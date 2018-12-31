Экономика

Что изменится в жизни россиян с 1 января
Суть событий
вчера в 02:20

С первого января вступает в силу ряд важных изменений в российском законодательстве. Нововведения касаются НДС, акцизов на топливо, тарифов ЖКХ, пенсионной системы, МРОТ, а также многих других сфер. Так, в России впервые за 15 лет меняется ставка налога на добавленную стоимость.
Суть событийвчера в 02:20

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Что подорожало в России с 1 января

Собеседниквчера в 06:53

Что изменится в жизни россиян с 1 января

Суть событийвчера в 02:20

Пенсии, МРОТ и НДС: что меняется в России с 1 января

Телеканал ОТВвчера в 01:19

Россия начинает жить по новым законам. Что изменится с января 2019 года

Om1.ruвчера в 00:59

Что изменится с 1 января: налоги, ЖКХ, бензин

Московский Комсомолецвчера в 00:55

НДС, пенсии, тарифы ЖКХ: что изменится в России с января 2019г

vtomske.ruвчера в 00:00

Цены, тарифы, пенсии, законы: что изменится в жизни жителей Сызрани с 1 января 2019 года

КТВ-Лучвчера в 01:15
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Спорт

Комиссия WADA призвала признать РУСАДА не соответствующим кодексу

Комиссия спортсменов Всемирного антидопингового агентства (WADA) заявила, что ожидает признания Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не соответствующим кодексу организации.
Обновлено в 21:52
Культура

В первый день Нового года скончался Крис Кельми

1 января, после празднования Нового года, в своем загородном доме умер певец Крис Кельми, передает канал РЕН ТВ.
Обновлено в 13:03
Энергетика

На Украине объяснили невозможность снизить цену на газ

На Украине невозможно снизить цену на газ из-за существования "Нафтогаза", заявил бывший министр экономики страны Владимир Лановой в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено в 17:47
Хоккей

Команда Финляндии в четвертьфинале выбила сборную Канады из розыгрыша МЧМ по хоккею

Обновлено в 21:47
Происшествия

Сухогруз потерял контейнеры с ядовитыми химикатами в Северном море

Обновлено в 12:05
Экономика

Apple предупредила инвесторов о снижении прогноза по доходам

Глава компании Apple Тим Кук в открытом письме инвесторам предупредил о снижении прогноза по доходам на первый фискальный квартал 2019 года.
Обновлено в 19:40
Хоккей

Александр Овечкин отказался играть в Матче всех звезд НХЛ

Обновлено в 11:41
Происшествия

Число жертв трагедии в Магнитогорске достигло 31

Спасатели извлекли из-под завалов подъезда жилого дома в Магнитогорске тела еще трёх человек, общее число жертв составило 31.
Обновлено в 14:31
Происшествия

Николай Дроздов попал в больницу с переломом

Обновлено в 14:54
Гаджеты

WhatsApp перестанет работать на некоторых телефонах

Мессенджер WhatsApp в ближайшее время перестанет работать на некоторых телефонах, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено в 01:38
Происшествия

В ДТП в Подмосковье погибли четыре девушки

При столкновении двух автомобилей в Подмосковье погибли четыре девушки. Авария произошла на 43-м километре автотрассы А-108.
Обновлено в 19:21
Политика

Трамп назвал Афганскую войну причиной распада СССР

Афганская война — причина распада СССР, сообщил журналистам американский президент Дональд Трамп.
Обновлено в 18:05
Общество

ФСБ разработала систему защиты храмов от террористов

ФСБ России разработала проект постановления правительства, утверждающий требования к антитеррористической защищенности религиозных объектов.
Обновлено в 07:51
Происшествия

Автобус попал в ДТП в Тульской области

На федеральной трассе М4 «Дон» в Тульской области автобус Москва — Белгород попал в ДТП.
Обновлено в 21:29
Космос

Ультима Туле оказалась похожа на гантель

Объект Пояса Койпера 2014 MU69 или Ультима Туле, оказался похож на гантелеобразное тело, состоящее из двух частей, соединенных перемычкой.
Обновлено вчера в 12:36
Армия и оружие

СМИ узнали о планах США сократить военное присутствие в Афганистане

Обновлено в 21:13
Политика

Посол США посетил задержанного в России американца

Посол США в России Джон Хантсман в среду посетил в СИЗО "Лефортово" задержанного в Москве по подозрению в шпионаже американца Пола Уилана.
Обновлено в 21:24
Авто

Tesla отчиталась о рекордном производстве

Обновлено в 18:32
Происшествия

Рошаль: спасенного в Магнитогорске младенца пока не станут оперировать

Извлеченного из-под завалов жилого дома в Магнитогорске младенца пока не станут оперировать.
Обновлено в 04:14
Происшествия

Подозреваемый в шпионаже гражданин США был задержан со списком засекреченных сотрудников одного из ведомств

Брат задержанного утверждает, что Уилан прилетел в Москву на свадьбу друга.
Обновлено в 20:17
Происшествия

В Ленобласти мужчина погиб при запуске петарды

В поселке Бугры Всеволожского района Ленинградской области 30-летний мужчина получил смертельные травмы во время запуска фейерверка.
Обновлено в 14:29
Музыка

Юрий Лоза резко раскритиковал "Голубой огонек

Обновлено в 20:11
Общество

Двое граждан России выиграли в «Русское лото» по 500 млн рублей

Обновлено в 05:56
Спорт

Устюгов выиграл бронзу в масс-старте на этапе «Тур де Ски»

Российский лыжник Сергей Устюгов занял третье место в масс-старте на 15 километров классическим ходом на этапе многодневной гонки "Тур де Ски" в немецком Оберстдорфе.
Обновлено в 09:12
Общество

В Хабаровском крае установят бронзовую фигуру Николая Чудотворца

Обновлено в 21:10
Политика

Новым пресс-секретарем Пентагона назначен Чарльз Саммерс

Заместитель пресс-секретаря министерства обороны США Чарльз Саммерс назначен новым официальным представителем военного ведомства.
Обновлено в 19:05
Политика

Россия предоставила доступ к задержанному американскому шпиону

Москва предоставила консульский доступ к задержанному американцу Полу Уилану, который обвиняется в шпионаже.
Обновлено в 10:34
Политика

СМИ рассказали о бегстве главы посольства КНДР в Риме

Чо Сон Гиль возглавил северокорейское посольство в 2017 году после высылки Италией посла Мун Чон Нама из-за активизации ядерной программы КНДР.
Обновлено в 21:47
Хоккей

Хоккеист Малкин оставил послание на своих коньках в поддержку пострадавшим в Магнитогорске

Хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург" Евгений Малкин вышел на очередной матч регулярного чемпионата против "Нью-Йорк Рейнджерс", написав на своих коньках слова поддержки всем, кто пострадал от обрушения жилого дома в Магнитогорске.
Обновлено в 20:29
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о запусках космических аппаратов в 2018 году

Обновлено в 20:59
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