Что нужно и что категорически нельзя делать в Чистый четвергПятый канал вчера в 17:05

Четверг на Страстной неделе называют Великим или Чистым четвергом.

Что нужно и что категорически нельзя делать в Чистый четверг

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