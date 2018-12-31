Экономика
Пенсионная реформа Самый резонансный закон, вступающий в силу с 1 января, повышает пенсионный возраст трудоспособных граждан до 65 лет, но поэтапно, до 2034 года.
Профильвчера в 03:50
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Культура
В первый день Нового года скончался Крис Кельми
Обновлено в 13:03
Происшествия
Сухогруз потерял контейнеры с ядовитыми химикатами в Северном море
Обновлено в 12:05
Происшествия
Николай Дроздов попал в больницу с переломом ребра
Обновлено в 16:10
Хоккей
Овечкин отказался от участия в Матче звезд НХЛ
Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин не примет участия в Матче звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 11:23
Космос
Зонд New Horizons передал первые снимки астероида Ultima Thule
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало первые снимки астероида Ultima Thule, сделанные зондом New Horizons.
Обновлено в 16:40
Экономика
Apple предупредила инвесторов о замедлении темпов продаж iPhone
Глава корпорации Apple Тим Кук заявил в открытом письме инвесторам о замедлении темпов продаж iPhone.
Обновлено в 18:08
Происшествия
Число жертв трагедии в Магнитогорске увеличилось до 32
Судьба еще девяти человек остается неизвестной. Ранее сообщалось, что число погибших при обрушении дома в Магнитогорске возросло до 31.
Обновлено в 15:07
Происшествия
Четыре девушки погибли в ДТП в Подмосковье
Четыре человека погибли в среду в результате столкновения двух легковых автомобилей в Московской области.
Обновлено в 16:54
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на некоторых телефонах
Мессенджер WhatsApp в ближайшее время перестанет работать на некоторых телефонах, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено в 01:38
Политика
Трамп назвал Афганскую войну причиной распада СССР
Афганская война — причина распада СССР, сообщил журналистам американский президент Дональд Трамп.
Обновлено в 18:05
Политика
Россия предоставила доступ к задержанному американскому шпиону
Москва предоставила консульский доступ к задержанному американцу Полу Уилану, который обвиняется в шпионаже.
Обновлено в 10:34
Политика
Оттава назвала задержанного в РФ за шпионаж гражданином Канады
Канадский МИД осведомлено о задержании в России по подозрению в шпионаже гражданина Канады, сообщает телеканал CBC со ссылкой на источник во внешнеполитическом ведомстве.
Обновлено в 17:40
Происшествия
Под Калининградом затонул рыболовный траулер
Обновлено в 16:37
Происшествия
В Ленобласти мужчина погиб при запуске петарды
В поселке Бугры Всеволожского района Ленинградской области 30-летний мужчина получил смертельные травмы во время запуска фейерверка.
Обновлено в 14:29
Автоспорт
Семья Шумахера выступила с заявлением накануне его 50-летия
Семья Михаэля Шумахера выступила с заявлением накануне его 50-летия. Его текст публикует Sky Sports.
Обновлено в 08:06
Общество
ФСБ разработала систему защиты храмов от террористов
Федеральная служба безопасности (ФСБ) разместила на портале проектов нормативных правовых актов проект постановления правительства РФ об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов религиозных организаций и формы паспорта их безопасности.
Обновлено в 06:59
Происшествия
Момент падения рекламного щита на прохожих в Петербурге попал на видео
Три человека получили травмы и были госпитализированы в результате падения рекламного щита в центре Санкт-Петербурга.
Обновлено в 18:16
Политика
Посольство Украины ответило на материал CNN с российским Симферополем
Посольство Украины в США прокомментировало вышедший на сайте телеканала CNN новогодний материал, в котором Симферополь обозначен как часть России.
Обновлено в 06:12
Энергетика
На Украине объяснили невозможность снизить цену на газ
На Украине невозможно снизить цену на газ из-за существования "Нафтогаза", заявил бывший министр экономики страны Владимир Лановой в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено в 17:47
Гаджеты
Эксперты назвали самые опасные в мире смартфоны
Второе место в списке занимает Google Pixel 3 с показателем 1,34 Вт/кг, тогда как OnePlus находится на третьем месте.
Обновлено в 10:37
Политика
Трамп рассказал о получении «отличного письма» от Ким Чен Ына
Президент США Дональд Трамп заявил, что получил «прекрасное письмо» от лидера КНДР Ким Чен Ына и рассчитывает скоро встретиться с ним.
Обновлено в 13:55
Финансы
Нацбанк Украины оштрафовал «дочку» Сбербанка более чем на $3,4 млн
Национальный банк Украины (НБУ) оштрафовал «дочку» Сбербанка на 94,7 млн гривен (более $3,4 млн) за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.
Обновлено в 13:54
Хоккей
Канада — Финляндия 0:0 (1-й период)
Обновлено в 18:29
Космос
Ультима Туле оказалась похожа на гантель
Объект Пояса Койпера 2014 MU69 или Ультима Туле, оказался похож на гантелеобразное тело, состоящее из двух частей, соединенных перемычкой.
Обновлено вчера в 12:36
Общество
Двое россиян выиграли по 500 млн рублей в «Русское лото»
В середине декабря сообщалось, что двое канадцев выиграли джекпот национальной лотереи «6 из 49» общей суммой $12 млн.
Обновлено в 05:32
Футбол
Роналду первым в мире набрал 150 млн подписчиков в Instagram
Форвард сборной Португалии и туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду стал первым человеком в мире, который достиг отметки 150 млн подписчиков в социальной сети Instagram.
Обновлено в 13:57
Политика
СБУ выслала белорусского журналиста за «антиукраинскую пропаганду»
Служба безопасности Украины принудительно выслала из страны политического обозревателя, журналиста, гражданина Белоруссии Павла Карназыцкого за "антиукраинскую пропаганду", сообщила в среду пресс-служба СБУ.
Обновлено в 14:57
Космос
Голландский астронавт случайно вызвал службу спасения из космоса
Обновлено в 18:26
Армия и оружие
Опубликовано фото новейшего самоходного орудия для российских ВДВ
Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ), который входит в госкорпорацию «Ростех», впервые показал фотографию нового самоходного артиллерийского орудия «Лотос».
Обновлено в 05:38
Кино
Актер Владимир Дыховичный умер в возрасте 30 лет
Актер Владимир Дыховичный ушел из жизни в возрасте 30 лет, об этом на своей странице в Facebook написала вдова режиссера Ивана Дыховичного Ольга.
Обновлено вчера в 16:23