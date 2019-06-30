Что люди чувствуют «перед смертью», выяснили ученыеГазета.Ru 01:44

Ученые из Дании, Норвегии и Германии рассказали, что люди чувствуют "перед смертью". Об этом сообщает Medicalxpress. По их словам, около 10% людей испытывают так называемые околосмертные переживания.

Что люди чувствуют «перед смертью», выяснили ученые

Политика CNN: пресс-секретарь Белого дома получила ушибы в давке на встрече Трампа и Ким Чен Ына Новый пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм получила легкие ушибы в давке, которая произошла в воскресенье на встрече президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына на межкорейской границе, сообщила телекомпания CNN.

Кино Актриса «Звездных войн» покинула сагу Уточняется, что третья часть франшизы выйдет на экраны 18 декабря 2019 года.

Общество Появился рейтинг расходов на ЖКХ в регионах России Жители российских регионов в среднем заплатили за услуги ЖКХ на 5,3% больше, чем за год до этого.

Общество Синоптик рассказал о погоде в Иркутске на ближайшую неделю Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT поделился прогнозом погоды на ближайшую неделю в Иркутске.

Происшествия Роспотребнадзор проверил пассажиров самолета из Грузии Роспотребнадзор не выпускал из самолета Батуми - Москва пассажиров для того, чтобы проверить рейс.

Политика Скабеева и Соловьев поспорили из-за слов Трампа о Путине Телеведущие Владимир Соловьев и Ольга Скабеева поспорили относительно слов американского лидера Дональда Трампа о президенте России Владимире Путине.

Единоборства Нганну за минуту нокаутировал Дос Сантоса на турнире UFC Французско-камерунский боец смешанного стиля (ММА) Фрэнсис Нганну победил нокаутом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразильца Джуниора Дос Сантоса на турнире UFC on ESPN 3, проходившем в Миннеаполисе.

Общество Sun: жена эмира Дубая сбежала в Германию с миллионами долларов Британское издание The Sun сообщило, что супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала из страны с крупной суммой денег.

Происшествия В Стрельне в смертельной аварии иномарку разорвало пополам Вчера вечером в Стрельне возле Константиновского дворца произошла страшная авария, сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Общество В Китае построили крупнейший в мире аэропорт В Пекине завершилось строительство крупнейшего в мире аэропорта Дасин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на властей города.

Авто УАЗ показал забытую версию «буханки» Ульяновский автомобильный завод показал одну из забытых версий популярной модели 3909 «Комби» («буханка»).

Общество Власти Алма-Аты разрешили политический митинг с 36-й попытки Власти казахстанской Алма-Аты одобрили тридцать шестое прошение о проведении митинга, сообщил корреспондент "Интерфакса".

Баскетбол «Бруклин» заключит с Ирвингом четырёхлетний контракт на $ 141 млн «Бруклин Нетс» запланировал с разыгрывающим Кайри Ирвингом встречу, во время которой ожидается подписание четырёхлетнего контракта на общую сумму $ 141 млн, сообщает ESPN.

Экономика Лагард назвала главную угрозу для мировой экономики Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард заявила, что в настоящее время главная угроза росту мирового ВВП заключается в вопросах торговли, включая пошлины между США и КНР.

Происшествия Режиссера избили в Москве В центре Москвы напали на режиссера Агнию Галд. Об этом девушка сообщила в своем фейсбуке.

Авто Названы топ-7 автомобилей до 50 тысяч рублей Третье место занял ВАЗ-2115 за 50 000 рублей или в обмен на iPhone X. Судя по описанию, даже несмотря внушительный пробег в 215 000 км (который кажется реальным, учитывая 2005 год выпуска) машинка находится в хорошем техническом состоянии: все основные узлы (двигатель, коробка и подвеска) полностью исправны и не требуют внимания.

Футбол Гвардиола назначил в «Манчестер Сити» нового капитана Полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва стал новым капитаном команды. Кандидатуру испанца выбрал главный тренер команды Хосеп Гвардиола.

Футбол Роман Зобнин: «Не общаемся с Глушаковым и Комбаровым» Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин в преддверии матча Кубка Париматч Премьер против ЦСКА рассказал о том, как воспринял информацию об уходе из клуба защитника Дмитрия Комбарова и полузащитника Дениса Глушакова.

Общество Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года Пособия С 1 июля ежемесячные пособия по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы для неработающих родителей (усыновителей) или опекунов (попечителей) составят 10 тыс. руб. вместо 5,5 тыс. Маркировка товаров С 1 июля, согласно распоряжению правительства, начинается эксперимент по маркировке обуви, выпущенной в России или импортируемой в страну.

Общество Алибасов ответил на обвинения в инсценировке отравления Продюсер Бари Алибасов заявил, что СМИ, которые обвиняют его в инсценировке отравления, преследуют корыстные цели.