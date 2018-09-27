Экономика
Что изменится в жизни россиян с июля 2019 годаТАСС вчера в 17:01
Рассказываем вместе с Госдумой, какие важные законы и нормы вступят в силу в июле 2019 года и коснутся многих россиян. Застройщики переходят на эскроу-счета С 1 июля российские застройщики больше не смогут напрямую по договорам долевого участия привлекать средства населения для строительства домов.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 03:12, Вашингтон
Общество
Уровень воды в подтопленном Тулуне опустился ниже 11 метров
Обновлено вчера в 20:19
Путешествия
В Таиланде решили ввести обязательную страховку для туристов
Таиланд может уже к концу года ввести обязательную страховку для туристов, сообщает Thaiger со ссылкой на орган, регулирующий вопросы страхования.
Обновлено в 01:56
Экономика
Несколько российских законов вступают в действие с 1 июля
С 1 июля 2019 года в России начинают действовать несколько новых законов, которые коснутся многих сфер жизни граждан — строительства, кредитования, жилищно-коммунальных услуг и потребления.
Обновлено в 02:26
Армия и оружие
Зеленский прокомментировал разведение сил в Станице Луганской
Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что разведение сил в Станице Луганской станет первым шагом к стабильному прекращению огня в Донбассе.
Обновлено в 01:49
Космос
Добровольский, Волков, Пацаев. 48 лет назад погиб экипаж «Союза-11»
30 июня 1971 года из-за разгерметизации спускаемого аппарата космического корабля «Союз-11» погибли советские космонавты Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев.
Обновлено в 01:17
Наука
Что чувствуется перед смертью, рассказали ученые
Ученые описали особые ощущения и переживания, которые 10% людей испытали в опасных ситуациях. Об этом сообщает MedicalXpress.
Обновлено вчера в 13:06
Политика
Соловьев усомнился в востребованности Нино Катамадзе в России
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал отказ певицы Нино Катамадзе от выступлений в России.
Обновлено вчера в 19:46
Политика
В ПАСЕ внесут резолюцию против возвращения России
Выступающие против возвращения России в ПАСЕ Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Словакия и Грузия подготовят проект совместной резолюции, заявил маршал польского сената Станислав Корчевский в эфире Polskie Radio.
Обновлено вчера в 14:15
Транспорт
«Ъ»: Минтранс разработал правила регулирования карпулинга
Минтранс РФ предлагает разрешить организуемые через онлайн-агрегаторы совместные поездки на авто (карпулинг) только при выполнении ряда условий - так, водитель сможет совершать не более двух таких поездок в сутки и получать деньги исключительно в безналичной форме.
Обновлено вчера в 22:09
Общество
В Госдуме предложили запретить частные камеры фиксации на дорогах
Использование частных камер фиксации нарушений правил дорожного движения на российских дорогах могут запретить.
Обновлено в 02:32
Экономика
В России изменились правила выдачи микрозаймов
1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.
Обновлено в 01:26
Общество
В РФ изменились правила продажи молочных продуктов
В "Ашане" заявили также, что продукты без заменителя молочного жира будут выделены специальным значком.
Обновлено в 00:27
Шоу-бизнес
Королева людских сердец: 30 фотографий принцессы Дианы
Если взглянуть на фотографии Дианы Спенсер разных периодов жизни, становится очевидно, почему ее так обожали простые люди.
Обновлено в 01:00
Энергетика
Эксперт дал прогноз по ценам на топливо в России
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, когда в России могут повыситься цены на топливо.
Обновлено вчера в 21:30
Происшествия
25 человек погибли в Индии при падении автобуса в ущелье
По меньшей мере 25 человек погибли в северном индийском штате Джамму и Кашмир в результате падения автобуса в горное ущелье, сообщает телеканал NDTV.
Обновлено в 00:37
Технологии
Несколько сайтов обвинили «Яндекс» в ограничении доступа к ним
Сайты ЦИАН (поиск недвижимости), Avito (частные объявления), Profi.ru (подбор специалистов), Ivi.ru (онлайн-кинотеатр) и 2ГИС (карты) обвинили российскую интернет-компанию «Яндекс» в ограничении доступа к их ресурсам – в нарушение закона о конкуренции.
Обновлено в 01:42
Происшествия
Молодой петербуржец попал в больницу после драки со школьником
Молодого жителя Кировского района жестоко избил школьник на четыре года младше него. Пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии.
Обновлено в 01:34
Происшествия
В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в роддоме
По информации организации, доктора задержали в пятницу сотрудники СК РФ по делу о смерти 6 ноября 2018 года младенца в калининградском роддоме №4, исполняющая обязанности главврача которого Елена Белая сейчас также находится под домашним арестом.
Обновлено 29 июня в 15:59
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук устроила фотосессию без макияжа
Певица Юлия Ковальчук удивила поклонников фотосессией без прически и макияжа.
Обновлено в 01:22
Экономика
В России второй раз за год выросли тарифы ЖКХ
В ожидании второго этапа повышения тарифов за услуги ЖКХ аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza выяснила, насколько в 2018 году выросла задолженность россиян за коммунальные услуги.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Под Волгоградом задержали банду автоугонщиков
Пятерых мужчин, подозреваемых в серийной краже автомобилей, задержали в Волгоградской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено вчера в 23:03
Шоу-бизнес
Тина Канделаки поделилась редким фото 19-летней дочери
В комментариях подписчики оценили естественную красоту дочери журналистки, а также начали спорить о том, на кого больше похожа Мелания - на папу или на маму.
Обновлено вчера в 14:08
Транспорт
В Екатеринбурге откроют Макаровский мост
В понедельник, 1 июля, в Екатеринбурге будет открыто движение по Макаровскому мосту.
Обновлено в 02:27
Армия и оружие
Более 1,3 тыс. военных направлены в Иркутскую область
Минобороны России направило в пострадавшую от паводков Иркутскую область более 1,3 тыс. военных и около 300 единиц техники.
Обновлено в 01:20
Культура
Умер художник Гильермо Мордилло
Отмечается, что иллюстратор умер на Майорке (Испания). Гильермо Мордилло был одним из наиболее публикуемых карикатуристов в 1970-е годы.
Обновлено вчера в 16:40
Энергетика
Цена на нефть WTI превысила $60 за баррель
Стоимость нефти марки WTI превысила $60 за баррель впервые с 23 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 02:39
Политика
Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма
Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено в 00:15
Футбол
«Спартак» обыграл ЦСКА на турнире в Австрии
Обновлено вчера в 14:37
Политика
Иран предупредил об обреченности ОПЕК
Соглашение по ограничению добычи нефти между странами, входящими в картель ОПЕК, и другими производителями не имеет смысла без согласия внутри организации стран-экспортеров нефти, заявил министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане, передает иранское агентство Mehr.
Обновлено в 02:54
Общество
Жена эмира Дубая сбежала в Германию с детьми и 40 млн долларов
Объединенные Арабские Эмираты и весь мир потрясла новость – супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала в другую страну.
Обновлено 29 июня в 10:58