую область временно остановили

Во время пуска СПГ-терминала в Калининградской области сегодня, 8 января, временно приостанавливался транзит газа через Литву.
Обновлено вчера в 08:27
Общество

ПФР рассказал, как будут назначаться пенсии в 2019 году

Льготный выход на пенсию сохраняется у педагогов, врачей и представителей других профессий, которым выплаты назначаются не по достижении пенсионного возраста, а после приобретения определенной выслуги лет.
Обновлено в 05:52
Экономика

Российской экономике предсказали доминирование в Европе в 2030 году

По мнению специалистов, в 2030 году Китай станет крупнейшей экономикой мира.
Обновлено в 05:12
Экономика

Глава Минтруда анонсировал рост зарплат бюджетников

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин анонсировал рост зарплат бюджетников в 2019 году.
Обновлено вчера в 23:54
Общество

В Госдуме предложили сделать свободные новогодние выходные

Зампред комитета Государственной думы по образованию и науке Борис Чернышов считает необходимым разрешить гражданам использовать дни новогодних каникул в любое время года, а на работу выходить уже с 1 января.
Обновлено в 04:42
Экономика

Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики России и всего мира

В декабре финансовый институт уже публиковал такую оценку – прогноз ухудшен по сравнению с июльским прогнозом 2018 г. Тогда эксперты ВБ ожидали, что ВВП России в 2019 г. вырастет на 1,8%.
Обновлено вчера в 20:08
Политика

Nord Stream 2 построила более 400 километров «Северного потока — 2»

Компания Nord Stream 2 AG построила более 400 км газопровода "Северный поток — 2". Об этом заявил представитель компании Йенс Мюллер.
Обновлено в 05:55
Энергетика

Нефть Brent подорожала до $59,5 за баррель

Февральские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 по Москве подорожали на $0,81 (1,38%) - до $59,53 за баррель.
Обновлено в 00:38
ещё по теме
Томас Тухель
Немецкий футболист
Немецкий футболист и футбольный тренер. Главный тренер «Пари Сен-Жермен».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное