С 1 января 2019 года в силу вступает целый ряд законов, которые внесут изменения в жизнь россиян. В том числе с началом нового года в стране вырастут пенсии и целый ряд пособий. Вместе с этим, впрочем, вырастут НДС и тарифы ЖКХ.

Что изменится в жизни россиян с 1 января

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