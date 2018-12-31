Экономика
С 1 января 2019 года в силу вступает целый ряд законов, которые внесут изменения в жизнь россиян. В том числе с началом нового года в стране вырастут пенсии и целый ряд пособий. Вместе с этим, впрочем, вырастут НДС и тарифы ЖКХ.
РЕН ТВ31.12.18 в 16:05
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Отмена налогов, льготный отдых и повышение МРОТ: стали известны изменения в законодательстве РФ на 2019 год
Политическая Экспертиза31.12.18 в 04:14
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Финансы
Нацбанк Украины оштрафовал «дочку» Сбербанка более чем на $3,4 млн
Национальный банк Украины (НБУ) оштрафовал «дочку» Сбербанка на 94,7 млн гривен (более $3,4 млн) за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.
Обновлено в 13:54
Экономика
Конфискованные у коррупционеров средства пойдут в Пенсионный фонд
Сегодня, 1 января, вступил в силу закон, вводящий новые нормы по зачислению конфискованных в ходе борьбе с коррупцией средств, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено 31.12.18 в 22:00
Экономика
Российские олигархи потеряли шесть миллиардов
Российские миллиардеры потеряли в 2018 году почти шесть миллиардов долларов.
Обновлено в 04:08
Энергетика
Добыча нефти в России в 2018 году выросла на 1,6%
Добыча нефти и газового конденсата в России увеличилась в 2018 году на 1,6% - до 555,837 млн т, следует из данных Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК) в среду.
Обновлено в 03:57
Энергетика
Армения заявила о сохранении внутреннего тарифа на газ из России
Внутренний тариф на подорожавший российский газ будет сохранен за счет сокращения издержек компании-поставщика «Газпром Армения», заявил пресс-секретарь и.о. премьер-министра Армении Арман Егоян.
Обновлено в 10:03
Экономика
В России начала работать система быстрых платежей
С 1 января 2019 года в России начинает работать Система быстрых платежей (СБП).
Обновлено вчера в 03:37
Энергетика
Трамп ожидает снижения цен на газ в 2019 году
Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает понижения цен на газ в 2019 году.
Обновлено вчера в 18:02
Энергетика
Украина в 2018 году сократила транзит газа на 7,1%
Украина в 2018 году сократила транзит природного газа через свою газотранспортную систему на 7,1% — до 86 млрд 779,2 млн кубометров, свидетельствуют данные «Укртрансгаза».
Обновлено в 03:55
Экономика
Вступает в силу ограничение перерасчета налогов на недвижимость
Вступающие в силу поправки в Налоговый кодекс РФ устанавливают два ограничения.
Обновлено в 04:03
Экономика
Зарубежные компании интересуются блокчейн-проектом в Крыму
Зарубежные компании проявляют интерес к блокчейн-проекту в Крыму, сообщил РИА Новости вице-премьер крымского правительства - постпред Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов.
Обновлено вчера в 22:22
Экономика
Европа с конца января начнет отказываться от выпуска купюр в €500
Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявил о прекращении с 27 января выпуска купюр в €500.
Обновлено в 05:59
Политика
США против Китая: глобальная торговая война наступит в 2019 году
В начале 2018-го экономики Китая и США росли, но все изменила развязанная президентом США Дональдом Трампом торговая война.
Обновлено в 05:27
Экономика
Украинский эксперт прокомментировал монетизацию льгот на услуги ЖКХ
Субсидии на услуги жилищно-коммунального хозяйства на Украине не работают, их придумали, чтобы воровать деньги из государственного бюджета, считает украинский экономический эксперт Александр Охрименко.
Обновлено в 01:16
Экономика
Доллару прогнозируют падение к концу 2019 года
Российский рубль сможет быть довольно стабильным и даже укрепиться в 2019 году благодаря ценам на нефть.
Обновлено вчера в 21:02
Экономика
В Госдуме увидели угрозу от «российских офшоров»
Закон о «российских офшорах» создает неравные условия для отечественных товаропроизводителей.
Обновлено вчера в 19:38