Наука
Что люди чувствуют «перед смертью», выяснили ученыеГазета.Ru 01:44
Ученые из Дании, Норвегии и Германии рассказали, что люди чувствуют "перед смертью". Об этом сообщает Medicalxpress. По их словам, около 10% людей испытывают так называемые околосмертные переживания.
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с чего всё началось
Как сообщил портал MedicalXpress со ссылкой на результаты исследования международной научной группы, которые были представлены во время пятого конгресса Европейской академии неврологии, околосмертные переживания имеют тесную связь с фазой быстрого сна.Телеканал 360°02:29
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