Общество
Что нужно и что категорически нельзя делать в Чистый четвергПятый канал вчера в 17:05
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Политика
Володин приветствовал упрощение выдачи паспортов РФ жителям Донбасса
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин приветствовал президентский указ об упрощении процедуры получения российского гражданства жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.
Обновлено вчера в 16:34
Армия и оружие
Генштаб: Штаты готовят обезоруживающий удар по России
Военачальник уверен, что подобная орбитальная ПРО вместе с пусковыми установками противоракет в Европе могут быть использованы для обезоруживающего удара.
Обновлено вчера в 11:02
Происшествия
На Шри-Ланке произошел новый взрыв
21 апреля в Шри-Ланке произошло восемь взрывов.
Обновлено в 00:37
Армия и оружие
Белый дом опроверг сообщения о поддержке Трампом Хафтара
Белый дом опроверг информацию о том, что президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с командующим Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршалом Халифой Хафтаром поддержал наступление на Триполи для свержения Правительства национального согласия (ПНС), признанного международным сообществом.
Обновлено вчера в 17:45
Гаджеты
В конструкции Samsung Galaxy Fold найдены серьезнейшие недостатки
Обновлено вчера в 17:03
Гаджеты
Apple до конца года выпустит наушники AirPods 3
Источник утверждает, что Apple AirPods 3 выпустят до конца 2019 года и в них уже будет система шумоподавления.
Обновлено вчера в 16:49
Политика
Во Владивостоке стартовала встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына
Во Владивостоке стартовала встреча Президента РФ Владимира Путина и председателя Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына.
Обновлено в 00:36
Происшествия
В Иркутске осудили убийц женщины-ювелира
В Иркутске завершился суд над тремя местными жителями, который зимой убили и ограбили женщину-ювелира из Таганрога.
Обновлено в 02:25
Армия и оружие
Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном море
В ходе своего визита на американский авианосец USS Abraham Lincoln в Средиземном море посол США в РФ Джон Ханстман заявил: авианосные группы США показывают Москве, что она должна прекратить «дестабилизировать» ситуацию в мире, если стремится к улучшению отношений с Вашингтоном.
Обновлено вчера в 05:15
Здоровье
В Минздраве назвали правильный способ приготовления шашлыка
Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян в интервью RT рассказал, как приготовить шашлык без вреда для здоровья.
Обновлено вчера в 23:48
Общество
Стилиста Сергея Зверева вызвали в суд за пикет у Кремля
Обновлено вчера в 11:46
Происшествия
Автобус и грузовик столкнулись в Тверской области
Шесть человек получили травмы в результате столкновения в Тверской области грузовика и автобуса, который перевозил рабочих.
Обновлено в 01:39
Экономика
Facebook грозит штраф в $5 млрд
Федеральная торговая комиссия (ФТК) США может наложить штраф в размере $5 млрд на социальную сеть Facebook из-за утечки личных данных пользователей.
Обновлено вчера в 22:19
Наука
Найден первый организм, митохондрии которого работают без ДНК
Кто-то научился снова обходиться без митохондрий, как некоторые паразитические амебы.
Обновлено вчера в 14:00
Политика
Пранкеры Лексус и Вован поговорили с Макроном от имени Зеленского
Обновлено вчера в 10:36
Политика
СВР увидела признаки подготовки США военной операции против Венесуэлы
Россия видит признаки подготовки американской военной операции против Венесуэлы, заявил журналистам на VIII московской конференции по международной безопасности глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Обновлено в 03:04
Шоу-бизнес
Елена Яковлева рассказала о сделанных пластических операциях
Елена Яковлева призналась, что не хочет стареть, поэтому в свои 58 лет борется за молодость и делает пластические операции.
Обновлено вчера в 10:27
Гаджеты
LG прекратит производство смартфонов в Южной Корее
Компания LG Electronics намерена приостановить производство смартфонов в Южной Корее, о чём сообщают сетевые источники, ссылаясь на информацию, полученную от осведомлённых лиц.
Обновлено в 01:02
Религия
У православных христиан — Чистый четверг
Обновлено в 02:49
Шоу-бизнес
Джонни Депп хочет жениться на 20-летней россиянке, пишут СМИ
Американский актер Джонни Депп планирует жениться на 20-летней танцовщице из Санкт-Петербурга Полине Глен, пишет Daily Mail.
Обновлено вчера в 23:22
Политика
Крымские виноделы могут остановить производство из-за нехватки бутылок
Как пишут производители, из-за этого заводы понесут колоссальные убытки в самый разгар туристического сезона.
Обновлено вчера в 01:16
Политика
Порошенко подозревают в планах сорвать инаугурацию Зеленского
Команда действующего украинского президента Петра Порошенко планирует сорвать инаугурацию Владимира Зеленского, победившего во втором туре президентских выборов на Украине, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на осведомленные источники.
Обновлено вчера в 18:08
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли написала завещание
Актриса Анджелина Джоли решила составить завещание после развода с актером Брэдом Питтом, пишет Radar Online со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 16:49
Происшествия
Три человека погибли на пожаре в Волгоградской области
Тела трех человек обнаружены на месте пожара в жилом частном доме на хуторе Амелино Фроловского района Волгоградской области в ночь на 25 апреля.
Обновлено в 02:31
Общество
Журнал People назвал Дженнифер Гарнер самой красивой женщиной планеты
Актриса и продюсер Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People.
Обновлено вчера в 11:38
Авто
Стали известны цены и комплектации нового УАЗ «Буханка»
Обновлено в 01:18
Хоккей
Александр Овечкин объяснил вылет «Вашингтона» из Кубка Стэнли
Серия первого раунда Кубка Стэнли между прошлогодним обладателем трофея «Вашингтоном» и «Каролиной» завершилась поражением столичного клуба в семи матчах.
Обновлено в 03:03
Экономика
Polymetal разместил на AIX в Казахстане 1,69 млн акций на $17,2 млн
Акции Polymetal Int (объединяет активы АО "Полиметалл") с 24 апреля начали торговаться на бирже Международного финансового центра "Астана" (AIX) в Казахстане, объем вторичного размещения составил 1 690 440 акций на 17,2 млн долларов, сообщает компания.
Обновлено в 02:06
Армия и оружие
В британском парламенте заявили об угрозе ядерной войны
Британские парламентарии предупредили об угрозе ядерной войны.
Обновлено вчера в 13:06