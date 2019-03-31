Экономика
Что изменится в жизни россиян с апреля 2019 годаТАСС 17:01
ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в апреле 2019 года и коснутся многих россиян. Увеличение социальных пенсий С 1 апреля правительство России увеличило на 2% размер социальных пенсий.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 18:04, Ашберн
Происшествия
Пассажирский самолет столкнулся с гусями в США
Самолет American Airlines, вылетевший из Бостона в Нью-Йорк, столкнулся со стаей гусей.
Обновлено в 16:50
Политика
Умер разработчик систем залпового огня Николай Макаровец
Обновлено в 14:36
Политика
ЦИК Украины опубликовал первые результаты выборов президента
По итогам обработки 2,1% протоколов на выборах президента Украины во второй тур выходят артист Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко.
Обновлено в 17:41
Политика
Саакашвили прокомментировал похвалу со стороны Зеленского
Обновлено в 12:24
Здоровье
В России начинается дополнительная иммунизация против кори
Подчищающая иммунизация населения и трудовых мигрантов против кори начинается в понедельник во всех регионах России, контролировать процесс будет лично глава Роспотребнадзора Анна Попова, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 17:34
Здоровье
Чем опасен гематоген?
Есть гематогены, где препарата крови («альбумина») крайне мало или он вообще заменён солями железа.
Обновлено в 06:16
Политика
Пушков спрогнозировал ход второго тура выборов президента Украины
Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сделал прогноз на второй тур выборов президента Украины.
Обновлено в 15:13
Здоровье
И это не шутка
Уже не помню, когда познакомилась с академиком Валентином Покровским.
Обновлено в 15:21
Экономика
Переход на электронные ПТС состоится в ноябре 2019 года
Обновлено вчера в 06:05
Автоспорт
В Ferrari подозревают проблемы с цилиндром двигателя
В Ferrari подозревают, что причиной падения скорости стала неправильная работа одного из цилиндров двигателя на машине монегаска.
Обновлено в 16:51
Общество
Британцы оценили флешмоб российских учителей в купальниках
Британские таблоиды рассказали о том, как российские учителя раздеваются в поддержку сибирячки Татьяны Кувшинниковой, покинувшей работу в родной школе из-за травли после публикации фотографии в купальнике и легком платье.
Обновлено в 06:52
Происшествия
Неизвестные открыли огонь по протестующим в Каракасе
Обновлено в 17:16
Авто
В новом Chevrolet Corvette может появиться активный передний сплиттер
Концерн GM, включающий в себя бренд Chevrolet, запатентовал активный сплиттер для новой версии спортивного купе Corvette.
Обновлено в 09:40
Политика
США пригрозили России расплатой за поддержку Мадуро
Россия может «заплатить высокую цену» за поддержку режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Обновлено в 15:10
Армия и оружие
Истребители Британии и Дании сопроводили российские Ту-160
Как сообщили в Министерстве обороны РФ, два истребителя ВВС Великобритании и Дании сопроводили российские бомбардировщики Ту-160 во время выполнения плановых полетов.
Обновлено вчера в 01:55
Наука
Найден эффективный способ сократить потребление воды и улучшить рост растений
Обновлено 28 марта в 23:38
Политика
Скандал в Киеве: избирателям раздали ручки с исчезающими чернилами
На 417-м избирательном участке в Днепропетровском районе Киева с бланка, в котором расписывались избиратели за выданные бюллетени, исчезли их подписи, передает телеканал «МИР 24».
Обновлено в 14:06
Путешествия
Названы самые популярные у иностранцев российские города
Самыми востребованными у иностранцев российскими городами оказались Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Краснодар, сообщает Aviasales.
Обновлено в 17:02
Единоборства
Нурмагомедов ответил на оскорбления Макгрегора
Российский боец смешанного стиля и чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов ответил на оскорбления ирландца Конора Макгрегора.
Обновлено в 10:15
Спорт
Авербух: все старались помочь Медведевой
Известный российский фигурист и хореограф Илья Авербух заявил, что, несмотря на переезд Евгении Медведевой в Канаду, спортсменка продолжила пользоваться поддержкой со стороны Федерации фигурного катания на коньках России.
Обновлено в 17:42
Армия и оружие
Два человека в ДНР пострадали в результате обстрелов ВСУ
Мужчина и женщина пострадали в результате миномётного обстрела боевиками ВСУ территории Донецкой Народной Республики.
Обновлено в 09:51
Политика
Правящая партия лидирует на муниципальных выборах в Турции
Обновлено в 15:18
Происшествия
В результате крушения вертолета в Аризоне погибли два пилота ВМС США
Два пилота Корпуса морской пехоты США погибли в результате крушения вертолета Bell AH-1Z Viper в районе города Юма в штате Аризона, сообщается на официальном сайте Корпуса.
Обновлено в 18:00
Политика
Эксперт: Не менее 40% украинцев проголосовали за мир с Москвой
По словам эксперта, Тимошенко может подыграть Владимиру Зеленскому во втором туре.
Обновлено в 15:15
Хоккей
Александр Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ
Обновлено в 02:49
Политика
Политолог оценил шансы Порошенко и Зеленского во втором туре
На выборах президента Украины 21 апреля пройдет второй тур, в котором будут бороться комик Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.
Обновлено в 15:00
Армия и оружие
В Тунисе задержан боевик ИГ, проникший на саммит ЛАГ
Согласно имеющейся информации, экстремист нелегально проник на территорию Туниса из Ливии Боевик террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ), проникший на саммит Лиги арабских государств, был задержан в воскресенье подразделениями сил безопасности Туниса, передает ТАСС.
Обновлено в 17:51
Политика
СМИ опубликовали первые результаты экзитполов на Украине
Главный редактор издания «Страна.UA» Игорь Гужва опубликовал первые результаты экзитполов по выборам президента на Украине.
Обновлено в 08:40