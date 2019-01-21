Политика
Что может помешать России и Украине договориться о транзите газаВедомости 09:16
Сегодня в Брюсселе состоятся трехсторонние переговоры Украина – Россия – ЕС в отношении транзита российского газа после 2019 г. Конкретных результатов в ходе переговоров достигнуто не будет, такое мнение за несколько часов до начала встречи высказал исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.
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«Нафтогаз» не ожидает конкретных результатов от переговоров по газу в Брюсселе
Rambler News Service10:06
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