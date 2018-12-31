Суть событий 01 января в 02:20

С первого января вступает в силу ряд важных изменений в российском законодательстве. Нововведения касаются НДС, акцизов на топливо, тарифов ЖКХ, пенсионной системы, МРОТ, а также многих других сфер. Так, в России впервые за 15 лет меняется ставка налога на добавленную стоимость.

Что изменится в жизни россиян с 1 января

Космос Космос Китайский аппарат «Чанъэ-4» совершил посадку на обратной стороне Луны

Культура Культура В первый день Нового года скончался Крис Кельми 1 января, после празднования Нового года, в своем загородном доме умер певец Крис Кельми, передает канал РЕН ТВ.

Хоккей Хоккей Канада проиграла Финляндии в ОТ и вылетела с молодежного ЧМ по хоккею

Происшествия Происшествия Число погибших в Магнитогорске достигло 37 человек Из-под завалов дома в Магнитогорске извлечено 43 человека. Из них 37 – погибших, в том числе шесть детей.

Гаджеты Гаджеты WhatsApp прекратит работать на некоторых смартфонах Мессенджер WhatsApp с 1 января перестал поддерживать операционную систему (ОС) Nokia S40, разработка которой продолжалась до 2014 года.

Происшествия Происшествия Автобус попал в ДТП в Тульской области На федеральной трассе М4 «Дон» в Тульской области автобус Москва — Белгород попал в ДТП.

Происшествия Происшествия Сухогруз потерял контейнеры с ядовитыми химикатами в Северном море В ночь с 1 на 2 января контейнеровоз MSC Zoe потерял около 270 контейнеров, попав в шторм в Ваттовом море (входит в акваторию Северного моря).

Энергетика Энергетика На Украине объяснили невозможность снизить цену на газ На Украине невозможно снизить цену на газ из-за существования "Нафтогаза", заявил бывший министр экономики страны Владимир Лановой в эфире телеканала NewsOne.

Экономика Экономика Apple сократила прогноз по выручке из-за падения продаж iPhone в Китае Письмо Тима Кука привело к падению акций компании на 8,5% (до $146,83 за бумагу), однако к закрытию торгов Apple отыграла падение ($157,9). По словам главного аналитика JonesTrading Майкла О'Рурка, которого цитирует агентство, известие о понижении прогноза по выручке Apple станет сигналом для инвесторов, что торговая война между Китаем и США — реальная проблема.

Происшествия Происшествия В Магнитогорске опознали 22 погибших при обрушении дома Опознаны 22 человека, погибших при взрыве газа в жилом доме в Магнитогорске. Среди них — трое детей, сообщает ГУ МЧС по Челябинской области.

Музыка Музыка Юрий Лоза раскритиковал «Голубой огонек» Советский и российский исполнитель Юрий Лоза подверг критике новогодние развлекательные программы на телевидении, которые, по его мнению, уже «набили оскомину» зрителю.

Происшествия Происшествия Николай Дроздов попал в больницу с переломом

Экономика Экономика Кудрин раскрыл реальный уровень роста доходов россиян в 2018 году Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в своем Twitter сообщил, что реальный рост доходов россиян в 2018 году не превышает 0,4 процента.

Происшествия Происшествия Подозреваемый в шпионаже гражданин США был задержан со списком засекреченных сотрудников одного из ведомств Брат задержанного утверждает, что Уилан прилетел в Москву на свадьбу друга.

Политика Политика Посольство Украины ответило на материал CNN с российским Симферополем Посольство Украины в США прокомментировало вышедший на сайте телеканала CNN новогодний материал, в котором Симферополь обозначен как часть России.

Хоккей Хоккей Сборная России забросила четыре шайбы за 320 секунд на МЧМ по хоккею Хоккеисты сборной России в четвертьфинале молодёжного чемпионата мира с национальной командой Словакии забросили четыре шайбы за 320 секунд.

Происшествия Происшествия Тело 11 погибшего извлекли из-под завалов дома в Магнитогорске Тело 11 погибшего извлекли из-под завалов обрушившегося дома в Магнитогорске.

Спорт Спорт Комиссия WADA призвала признать РУСАДА не соответствующим кодексу Комиссия спортсменов Всемирного антидопингового агентства (WADA) заявила, что ожидает признания Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не соответствующим кодексу организации.

Происшествия Происшествия В Приморье поймали тигра, кравшего собак у пограничников В Приморском крае специалисты отловили тигра, повадившегося в питомник пограничных служебных собак.

Происшествия Происшествия О состоянии спасенного в Магнитогорске малыша рассказал Рошаль Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль прокомментировал состояние ребенка, спасенного из-под завалов дома в Магнитогорске.

Происшествия Происшествия Угроза обрушения конструкций дома в Магнитогорске сохраняется

Хоккей Хоккей Евгений Малкин выразил поддержку пострадавшим в Магнитогорске

Хоккей Хоккей Швеция сенсационно проиграла Швейцарии в четвертьфинале МЧМ по хоккею

Происшествия Происшествия В ДТП в Подмосковье погибли четыре девушки При столкновении двух автомобилей в Подмосковье погибли четыре девушки. Авария произошла на 43-м километре автотрассы А-108.

Общество Общество ФСБ разработала систему защиты храмов от терактов ФСБ разработала проект постановления правительства, который устанавливает требования к защите религиозных объектов от террористической угрозы.

Политика Политика Трамп назвал войну в Афганистане причиной распада СССР Президент США Дональд Трамп назвал войну в Афганистане причиной распада СССР.

Происшествия Происшествия Полицейские в Киеве избили авиаконструктора «Антонова» В Киеве полицейские избили 81-летнего авиаконструктора компании «Антонов» Виктора Ковальского, который является одним из создателей Ан-74 и знаменитой «Мрии».

Космос Космос Зонд New Horizons достиг астероида Ultima Thule за Плутоном Ultima Thule стал самым удаленным объектом Солнечной системы, до которого добиралась автоматическая космическая станция.