Экономика
С 1 января 2019 года в силу вступает целый ряд законов, которые внесут изменения в жизнь россиян. В том числе с началом нового года в стране вырастут пенсии и целый ряд пособий. Вместе с этим, впрочем, вырастут НДС и тарифы ЖКХ.
РЕН ТВвчера в 16:05
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Какую пенсию получат пенсионеры в январе 2019 года. Расчет и пояснения
Центральный сайт Ульяновска29.12.18 в 08:00
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Происшествия
Опубликовано видео с места обрушения моста в парке Горького
Обновлено вчера в 18:26
Происшествия
МЧС: угроза обрушения дома в Магнитогорске сохраняется
Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ, только после того, как угроза обрушения будет устранена, продолжатся разборы завалов и поисковая операция.
Обновлено в 02:13
Происшествия
Число жертв обрушения дома в Магнитогорске увеличилось
Тела еще двух погибших извлечены из-под завалов после взрыва газа и последующего обрушения подъезда дома в Магнитогорске.
Обновлено вчера в 23:21
Хоккей
Как сборная России победила Канаду на МЧМ-2019
Обновлено в 01:58
Происшествия
В Челябинской области объявлен День траура по погибшим в Магнитогорске
Обновлено в 02:48
Спорт
Американское антидопинговое агентство призвало WADA отстранить Россию
Гендиректор американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт призвал Всемирное антидопинговое агентство (WADA) лишить Россию статуса соответствия организации.
Обновлено в 04:15
Происшествия
При пожаре в новогоднюю ночь в Орске погибли семь человек
В Орске Оренбургской области при пожаре в жилом доме погибли семь человек. Об этом говорится в сообщении регионального управления МЧС.
Обновлено в 01:20
Экономика
Ставка НДС выросла до 20 процентов
Ставка налога на добавленную стоимость (НДС) с 1 января 2019 года увеличилась с 18 до 20 процентов.
Обновлено в 00:27
Армия и оружие
Военные в США извинились за шутку о бомбардировке Нью-Йорка
Стратегическое командование Вооруженных сил США извинилось за свой твит о том, что оно может сбросить в Нью-Йорке на Таймс-сквер что-то намного "большее", чем новогодний шар, передает Reuters.
Обновлено в 03:11
Космос
Зонд New Horizons пролетел рядом с астероидом
Американский космический зонд New Horizons во вторник пролетел рядом с астероидом 2014 MU69 Ultima Thule на самой окраине Солнечной системы.
Обновлено в 01:05
Политика
Телеканал Коломойского «подвинул» поздравление Порошенко из-за Зеленского
Обновлено вчера в 20:26
Экономика
В России стартовала пенсионная реформа
Сегодня, 1 января, вступил в силу закон об изменении параметров пенсионной системы, который предлагает проведение в РФ пенсионной реформы, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 16:00
Культура
В Новой Москве обнаружили тело отца Дмитрия Бикбаева
Дмитрий Бикбаев участвовал в проекте «Фабрика звезд» и дуэте «БиС». В Новой Москве обнаружено тело отца Дмитрия Бикбаева Амириза Бикбаева.
Обновлено в 00:34
Хоккей
Стали известны все пары участников четвертьфинала МЧМ-2019
Обновлено в 01:45
Происшествия
В Великобритании вооруженный ножом мужчина напал на людей в метро
В британском Манчестере неизвестный мужчина, вооруженный ножом, напал на людей в метро. Об этом сообщила газета The Sun.
Обновлено вчера в 18:00
Политика
Лукашенко не стал упоминать Россию в новогоднем поздравлении
Белорусский президент Александр Лукашенко в новогоднем обращении обошел тему более тесного сотрудничества России и Белоруссии.
Обновлено вчера в 19:29
Кино
Митрополит Рязанский осудил «Иронию судьбы»
Митрополит Рязанский и Михайловский Марк в своем видеообращении выступил с критикой советского фильма "Ирония судьбы" Эльдара Рязанова.
Обновлено вчера в 16:19
Хоккей
Валерий Брагин: «Сделали подарок России»
Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин после матча группового турнира МЧМ-2019 против Канады (2:1) отметил, что команда поздравила страну с Новым годом.
Обновлено в 00:10
Политика
Глава МИД Украины посетовал на советские фильмы в новогоднем эфире
Большое количество советских фильмов в новогоднем эфире украинского телевидения испортило настроение министру иностранных дел Павлу Климкину.
Обновлено в 02:31
Политика
Шоумен Зеленский объявил о своем участии в выборах президента Украины
Обновлено вчера в 17:27
Политика
Пресс-секретарь Пентагона ушла в отставку
Телеканал отмечает, что пресс-секретарь объявила об отставке через несколько часов после того, как уходящий глава Пентагона Джеймс Мэттис разослал прощальное письмо сотрудникам ведомства.
Обновлено вчера в 18:18
Политика
В Госдепе отреагировали на задержание в Москве американца за шпионаж
Госдепартамент США получил официальное уведомление от России по поводу задержания в Москве гражданина США по обвинению в шпионаже, сообщил агентству Reuters официальный представитель внешнеполитического ведомства.
Обновлено вчера в 11:07
Происшествия
Найдено тело женщины, убитой попутчиком по BlaBlaCar
Найдено тело 29-летней москвички, пропавшей по пути в Тулу, после того как она взяла с собой попутчика, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК.
Обновлено вчера в 09:41
Происшествия
В Свердловской области сошли с рельсов 16 вагонов с углем
Груженные углем вагоны сошли во вторник, 1 января, с рельсов в Свердловской области.
Обновлено в 01:26
Происшествия
Самолет экстренно сел в Воронеже из-за дебоша на борту
Выполнявший утром 1 января рейс из Сочи в Москву авиалайнер был вынужден совершить незапланированную посадку в Воронеже из-за пьяного дебоша на борту.
Обновлено в 03:55
Хоккей
Костин об эпизоде с Комтуа: «Может быть, он лучший друг Неймара»
Может быть, лучший друг Неймара, точно не знаю, – сказал Костин в эфире «Матч ТВ».
Обновлено в 03:55
Экономика
С 1 января в России увеличился МРОТ
С 1 января в России минимальный размер оплаты труда (МРОТ) увеличился до 11 тыс. 280 руб. Таким образом, МРОТ будет равняться величине прожиточного минимума за II квартал 2018 года.
Обновлено в 03:25
Политика
Порошенко в новогоднем поздравлении пообещал вернуть Донбасс и Крым
Президент Украины Петр Порошенко в своем новогоднем поздравлении пообещал вернуть Донбасс и Крым с тем, чтобы вся украинская семья "воссоединилась за одним столом".
Обновлено в 04:35
Происшествия
Первые посетители эвакуированы с неисправного аттракциона во Франции
Спасатели во французском городе Ренн смогли эвакуировать двух человек с аттракциона, который остановился на высоте около 60 м.
Обновлено вчера в 23:46
Армия и оружие
NYT: Трамп продлил до четырех месяцев срок вывода войск США из Сирии
Президент США Дональд Трамп согласился предоставить четыре месяца на вывод американских войск с территории Сирии.
Обновлено вчера в 20:04