Как изменится жизнь россиян после 1 июля. Собрали самое важноеРуна 28 июня в 01:28

В середине лета вступят в силу несколько важных законов и норм, и, к сожалению, не все они будут работать на улучшение жизни россиян. У нас осталось несколько дней для того, чтобы морально подготовиться к неприятным изменениям. Смотрим, что нас ждет уже 1 июля.

Как изменится жизнь россиян после 1 июля. Собрали самое важное

Общество Правила продажи молочных продуктов изменились в РФ В России с 1 июля изменился порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах.

Политика Соловьев посмеялся над отказом Катамадзе выступать в России Телеведущий Владимир Соловьев посмеялся над заявлением грузинской певицы Нино Катамадзе об отказе выступать в России.

Армия и оружие Четверо погибли при ракетном обстреле под Дамаском Четыре человека погибли и 21 получил ранения при ракетном обстреле со стороны израильских ВВС в сельской местности в районе столицы Сирии Дамаска, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство САНА.

Шоу-бизнес Андрей Малахов поделился достижениями своего сына Телеведущий Андрей Малахов рассказал о достижениях своего полуторагодовалого сына во время шоу «Привет, Андрей!».

Экономика В России вступили новые правила долевого строительства Схема рассчитана против мошенничества при долевом строительстве, когда недобросовестные застройщики собирали деньги с граждан, а потом по разным причинам не доделывали работу.

Экономика В России с 1 июля появятся новые ограничения по займам С 1 июля начинает действовать новое единое ограничение предельной задолженности по взятым на срок до 1 года кредитам и займам.

Общество Жена эмира Дубая сбежала в Германию с детьми и 40 млн долларов Объединенные Арабские Эмираты и весь мир потрясла новость – супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала в другую страну.

Происшествия Женщина с сыном утонули в Кузбассе Погибла женщина и её девятилетний сын. Кроме этого, там же чуть не утонула 11-летняя девочка, её спас услышавший крики о помощи мужчина.

Экономика Тариф «Платон» повысили впервые с весны 2018 года «С 1 февраля 2020 года тариф госсистемы «Платон» составит 2,20 руб./км, с 1 февраля 2021 года — 2,35 руб./км», — сказал Дитрих.

Культура Умер художник Гильермо Мордилло Отмечается, что иллюстратор умер на Майорке (Испания). Гильермо Мордилло был одним из наиболее публикуемых карикатуристов в 1970-е годы.

Политика В Совфеде оценили призыв к правительству Эстонии выйти из ПАСЕ Первый заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров прокомментировал RT призыв Консервативной народной партии Эстонии к правительству вынести на голосование в парламент вопрос о членстве страны в ПАСЕ на фоне решения восстановить полномочия делегации России в организации.

Общество Режим ЧС из-за паводка ввели в Канске В Красноярском крае в городе Канск ввели режим чрезвычайной ситуации из-за паводка, передает РИА "Новости".

Политика Организаторы G20 обозначили Курилы как часть Японии Организаторы саммита G20 обозначили Южные Курилы на видео как часть Японии. Об этом сообщает газета "Известия".

Единоборства Макгрегор вспомнил о том, как атаковал автобус с Хабибом в Бруклине Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор вспомнил атаку автобуса, в котором находился Хабиб Нурмагомедов перед турниром UFC 223.

Общество Рыбам поступит неожиданное предложение, а Дев потянет на глупости ЛЕВ Знакомство, которому вы не придали никакого значения, может кардинально изменить вашу жизнь.

Происшествия Двум врачам калининградского роддома предъявили обвинения в убийстве Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинения в организации убийства ребенка и.о. главврача и в совершении умышленного убийства — реаниматологу-анестезиологу роддома №4 в Калининграде.

Наука Ученые рассказали, что чувствуют люди «перед смертью» Ученые провели онлайн опрос более 1034 человек из 35 стран, попросив их ответить на ряд вопросов о том, испытывали ли они мистические переживания, связанные со смертью, и какими они были.

Кино Дэниел Крейг вернулся к съемкам нового Бонда после операции Актер Дэниел Крейг вернулся к съемкам нового фильма о Джеймсе Бонде после операции на лодыжке.