Экономика

Как изменится жизнь россиян после 1 июля. Собрали самое важноеРуна 28 июня в 01:28

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В середине лета вступят в силу несколько важных законов и норм, и, к сожалению, не все они будут работать на улучшение жизни россиян. У нас осталось несколько дней для того, чтобы морально подготовиться к неприятным изменениям. Смотрим, что нас ждет уже 1 июля.
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Что изменится в жизни россиян с июля 2019 года

ТАСС17:01

Как изменится жизнь россиян после 1 июля. Собрали самое важное

Руна28 июня в 01:28
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