Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет увеличится с 1 января до 4 500 рублей. С 1 января ставка НДС в России повышается с 18% до 20%. Индексация платы граждан за коммунальные услуги с 1 января составит 1,7% с учетом повышения НДС.

Что изменится в России с 1 января 2019 года

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Происшествия Происшествия Мужчину после пьяного дебоша в самолете «Сочи-Москва» оштрафовали Сообщалось, что дебош в бизнес-классе лайнера рейса Сочи-Москва устроил хоккеист.

Происшествия Происшествия В Москве в парке Горького обрушился мост Мост частично обрушился в парке Горького в Москве, передает 1 января телекомпания НТВ.

Происшествия Происшествия Собянин увольняет директора парка Горького после обрушения моста Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что после обрушения деревянного моста через каток в новогоднюю ночь в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького, директор этого парка Марина Люльчук будет уволена.

Происшествия Происшествия МЧС: угроза обрушения дома в Магнитогорске сохраняется Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ, только после того, как угроза обрушения будет устранена, продолжатся разборы завалов и поисковая операция.

Космос Космос Зонд New Horizons достиг астероида на границе Солнечной системы Американский космический зонд New Horizons пролетел мимо астероида Ultima Thule в поясе Койпера, говорится в сообщении в Twitter NASA.

Политика Политика Премьер Японии пообещал не переселять россиян при передаче Курил Японское издание Mainichi отмечает, что в новогоднем обращении Абэ пообещал активизировать переговоры с Владимиром Путиным по вопросу заключения мирного договора и передаче Курильских островов.

Происшествия Происшествия Число погибших при обрушении подъезда в Магнитогорске выросло до семи Число погибших при обрушении подъезда десятиэтажного дома в Магнитогорске увеличилось до семи.

Происшествия Происшествия Живого младенца достали из-под завалов дома в Магнитогорске Спасатели извлекли из-под завалов жилого дома в Магнитогорске живого младенца.

Политика Политика Шоумен Зеленский объявил о своем участии в выборах президента Украины Известный артист и шоумен Владимир Зеленский заявил о том, что выдвигает свою кандидатуру на выборах президента Украины.

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Происшествия Происшествия При пожаре в новогоднюю ночь в Орске погибли семь человек В Орске Оренбургской области при пожаре в жилом доме погибли семь человек. Об этом говорится в сообщении регионального управления МЧС.

Спорт Спорт Глава USADA призвал немедленно лишить РУСАДА статуса К необходимости незамедлительного лишения Всемирным антидопинговым агентством (WADA) Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса из-за сорвавшейся попытки предоставить экспертам WADA доступ в московскую лабораторию РУСАДА призвал глава Американского антидопингового агентства USADA Трэвис Тайгерт, его слова 1 января приводит агентство Associated Press.

Экономика Экономика С первого января в России повышается НДС Обещанное правительством повышение налога на добавленную стоимость (НДС) вступает в силу 1 января.

Хоккей Хоккей Россия обыграла Канаду на МЧМ и сыграет в четвертьфинале со Словакией

Экономика Экономика В России вступили в силу изменения в пенсионном законодательстве Основной пакет законов о нововведениях в пенсионном законодательстве вступает в силу в России с 1 января.

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Общество Общество В России официально разрешили сбор валежника С 1 января 2019 года в России вступили в силу законы о бесплатном сборе валежника в лесах.

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Политика Политика Лукашенко не стал упоминать Россию в новогоднем поздравлении

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