Экономика
Как изменится жизнь россиян после 1 июля. Собрали самое важноеРуна 28 июня в 01:28
В середине лета вступят в силу несколько важных законов и норм, и, к сожалению, не все они будут работать на улучшение жизни россиян. У нас осталось несколько дней для того, чтобы морально подготовиться к неприятным изменениям. Смотрим, что нас ждет уже 1 июля.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 22:39, Вашингтон
Общество
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Обновлено в 21:42
Политика
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Политика
Путин провел экстренное совещание в Иркутской области
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Происшествия
В Казахстане произошла массовая драка из-за фото
Обновлено вчера в 22:59
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Медведев заявил, что в «Единой России» чувствуют дефицит доверия
Партия "Единая Россия" ощущает определенный дефицит доверия избирателей, которым все чаще кажется, что их не слышат.
Обновлено в 17:09
Армия и оружие
Четверо погибли при ракетном обстреле под Дамаском
Четыре человека погибли и 21 получил ранения при ракетном обстреле со стороны израильских ВВС в сельской местности в районе столицы Сирии Дамаска, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство САНА.
Обновлено в 20:05
Шоу-бизнес
Андрей Малахов поделился достижениями своего сына
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Экономика
В России вступили новые правила долевого строительства
Схема рассчитана против мошенничества при долевом строительстве, когда недобросовестные застройщики собирали деньги с граждан, а потом по разным причинам не доделывали работу.
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Армия и оружие
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В России начинается производство зенитных ракетных комплексов С-500 «Прометей».
Обновлено в 13:45
Экономика
В России с 1 июля появятся новые ограничения по займам
С 1 июля начинает действовать новое единое ограничение предельной задолженности по взятым на срок до 1 года кредитам и займам.
Обновлено 28 июня в 03:54
Общество
Жена эмира Дубая сбежала в Германию с детьми и 40 млн долларов
Объединенные Арабские Эмираты и весь мир потрясла новость – супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала в другую страну.
Обновлено вчера в 10:58
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Женщина с сыном утонули в Кузбассе
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Обновлено в 21:54
Экономика
Тариф «Платон» повысили впервые с весны 2018 года
«С 1 февраля 2020 года тариф госсистемы «Платон» составит 2,20 руб./км, с 1 февраля 2021 года — 2,35 руб./км», — сказал Дитрих.
Обновлено в 21:59
Культура
Умер художник Гильермо Мордилло
Отмечается, что иллюстратор умер на Майорке (Испания). Гильермо Мордилло был одним из наиболее публикуемых карикатуристов в 1970-е годы.
Обновлено в 16:40
Политика
В Совфеде оценили призыв к правительству Эстонии выйти из ПАСЕ
Первый заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров прокомментировал RT призыв Консервативной народной партии Эстонии к правительству вынести на голосование в парламент вопрос о членстве страны в ПАСЕ на фоне решения восстановить полномочия делегации России в организации.
Обновлено в 14:15
Футбол
«Спартак» обыграл ЦСКА в матче турнира в Австрии
Обновлено в 14:14
Общество
Режим ЧС из-за паводка ввели в Канске
В Красноярском крае в городе Канск ввели режим чрезвычайной ситуации из-за паводка, передает РИА "Новости".
Обновлено в 21:58
Политика
Организаторы G20 обозначили Курилы как часть Японии
Организаторы саммита G20 обозначили Южные Курилы на видео как часть Японии. Об этом сообщает газета "Известия".
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Единоборства
Макгрегор вспомнил о том, как атаковал автобус с Хабибом в Бруклине
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор вспомнил атаку автобуса, в котором находился Хабиб Нурмагомедов перед турниром UFC 223.
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Общество
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ЛЕВ Знакомство, которому вы не придали никакого значения, может кардинально изменить вашу жизнь.
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«Барселона» объявила об уходе Дениса Суареса в «Сельту»
Обновлено в 17:17
Происшествия
Двум врачам калининградского роддома предъявили обвинения в убийстве
Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинения в организации убийства ребенка и.о. главврача и в совершении умышленного убийства — реаниматологу-анестезиологу роддома №4 в Калининграде.
Обновлено в 15:27
Кино
На Первом канале стартует сериал «25-й час» с Татьяной Арнтгольц в главной роли
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Наука
Ученые рассказали, что чувствуют люди «перед смертью»
Ученые провели онлайн опрос более 1034 человек из 35 стран, попросив их ответить на ряд вопросов о том, испытывали ли они мистические переживания, связанные со смертью, и какими они были.
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Кино
Дэниел Крейг вернулся к съемкам нового Бонда после операции
Актер Дэниел Крейг вернулся к съемкам нового фильма о Джеймсе Бонде после операции на лодыжке.
Обновлено в 17:30
Баскетбол
Тобайас Харрис подпишет контракт на 180 миллионов с «Филадельфией»
Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, игрок подпишет 5-летнее соглашение на 180 млн.
Обновлено в 19:13