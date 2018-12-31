Экономика
С первого января вступает в силу ряд важных изменений в российском законодательстве. Нововведения касаются НДС, акцизов на топливо, тарифов ЖКХ, пенсионной системы, МРОТ, а также многих других сфер. Так, в России впервые за 15 лет меняется ставка налога на добавленную стоимость.
Суть событийвчера в 02:20
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Спорт
Комиссия WADA призвала признать РУСАДА не соответствующим кодексу
Комиссия спортсменов Всемирного антидопингового агентства (WADA) заявила, что ожидает признания Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не соответствующим кодексу организации.
Обновлено в 21:52
Культура
В первый день Нового года скончался Крис Кельми
1 января, после празднования Нового года, в своем загородном доме умер певец Крис Кельми, передает канал РЕН ТВ.
Обновлено в 13:03
Энергетика
На Украине объяснили невозможность снизить цену на газ
На Украине невозможно снизить цену на газ из-за существования "Нафтогаза", заявил бывший министр экономики страны Владимир Лановой в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено в 17:47
Хоккей
Команда Финляндии в четвертьфинале выбила сборную Канады из розыгрыша МЧМ по хоккею
Обновлено в 21:47
Происшествия
Сухогруз потерял контейнеры с ядовитыми химикатами в Северном море
Обновлено в 12:05
Экономика
Apple предупредила инвесторов о снижении прогноза по доходам
Глава компании Apple Тим Кук в открытом письме инвесторам предупредил о снижении прогноза по доходам на первый фискальный квартал 2019 года.
Обновлено в 19:40
Хоккей
Александр Овечкин отказался играть в Матче всех звезд НХЛ
Обновлено в 11:41
Происшествия
Число жертв трагедии в Магнитогорске достигло 31
Спасатели извлекли из-под завалов подъезда жилого дома в Магнитогорске тела еще трёх человек, общее число жертв составило 31.
Обновлено в 14:31
Происшествия
Николай Дроздов попал в больницу с переломом
Обновлено в 14:54
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на некоторых телефонах
Мессенджер WhatsApp в ближайшее время перестанет работать на некоторых телефонах, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено в 01:38
Происшествия
В ДТП в Подмосковье погибли четыре девушки
При столкновении двух автомобилей в Подмосковье погибли четыре девушки. Авария произошла на 43-м километре автотрассы А-108.
Обновлено в 19:21
Политика
Трамп назвал Афганскую войну причиной распада СССР
Афганская война — причина распада СССР, сообщил журналистам американский президент Дональд Трамп.
Обновлено в 18:05
Общество
ФСБ разработала систему защиты храмов от террористов
ФСБ России разработала проект постановления правительства, утверждающий требования к антитеррористической защищенности религиозных объектов.
Обновлено в 07:51
Происшествия
Автобус попал в ДТП в Тульской области
На федеральной трассе М4 «Дон» в Тульской области автобус Москва — Белгород попал в ДТП.
Обновлено в 21:29
Космос
Ультима Туле оказалась похожа на гантель
Объект Пояса Койпера 2014 MU69 или Ультима Туле, оказался похож на гантелеобразное тело, состоящее из двух частей, соединенных перемычкой.
Обновлено вчера в 12:36
Армия и оружие
СМИ узнали о планах США сократить военное присутствие в Афганистане
Обновлено в 21:13
Политика
Посол США посетил задержанного в России американца
Посол США в России Джон Хантсман в среду посетил в СИЗО "Лефортово" задержанного в Москве по подозрению в шпионаже американца Пола Уилана.
Обновлено в 21:24
Авто
Tesla отчиталась о рекордном производстве
Обновлено в 18:32
Происшествия
Рошаль: спасенного в Магнитогорске младенца пока не станут оперировать
Извлеченного из-под завалов жилого дома в Магнитогорске младенца пока не станут оперировать.
Обновлено в 04:14
Происшествия
Подозреваемый в шпионаже гражданин США был задержан со списком засекреченных сотрудников одного из ведомств
Брат задержанного утверждает, что Уилан прилетел в Москву на свадьбу друга.
Обновлено в 20:17
Происшествия
В Ленобласти мужчина погиб при запуске петарды
В поселке Бугры Всеволожского района Ленинградской области 30-летний мужчина получил смертельные травмы во время запуска фейерверка.
Обновлено в 14:29
Музыка
Юрий Лоза резко раскритиковал "Голубой огонек
Обновлено в 20:11
Общество
Двое граждан России выиграли в «Русское лото» по 500 млн рублей
Обновлено в 05:56
Спорт
Устюгов выиграл бронзу в масс-старте на этапе «Тур де Ски»
Российский лыжник Сергей Устюгов занял третье место в масс-старте на 15 километров классическим ходом на этапе многодневной гонки "Тур де Ски" в немецком Оберстдорфе.
Обновлено в 09:12
Общество
В Хабаровском крае установят бронзовую фигуру Николая Чудотворца
Обновлено в 21:10
Политика
Новым пресс-секретарем Пентагона назначен Чарльз Саммерс
Заместитель пресс-секретаря министерства обороны США Чарльз Саммерс назначен новым официальным представителем военного ведомства.
Обновлено в 19:05
Политика
Россия предоставила доступ к задержанному американскому шпиону
Москва предоставила консульский доступ к задержанному американцу Полу Уилану, который обвиняется в шпионаже.
Обновлено в 10:34
Политика
СМИ рассказали о бегстве главы посольства КНДР в Риме
Чо Сон Гиль возглавил северокорейское посольство в 2017 году после высылки Италией посла Мун Чон Нама из-за активизации ядерной программы КНДР.
Обновлено в 21:47
Хоккей
Хоккеист Малкин оставил послание на своих коньках в поддержку пострадавшим в Магнитогорске
Хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург" Евгений Малкин вышел на очередной матч регулярного чемпионата против "Нью-Йорк Рейнджерс", написав на своих коньках слова поддержки всем, кто пострадал от обрушения жилого дома в Магнитогорске.
Обновлено в 20:29
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о запусках космических аппаратов в 2018 году
Обновлено в 20:59