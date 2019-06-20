Футбол
Что хорошего для «Спартака» сделал ГлушаковЕвро-футбол.ру 06:51
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 10:08, Вашингтон
Политика
Зеленский создал офис президента вместо администрации
Владимир Зеленский постановил образовать офис президента Украины вместо администрации главы страны.
Обновлено в 09:43
Политика
Путин вспомнил об офшорах Грудинина
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос о том, не хочет ли он поставить во главе правительства директора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина, как Борис Ельцин Евгения Примакова.
Обновлено в 09:05
Происшествия
В Чемодановку после конфликта вернулись несколько цыганских семей
Большая часть цыганских семей, которые уехали в Волгоградскую область из села Чемодановка Пензенской области, вернулась в свои дома.
Обновлено в 06:30
Гаджеты
Astra Linux выпустила учебное пособие по безопасности ОС
Группа компаний Astra Linux сообщает о том, что научно-техническое издательство «Горячая линия – Телеком» выпустило 3 издание учебного пособия «Безопасность операционной системы специального назначения Astra Linux Special Edition», авторами которого выступили ученые и преподаватели П.В. Буренин, П.Н. Девянин, Е.В. Лебеденко, В.Г. Проскурин, А.Н. Цибуля.
Обновлено в 08:26
Политика
Филарет объявил о восстановлении Киевского патриархата
Обновлено в 06:52
Космос
Появилось видео с приблизившимся к пассажирскому самолету НЛО
На представленных кадрах демонстрируется НЛО размером с небольшой автомобиль, летающий рядом с самолетом.
Обновлено в 04:15
Шоу-бизнес
Станислав Садальский назвал отравление Бари Алибасова фикцией
Вчера на телеэкраны вышел новый выпуск ТВ-шоу «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, в котором главным участником стал недавно выписавшийся из клиники Бари Алибасов.
Обновлено в 03:11
Финансы
Курс доллара опустился до минимума с августа 2018 года
В четверг, 20 июня, курс доллара опустился до 63,2 рубля — впервые с августа 2018 года.
Обновлено в 07:04
Политика
Владимир Зеленский показал журналистам «прикол» в своем кабинете
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 20 июня, провел экскурсию для журналистов по своему кабинету.
Обновлено в 07:04
Общество
Российские власти решили изменить формат сдачи ЕГЭ
Варианты заданий ЕГЭ и ОГЭ планируют сделать индивидуальными, при этом экзамены хотят перевести в компьютерную форму.
Обновлено вчера в 01:37
Политика
Парламентарии из России под охраной покинули здание парламента Грузии
Российские парламентарии вынуждены были под охраной покинуть здание парламента Грузии, где проходило заседание Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).
Обновлено в 07:11
Политика
Путин попросил россиян не сердиться на него из-за низких зарплат
Путин призвал россиян «не сердиться на него» за то, что они не получают такие заработные платы, поскольку он говорит о средних цифрах.
Обновлено в 06:15
Политика
Совет ЕС на год продлил санкции против России по Крыму
Совет Европейского союза принял решение продлить санкции против России за присоединение Крыма и Севастополя до 23 июня 2020 года, говорится в пресс-релизе ЕС.
Обновлено в 09:47
Политика
Путин ответил на критику «Единой России»
Владимир Путин во время прямой линии выбрал один из вопросов, которые поступают в эфир.
Обновлено в 08:09
Политика
Путин прокомментировал расследование по MH17
Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование по делу о крушении самолёта, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 09:37
Спорт
AIU получил от WADA около 110 тысяч файлов данных из московской лаборатории
Как отмечается, AIU были переданы около 110 тысяч файлов данных об образцах, проанализированных в легкой атлетике в период с 2012 года по август 2015-го.
Обновлено в 03:32
Экономика
Скончался владелец «Уралсиба» Владимир Коган
Основной владелец банка "Уралсиб" Владимир Коган скончался после продолжительной болезни.
Обновлено в 09:02
Политика
Путин рассказал о поступке, за который ему стыдно
Ведущие в конце «Прямой линии» задали президенту Владимиру Путину вопрос о том, бывает ли ему стыдно и за что.
Обновлено в 09:30
Общество
Многомиллионные долги Кержакова по алиментам выросли
Бывший нападающий сборной России и петербургского «Зенита» имеет долги по алиментам на сумму более 15 миллионов рублей.
Обновлено в 09:38
Энергетика
Путин потребовал стабилизировать цены на авиакеросин и битум
В прошлом году после резкого скачка цен на бензин и дизель правительство решило заморозить цены на топливо на внутреннем рынке.
Обновлено в 09:00
Здоровье
Врач назвал признаки теплового удара
С начала июня 2019 года сотрудники областной станции скорой медицинской помощи совершили более 30 выездов по жалобам на тепловые и солнечные удары.
Обновлено в 08:43
Общество
Жара в ЦФО в выходные побьет столетний рекорд
Обновлено в 06:06
Происшествия
В Осло погиб в ДТП сотрудник торгпредства России
Сотрудник торгпредства Российской Федерации в Норвегии погиб в Осло в автоаварии, сообщило посольство РФ.
Обновлено в 04:51
Футбол
Сарри: хотел бы помочь Роналду побить новые рекорды
Новый главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри рассказал, какие цели ставит перед собой в туринской команде.
Обновлено в 05:51
Общество
ФАС не нашла нарушений в процедуре выбора мусорного оператора в Омске
Омское управление ФАС не обнаружило нарушений в процедуре выбора оператора по обращению с ТКО в регионе, на тарифы которого пожаловался житель Омска в ходе прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным.
Обновлено в 07:54
Экономика
Путин заявил о росте зарплат россиян
Среднее денежное довольствие в 2017 году составляло по стране 33,2 тыс. рублей, а в 2018 достигла почти 44-45 тыс. При этом Путин попросил зрителей, у кого зарплата ниже, не сердиться на средний показатель, уточнив, что в разных отраслях и регионах зарплаты могут значительно разниться.
Обновлено в 06:18
Общество
Бизнес попросил не отменять срок давности по налоговым преступлениям
Крупнейшие объединения российских и иностранных предпринимателей обратились в Верховный суд (ВС) с просьбой не отменять срок давности по делам об уклонении от налогов.
Обновлено в 02:56
Происшествия
Дисквалифицированная бегунья из Кении оказалась мужчиной
Обновлено в 03:50
Политика
Путин заявил, что не является инопланетянином
Президент России Владимир Путин заявил, что он не инопланетянин.
Обновлено в 09:43