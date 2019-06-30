Что люди чувствуют «перед смертью», выяснили ученыеГазета.Ru 01:44

с чего всё началось

Ученые из Дании, Норвегии и Германии рассказали, что люди чувствуют "перед смертью". Об этом сообщает Medicalxpress. По их словам, около 10% людей испытывают так называемые околосмертные переживания.

Что люди чувствуют «перед смертью», выяснили ученые

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