ТАСС вместе с Госдумой рассказывает, какие важные законы и нормы вступят в силу в августе 2019 года и коснутся многих россиян.

Что изменится в жизни россиян с августа 2019 года

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Происшествия Во Владивостоке проходят обыски в похоронном бюро «Некрополь» Следственные действия проходят в МУПВ "Некрополь" во Владивостоке, занимающимся похоронными услугами, сообщил РИА Новости представитель мэрии.

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Общество «Метрострой» показал фотографии новых станций Фрунзенского радиуса Компания «Метрострой» опубликовала кадры готовящихся к открытию станций метро Фрунзенского радиуса.

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