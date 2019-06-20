Что хорошего для «Спартака» сделал ГлушаковЕвро-футбол.ру 06:51

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Что хорошего для «Спартака» сделал Глушаков

Политика Зеленский создал офис президента вместо администрации Владимир Зеленский постановил образовать офис президента Украины вместо администрации главы страны.

Политика Путин вспомнил об офшорах Грудинина Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос о том, не хочет ли он поставить во главе правительства директора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина, как Борис Ельцин Евгения Примакова.

Происшествия В Чемодановку после конфликта вернулись несколько цыганских семей Большая часть цыганских семей, которые уехали в Волгоградскую область из села Чемодановка Пензенской области, вернулась в свои дома.

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Космос Появилось видео с приблизившимся к пассажирскому самолету НЛО На представленных кадрах демонстрируется НЛО размером с небольшой автомобиль, летающий рядом с самолетом.

Шоу-бизнес Станислав Садальский назвал отравление Бари Алибасова фикцией Вчера на телеэкраны вышел новый выпуск ТВ-шоу «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, в котором главным участником стал недавно выписавшийся из клиники Бари Алибасов.

Финансы Курс доллара опустился до минимума с августа 2018 года В четверг, 20 июня, курс доллара опустился до 63,2 рубля — впервые с августа 2018 года.

Политика Владимир Зеленский показал журналистам «прикол» в своем кабинете Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 20 июня, провел экскурсию для журналистов по своему кабинету.

Общество Российские власти решили изменить формат сдачи ЕГЭ Варианты заданий ЕГЭ и ОГЭ планируют сделать индивидуальными, при этом экзамены хотят перевести в компьютерную форму.

Политика Парламентарии из России под охраной покинули здание парламента Грузии Российские парламентарии вынуждены были под охраной покинуть здание парламента Грузии, где проходило заседание Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).

Политика Путин попросил россиян не сердиться на него из-за низких зарплат Путин призвал россиян «не сердиться на него» за то, что они не получают такие заработные платы, поскольку он говорит о средних цифрах.

Политика Совет ЕС на год продлил санкции против России по Крыму Совет Европейского союза принял решение продлить санкции против России за присоединение Крыма и Севастополя до 23 июня 2020 года, говорится в пресс-релизе ЕС.

Политика Путин ответил на критику «Единой России» Владимир Путин во время прямой линии выбрал один из вопросов, которые поступают в эфир.

Политика Путин прокомментировал расследование по MH17 Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование по делу о крушении самолёта, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.

Спорт AIU получил от WADA около 110 тысяч файлов данных из московской лаборатории Как отмечается, AIU были переданы около 110 тысяч файлов данных об образцах, проанализированных в легкой атлетике в период с 2012 года по август 2015-го.

Экономика Скончался владелец «Уралсиба» Владимир Коган Основной владелец банка "Уралсиб" Владимир Коган скончался после продолжительной болезни.

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Здоровье Врач назвал признаки теплового удара С начала июня 2019 года сотрудники областной станции скорой медицинской помощи совершили более 30 выездов по жалобам на тепловые и солнечные удары.

Происшествия В Осло погиб в ДТП сотрудник торгпредства России Сотрудник торгпредства Российской Федерации в Норвегии погиб в Осло в автоаварии, сообщило посольство РФ.

Футбол Сарри: хотел бы помочь Роналду побить новые рекорды Новый главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри рассказал, какие цели ставит перед собой в туринской команде.

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Общество Бизнес попросил не отменять срок давности по налоговым преступлениям Крупнейшие объединения российских и иностранных предпринимателей обратились в Верховный суд (ВС) с просьбой не отменять срок давности по делам об уклонении от налогов.