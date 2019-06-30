Наука

Что люди чувствуют «перед смертью», выяснили ученыеГазета.Ru 01:44

Ученые из Дании, Норвегии и Германии рассказали, что люди чувствуют "перед смертью". Об этом сообщает Medicalxpress. По их словам, около 10% людей испытывают так называемые околосмертные переживания.
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Ученые выяснили, что чувствует человек «перед смертью»

URA.Ru03:17

Ученые выяснили, что человек чувствует перед смертью

Аргументы и Факты02:37

Ученые выяснили, что люди чувствуют перед смертью

ФАН01:39

Ученые описали предсмертные переживания человека

Известия02:38

Ученые рассказали о «предсмертных» переживаниях людей

РИА Новости03:03

Ученые рассказали, что люди чувствуют «перед смертью»

Российская газета00:19

Ученые выяснили, что чувствуют умирающие люди

Газета.Ru03:55
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 04:12, Вашингтон
Политика

CNN: пресс-секретарь Белого дома получила ушибы в давке на встрече Трампа и Ким Чен Ына

Новый пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм получила легкие ушибы в давке, которая произошла в воскресенье на встрече президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына на межкорейской границе, сообщила телекомпания CNN.
Обновлено в 03:47
Кино

Актриса «Звездных войн» покинула сагу

Уточняется, что третья часть франшизы выйдет на экраны 18 декабря 2019 года.
Обновлено в 01:57
Общество

Появился рейтинг расходов на ЖКХ в регионах России

Жители российских регионов в среднем заплатили за услуги ЖКХ на 5,3% больше, чем за год до этого.
Обновлено в 00:32
Политика

В Тбилиси проходит массовое шествие

Обновлено вчера в 16:27
Общество

Синоптик рассказал о погоде в Иркутске на ближайшую неделю

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT поделился прогнозом погоды на ближайшую неделю в Иркутске.
Обновлено в 02:38
Происшествия

Роспотребнадзор проверил пассажиров самолета из Грузии

Роспотребнадзор не выпускал из самолета Батуми - Москва пассажиров для того, чтобы проверить рейс.
Обновлено вчера в 14:52
Происшествия

В Магнитогорске тушат сильный пожар на ярмарке

Обновлено вчера в 22:02
Футбол

«Краснодар» и «Ростов» объявили составы на предсезонный матч

"Краснодар" и "Ростов" определились со стартовыми составами на товарищеский матч.
Обновлено в 04:01
Политика

Скабеева и Соловьев поспорили из-за слов Трампа о Путине

Телеведущие Владимир Соловьев и Ольга Скабеева поспорили относительно слов американского лидера Дональда Трампа о президенте России Владимире Путине.
Обновлено вчера в 14:12
Единоборства

Нганну за минуту нокаутировал Дос Сантоса на турнире UFC

Французско-камерунский боец смешанного стиля (ММА) Фрэнсис Нганну победил нокаутом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразильца Джуниора Дос Сантоса на турнире UFC on ESPN 3, проходившем в Миннеаполисе.
Обновлено в 01:16
Политика

Элтон Джон обвинил Путина в лицемерии из-за слов об ЛГБТ

Обновлено 28 июня в 17:21
Общество

Sun: жена эмира Дубая сбежала в Германию с миллионами долларов

Британское издание The Sun сообщило, что супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала из страны с крупной суммой денег.
Обновлено вчера в 06:21
Общество

МЧС: На трех реках в Иркутской области ожидается подъем воды

На реках Ока, Уда и Бирюса ожидается повышение уровня воды.
Обновлено в 04:11
Происшествия

Бывшую супругу Цеповяза задержали по подозрению в вымогательстве

Обновлено в 03:56
Происшествия

В Стрельне в смертельной аварии иномарку разорвало пополам

Вчера вечером в Стрельне возле Константиновского дворца произошла страшная авария, сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".
Обновлено в 02:51
Происшествия

В Казахстане в ходе драки пострадали 30 рабочих

Обновлено вчера в 21:01
Общество

В Китае построили крупнейший в мире аэропорт

В Пекине завершилось строительство крупнейшего в мире аэропорта Дасин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на властей города.
Обновлено вчера в 23:26
Авто

УАЗ показал забытую версию «буханки»

Ульяновский автомобильный завод показал одну из забытых версий популярной модели 3909 «Комби» («буханка»).
Обновлено вчера в 19:01
Общество

Власти Алма-Аты разрешили политический митинг с 36-й попытки

Власти казахстанской Алма-Аты одобрили тридцать шестое прошение о проведении митинга, сообщил корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 02:10
Баскетбол

«Бруклин» заключит с Ирвингом четырёхлетний контракт на $ 141 млн

«Бруклин Нетс» запланировал с разыгрывающим Кайри Ирвингом встречу, во время которой ожидается подписание четырёхлетнего контракта на общую сумму $ 141 млн, сообщает ESPN.
Обновлено в 02:52
Экономика

Лагард назвала главную угрозу для мировой экономики

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард заявила, что в настоящее время главная угроза росту мирового ВВП заключается в вопросах торговли, включая пошлины между США и КНР.
Обновлено вчера в 02:07
Происшествия

Режиссера избили в Москве

В центре Москвы напали на режиссера Агнию Галд. Об этом девушка сообщила в своем фейсбуке.
Обновлено в 03:53
Шоу-бизнес

Темникова прокомментировала сообщения о ее «романе» с Серябкиной

Обновлено вчера в 17:31
Авто

Названы топ-7 автомобилей до 50 тысяч рублей

Третье место занял ВАЗ-2115 за 50 000 рублей или в обмен на iPhone X. Судя по описанию, даже несмотря внушительный пробег в 215 000 км (который кажется реальным, учитывая 2005 год выпуска) машинка находится в хорошем техническом состоянии: все основные узлы (двигатель, коробка и подвеска) полностью исправны и не требуют внимания.
Обновлено вчера в 04:30
Футбол

Гвардиола назначил в «Манчестер Сити» нового капитана

Полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва стал новым капитаном команды. Кандидатуру испанца выбрал главный тренер команды Хосеп Гвардиола.
Обновлено в 03:35
Футбол

Роман Зобнин: «Не общаемся с Глушаковым и Комбаровым»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин в преддверии матча Кубка Париматч Премьер против ЦСКА рассказал о том, как воспринял информацию об уходе из клуба защитника Дмитрия Комбарова и полузащитника Дениса Глушакова.
Обновлено вчера в 14:18
Общество

Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года

Пособия С 1 июля ежемесячные пособия по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы для неработающих родителей (усыновителей) или опекунов (попечителей) составят 10 тыс. руб. вместо 5,5 тыс. Маркировка товаров С 1 июля, согласно распоряжению правительства, начинается эксперимент по маркировке обуви, выпущенной в России или импортируемой в страну.
Обновлено в 03:01
Общество

Алибасов ответил на обвинения в инсценировке отравления

Продюсер Бари Алибасов заявил, что СМИ, которые обвиняют его в инсценировке отравления, преследуют корыстные цели.
Обновлено вчера в 13:55
Футбол

Гол Руни принес «Ди Си Юнайтед» ничью в матче с «Торонто»

Обновлено в 01:07
Теннис

Александрова поднялась на семь позиций в Чемпионской гонке WTA

Россиянка Екатерина Александрова поднялась на семь позиций в Чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:52
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