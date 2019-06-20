Что хорошего для «Спартака» сделал ГлушаковЕвро-футбол.ру 06:51

Портал "Евро-Футбол.ру" разбирается, что Глушаков сделал хорошего для "Спартака".

Что хорошего для «Спартака» сделал Глушаков

Происшествия Арестован экс-глава подмосковного отделения наркополиции По обвинению в фальсификации материалов дела и незаконном обороте психотропных веществ арестован экс-глава отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков подмосковной полиции.

Транспорт Бесплатный проезд по платной дороге обойдется в 2,5 тысячи рублей В России могут ввести новый штраф для автомобилистов Правительство России разработало поправки в КоаП РФ и Бюджетный кодекс о введении нового штрафа для автомобилистов — 2,5 тыс. руб. за несанкционированный проезд по платной дороге.

Политика Путин назвал безобразием ситуацию с вывозом мусора в России Президент РФ Владимир Путин назвал безобразием ситуацию с вывозом мусора в нескольких регионах РФ.

Политика Российского депутата облили водой и забросали бутылками в Грузии Российскую делегацию вывели под охраной и проводили к микроавтобусу. Протестующие забросали бутылками и облили водой россиян.

Общество В Норильске поймали гуляющую белую медведицу В Норильске зоологам удалось поймать белую медведицу, которая уже несколько дней гуляла по улицам города.

Политика КС Украины признал указ Зеленского о роспуске Рады конституционным Конституционный суд Украины признал указ президента Владимира Зеленского о роспуске Рады и проведении досрочных выборов 21 июля конституционным, сообщила пресс-служба суда в четверг.

Экономика Путин попросил россиян не сердиться из-за низких зарплат Реальные доходы россиян сокращались несколько последних лет, но теперь они медленно начали наверстывать упущенное, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.

Общество Учитель из Тверской области пожаловался на зарплату Путину В ходе прямой линии президенту задали вопрос о низких доходах в регионах Учитель из Тверской области пожаловался на зарплату президенту России Владимиру Путину во время ежегодной прямой линии.

Общество В Совфеде оценили законопроект о продлении выплат нуждающимся семьям Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с RT прокомментировал внесённый в Госдуму законопроект о продлении до трёх лет выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребёнком для нуждающихся семей.

Политика Володин ознакомился с работой Центра управления регионом в Подмосковье Госдума поддерживает подходы, используемые правительством Московской области по оптимизации процессов управления в различных сферах, которые относятся к полномочиям региональных и муниципальных властей, заявил Председатель ГД Вячеслав Володин в четверг, 20 июня, по итогам посещения Центра управления регионом в Красногорске.

Экономика Умер основной владелец «Уралсиба» Владимир Коган Коган стал ключевым собственником "Уралсиба" в 2015 году, когда банк был отправлен на санацию.

Космос Германия и Франция отправят первый луноход на спутники Марса Сегодня вокруг Марса вращается два небольших спутника неправильной формы – Фобос и Деймос диаметром в 22 и 12 километров, удаленные от поверхности красной планеты всего на 10 и 23 тысячи километров.

Авто Завод Ford во Всеволожске официально прекращает работу В четверг, 20 июня, стартовал последний рабочий день на заводе Ford во Всеволожске (Ленобласть).

Шоу-бизнес Малышева два часа гуляла по улицам босиком Телеведущая Елена Малышева два часа гуляла по Москве босиком. Своим новым опытом она поделилась в Instagram.

Наука Расшифрованы загадочные рисунки в пустыне Наска Японские исследователи проанализировали рисунки в пустыне Наска и идентифицировали на них птиц при помощи хорошо различимых признаков, включая формы и размеры голов, клювов, шей, крыльев и хвостов.

Политика Скончался жестоко избитый в Черкассах украинский журналист Умер украинский журналист Вадим Комаров, который был избит в Черкассах, сообщил в Facebook глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко.

Экономика Банк Англии сохранил базовую ставку на уровне 0,75% годовых Банк Англии, как и ожидалось, сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,75% годовых. Такая информация размещена на сайте Банка Англии.

Футбол «Аякс» продлил контракт с Тен Хагом «Аякс» объявил о продлении контракта с главным тренером команды Эриком Тен Хагом.

Происшествия Бойко-Великий отверг обвинения в растрате Василий Бойко-Великий не признал вину в растрате 180 млн рублей и 929 тыс. долларов в банке «Кредитный экспресс».

Авто Land Rover перешел к активным тестам нового поколения Range Rover В Сети, благодаря британскому изданию Autocar, появились свежие фотографии тестового прототипа Range Rover нового поколения.

Транспорт Четыре новые станции метро открылись на Сокольнической линии в Москве Общая протяженность нового участка подземки составляет около 12 км. 19 июня сообщалось, что в Москве началось строительство станции "Университет дружбы народов" Коммунарской линии подземки.

Политика Порошенко будет вызван на допрос госбюро расследований Украины Для допроса следователи изъяли множество документов из банков и администрации страны, их тщательно изучают.

Спорт В Корее пройдет чемпионат среди национальных сборных по PUBG Разработчики королевской битвы PlayerUnknown’s Battlegrounds анонсировали скорый старт чемпионата среди сборных — PUBG Nations Cup.

Армия и оружие Китайские СМИ впечатлены панамским маневром фрегата «Адмирал Горшков» Авторы Sohu обратили внимание на то, что 18 июня Всемирная сеть мониторинга судов сообщила, что корабли Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал Горшков» прошли через Панамский канал и вышли в Карибское море.

Политика Зеленский отменил 159 указов своих предшественников Президент Украины Владимир Зеленский отменил 159 указов, принятых своими предшественниками — Леонидом Кравчуком, Леонидом Кучмой, Виктором Ющенко и Виктором Януковичем.

Кино Вышел новый трейлер мультфильма «Angry Birds 2 в кино» В Сети появился новый трейлер мультфильма о сердитых птичках «Angry Birds 2 в кино».

Финансы Курс доллара опустился до минимума с августа 2018 года В четверг, 20 июня, курс доллара опустился до 63,2 рубля — впервые с августа 2018 года.