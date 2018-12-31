Экономика
С первого января вступает в силу ряд важных изменений в российском законодательстве. Нововведения касаются НДС, акцизов на топливо, тарифов ЖКХ, пенсионной системы, МРОТ, а также многих других сфер. Так, в России впервые за 15 лет меняется ставка налога на добавленную стоимость.
Суть событий01 января в 02:20
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С новым НДС! 11 важных законов, вступят в силу в новом году
НГС - Независимые Городские Сайты31.12.18 в 20:00
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Обновлено вчера в 23:23
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Происшествия
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Экономика
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Письмо Тима Кука привело к падению акций компании на 8,5% (до $146,83 за бумагу), однако к закрытию торгов Apple отыграла падение ($157,9). По словам главного аналитика JonesTrading Майкла О'Рурка, которого цитирует агентство, известие о понижении прогноза по выручке Apple станет сигналом для инвесторов, что торговая война между Китаем и США — реальная проблема.
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В Магнитогорске опознали 22 погибших при обрушении дома
Опознаны 22 человека, погибших при взрыве газа в жилом доме в Магнитогорске. Среди них — трое детей, сообщает ГУ МЧС по Челябинской области.
Обновлено вчера в 23:49
Музыка
Юрий Лоза раскритиковал «Голубой огонек»
Советский и российский исполнитель Юрий Лоза подверг критике новогодние развлекательные программы на телевидении, которые, по его мнению, уже «набили оскомину» зрителю.
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Николай Дроздов попал в больницу с переломом
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Экономика
Кудрин раскрыл реальный уровень роста доходов россиян в 2018 году
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в своем Twitter сообщил, что реальный рост доходов россиян в 2018 году не превышает 0,4 процента.
Обновлено вчера в 22:03
Происшествия
Подозреваемый в шпионаже гражданин США был задержан со списком засекреченных сотрудников одного из ведомств
Брат задержанного утверждает, что Уилан прилетел в Москву на свадьбу друга.
Обновлено вчера в 20:17
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Посольство Украины ответило на материал CNN с российским Симферополем
Посольство Украины в США прокомментировало вышедший на сайте телеканала CNN новогодний материал, в котором Симферополь обозначен как часть России.
Обновлено вчера в 06:12
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Сборная России забросила четыре шайбы за 320 секунд на МЧМ по хоккею
Хоккеисты сборной России в четвертьфинале молодёжного чемпионата мира с национальной командой Словакии забросили четыре шайбы за 320 секунд.
Обновлено вчера в 23:11
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Тело 11 погибшего извлекли из-под завалов обрушившегося дома в Магнитогорске.
Обновлено вчера в 00:00
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Комиссия WADA призвала признать РУСАДА не соответствующим кодексу
Комиссия спортсменов Всемирного антидопингового агентства (WADA) заявила, что ожидает признания Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не соответствующим кодексу организации.
Обновлено вчера в 21:52
Происшествия
В Приморье поймали тигра, кравшего собак у пограничников
В Приморском крае специалисты отловили тигра, повадившегося в питомник пограничных служебных собак.
Обновлено вчера в 21:32
Происшествия
О состоянии спасенного в Магнитогорске малыша рассказал Рошаль
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль прокомментировал состояние ребенка, спасенного из-под завалов дома в Магнитогорске.
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Происшествия
Угроза обрушения конструкций дома в Магнитогорске сохраняется
Обновлено вчера в 23:31
Хоккей
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Швеция сенсационно проиграла Швейцарии в четвертьфинале МЧМ по хоккею
Обновлено вчера в 22:10
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В ДТП в Подмосковье погибли четыре девушки
При столкновении двух автомобилей в Подмосковье погибли четыре девушки. Авария произошла на 43-м километре автотрассы А-108.
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Общество
ФСБ разработала систему защиты храмов от терактов
ФСБ разработала проект постановления правительства, который устанавливает требования к защите религиозных объектов от террористической угрозы.
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Президент США Дональд Трамп назвал войну в Афганистане причиной распада СССР.
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Происшествия
Полицейские в Киеве избили авиаконструктора «Антонова»
В Киеве полицейские избили 81-летнего авиаконструктора компании «Антонов» Виктора Ковальского, который является одним из создателей Ан-74 и знаменитой «Мрии».
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Космос
Зонд New Horizons достиг астероида Ultima Thule за Плутоном
Ultima Thule стал самым удаленным объектом Солнечной системы, до которого добиралась автоматическая космическая станция.
Обновлено 01 января в 10:19
Происшествия
Число жертв обрушения жилого дома в Магнитогорске возросло до 33
Напомним, подъезд жилого десятиэтажного дома в Магнитогорске по улице К. Маркса обрушился после взрыва газа в одной из квартир ранним утром 31 декабря.
Обновлено вчера в 15:53