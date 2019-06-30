Наука
Что люди чувствуют «перед смертью», выяснили ученыеГазета.Ru 01:44
Ученые из Дании, Норвегии и Германии рассказали, что люди чувствуют "перед смертью". Об этом сообщает Medicalxpress. По их словам, около 10% людей испытывают так называемые околосмертные переживания.
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Политика
CNN: пресс-секретарь Белого дома получила ушибы в давке на встрече Трампа и Ким Чен Ына
Новый пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм получила легкие ушибы в давке, которая произошла в воскресенье на встрече президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына на межкорейской границе, сообщила телекомпания CNN.
Обновлено в 03:47
Кино
Актриса «Звездных войн» покинула сагу
Уточняется, что третья часть франшизы выйдет на экраны 18 декабря 2019 года.
Обновлено в 01:57
Общество
Появился рейтинг расходов на ЖКХ в регионах России
Жители российских регионов в среднем заплатили за услуги ЖКХ на 5,3% больше, чем за год до этого.
Обновлено в 00:32
Политика
В Тбилиси проходит массовое шествие
Обновлено вчера в 16:27
Общество
Синоптик рассказал о погоде в Иркутске на ближайшую неделю
Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT поделился прогнозом погоды на ближайшую неделю в Иркутске.
Обновлено в 02:38
Происшествия
Роспотребнадзор проверил пассажиров самолета из Грузии
Роспотребнадзор не выпускал из самолета Батуми - Москва пассажиров для того, чтобы проверить рейс.
Обновлено вчера в 14:52
Происшествия
В Магнитогорске тушат сильный пожар на ярмарке
Обновлено вчера в 22:02
Футбол
«Краснодар» и «Ростов» объявили составы на предсезонный матч
"Краснодар" и "Ростов" определились со стартовыми составами на товарищеский матч.
Обновлено в 04:01
Политика
Скабеева и Соловьев поспорили из-за слов Трампа о Путине
Телеведущие Владимир Соловьев и Ольга Скабеева поспорили относительно слов американского лидера Дональда Трампа о президенте России Владимире Путине.
Обновлено вчера в 14:12
Единоборства
Нганну за минуту нокаутировал Дос Сантоса на турнире UFC
Французско-камерунский боец смешанного стиля (ММА) Фрэнсис Нганну победил нокаутом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразильца Джуниора Дос Сантоса на турнире UFC on ESPN 3, проходившем в Миннеаполисе.
Обновлено в 01:16
Политика
Элтон Джон обвинил Путина в лицемерии из-за слов об ЛГБТ
Обновлено 28 июня в 17:21
Общество
Sun: жена эмира Дубая сбежала в Германию с миллионами долларов
Британское издание The Sun сообщило, что супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала из страны с крупной суммой денег.
Обновлено вчера в 06:21
Общество
МЧС: На трех реках в Иркутской области ожидается подъем воды
На реках Ока, Уда и Бирюса ожидается повышение уровня воды.
Обновлено в 04:11
Происшествия
В Стрельне в смертельной аварии иномарку разорвало пополам
Вчера вечером в Стрельне возле Константиновского дворца произошла страшная авария, сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".
Обновлено в 02:51
Происшествия
В Казахстане в ходе драки пострадали 30 рабочих
Обновлено вчера в 21:01
Общество
В Китае построили крупнейший в мире аэропорт
В Пекине завершилось строительство крупнейшего в мире аэропорта Дасин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на властей города.
Обновлено вчера в 23:26
Авто
УАЗ показал забытую версию «буханки»
Ульяновский автомобильный завод показал одну из забытых версий популярной модели 3909 «Комби» («буханка»).
Обновлено вчера в 19:01
Общество
Власти Алма-Аты разрешили политический митинг с 36-й попытки
Власти казахстанской Алма-Аты одобрили тридцать шестое прошение о проведении митинга, сообщил корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 02:10
Баскетбол
«Бруклин» заключит с Ирвингом четырёхлетний контракт на $ 141 млн
«Бруклин Нетс» запланировал с разыгрывающим Кайри Ирвингом встречу, во время которой ожидается подписание четырёхлетнего контракта на общую сумму $ 141 млн, сообщает ESPN.
Обновлено в 02:52
Экономика
Лагард назвала главную угрозу для мировой экономики
Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард заявила, что в настоящее время главная угроза росту мирового ВВП заключается в вопросах торговли, включая пошлины между США и КНР.
Обновлено вчера в 02:07
Происшествия
Режиссера избили в Москве
В центре Москвы напали на режиссера Агнию Галд. Об этом девушка сообщила в своем фейсбуке.
Обновлено в 03:53
Шоу-бизнес
Темникова прокомментировала сообщения о ее «романе» с Серябкиной
Обновлено вчера в 17:31
Авто
Названы топ-7 автомобилей до 50 тысяч рублей
Третье место занял ВАЗ-2115 за 50 000 рублей или в обмен на iPhone X. Судя по описанию, даже несмотря внушительный пробег в 215 000 км (который кажется реальным, учитывая 2005 год выпуска) машинка находится в хорошем техническом состоянии: все основные узлы (двигатель, коробка и подвеска) полностью исправны и не требуют внимания.
Обновлено вчера в 04:30
Футбол
Гвардиола назначил в «Манчестер Сити» нового капитана
Полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва стал новым капитаном команды. Кандидатуру испанца выбрал главный тренер команды Хосеп Гвардиола.
Обновлено в 03:35
Футбол
Роман Зобнин: «Не общаемся с Глушаковым и Комбаровым»
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин в преддверии матча Кубка Париматч Премьер против ЦСКА рассказал о том, как воспринял информацию об уходе из клуба защитника Дмитрия Комбарова и полузащитника Дениса Глушакова.
Обновлено вчера в 14:18
Общество
Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года
Пособия С 1 июля ежемесячные пособия по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы для неработающих родителей (усыновителей) или опекунов (попечителей) составят 10 тыс. руб. вместо 5,5 тыс. Маркировка товаров С 1 июля, согласно распоряжению правительства, начинается эксперимент по маркировке обуви, выпущенной в России или импортируемой в страну.
Обновлено в 03:01
Общество
Алибасов ответил на обвинения в инсценировке отравления
Продюсер Бари Алибасов заявил, что СМИ, которые обвиняют его в инсценировке отравления, преследуют корыстные цели.
Обновлено вчера в 13:55
Футбол
Гол Руни принес «Ди Си Юнайтед» ничью в матче с «Торонто»
Обновлено в 01:07
Теннис
Александрова поднялась на семь позиций в Чемпионской гонке WTA
Россиянка Екатерина Александрова поднялась на семь позиций в Чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:52