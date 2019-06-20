Что хорошего для «Спартака» сделал ГлушаковЕвро-футбол.ру 06:51

Портал "Евро-Футбол.ру" разбирается, что Глушаков сделал хорошего для "Спартака".

Что хорошего для «Спартака» сделал Глушаков

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Политика Путин прокомментировал расследование по MH17 Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование по делу о крушении самолёта, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.

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Происшествия В стрельбе у ночного клуба в Пенсильвании пострадали десять человек В Пенсильвании десять человек были ранены в результате стрельбы рядом с ночным клубом Deja Vu в Аллентауне.

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Политика Путин сказал, какую окрошку предпочитает Президент России Владимир Путин предпочитает окрошку на квасе, сообщила одна из ведущих прямой линии, журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.

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Футбол «Сочи» продлил контракт с Песеговым Новичок РПЛ «Сочи» объявил о продлении контракта с полузащитником Евгением Песеговым.

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