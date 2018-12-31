Экономика
С 1 января 2019 года в силу вступает целый ряд законов, которые внесут изменения в жизнь россиян. В том числе с началом нового года в стране вырастут пенсии и целый ряд пособий. Вместе с этим, впрочем, вырастут НДС и тарифы ЖКХ.
РЕН ТВ31.12.18 в 16:05
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Происшествия
Увеличилось число погибших в Магнитогорске
Обновлено вчера в 11:55
Происшествия
Три человека пострадали при падении рекламного щита в Петербурге
Три человека получили травмы в результате падения рекламного щита в центре Санкт-Петербурга.
Обновлено в 11:27
Политика
Россия предоставила доступ к задержанному американскому шпиону
Москва предоставила консульский доступ к задержанному американцу Полу Уилану, который обвиняется в шпионаже.
Обновлено в 10:34
Происшествия
В Магнитогорске из-под завалов извлекли тело погибшего
Сообщение пресс-службы МЧС РФ: «Из-под завалов извлекли тело одного погибшего».
Обновлено 31.12.18 в 13:35
Происшествия
МЧС: местонахождение оставшихся под завалами в Магнитогорске установить сложно
Обновлено в 10:37
Спорт
Устюгов выиграл бронзу в масс-старте на этапе «Тур де Ски»
После победы в индивидуальной гонке на этапе "Тур де Ски" в Италии и бронзы в спринте в Швейцарии Лосенок (прозвище спортсмена) добился третьей медали за короткий срок - в масс-старте на 15 км в Германии.
Обновлено в 11:10
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на некоторых телефонах
Мессенджер WhatsApp в скором времени перестанет работать на некоторых операционных системах для мобильных телефонов.
Обновлено в 06:29
Хоккей
Александр Овечкин отказался участвовать в Матче всех звезд НХЛ
Обновлено в 12:08
Общество
ФСБ разработала систему защиты храмов от терактов
ФСБ разработала проект постановления правительства, который устанавливает требования к защите религиозных объектов от террористической угрозы.
Обновлено в 09:35
Происшествия
Спровоцировавшая сход лавины в Хибинах туристка погибла под снегом
Одна из трех фрирайдеров, попавших под лавину в Хибинах, скончалась — врачам не удалось спасти жизнь приехавшей из Санкт-Петербурга девушки, сообщает "Би-порт".
Обновлено в 10:09
Происшествия
«Пилот сказал, дрались 10 человек»: хоккеист объяснил дебош в самолете
История о дебоше известного хоккеиста Олега Сапрыкина на борту самолета заиграла новыми красками.
Обновлено в 12:21
Спорт
16 стран требуют скорейшего решения WADA по статусу РУСАДА
Представители 16 антидопинговых агентств выступили с коллективным заявлением относительно ситуации вокруг статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Обновлено в 09:47
Армия и оружие
В ДНР объявили о задержании украинского диверсанта
Патрульные Донецкой народной республики задержали украинского военного.
Обновлено в 08:39
Происшествия
Леонид Рошаль: состояние Вани из Магнитогорска удалось стабилизировать
Состояние Вани удалось стабилизировать, хотя оно остается очень тяжелым.
Обновлено в 07:12
Автоспорт
Семья Шумахера выступила с заявлением накануне его 50-летия
Семья Михаэля Шумахера выступила с заявлением накануне его 50-летия. Его текст публикует Sky Sports.
Обновлено в 08:06
Происшествия
Контейнеры с опасными химикатами попали в Северное море
Обновлено в 10:40
Происшествия
Опубликовано видео с места подрыва железнодорожного моста в Донецке
Министерство информации самопровозглашенной Донецкой народной республики опубликовало кадры с места подрыва опоры железнодорожного моста в Донецке.
Обновлено в 07:17
Общество
Двое россиян выиграли по 500 млн рублей в «Русское лото»
Обновлено в 05:32
Происшествия
В результате пожара в маршрутке в Магнитогорске погибли три человека
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский заявил, что при возгорании маршрутного такси вечером 1 января в Магнитогорске погибли три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы региона.
Обновлено вчера в 15:11
Политика
Путин и Макрон обсудили внутриукраинский кризис
Президент России Владимир Путин провёл телефонную беседу с французским лидером Эммануэлем Макроном, в рамках которой главы двух государств обменялись мнениями по внутриукраинскому кризису, обсудив при этом украинскую провокацию в Керченском проливе.
Обновлено в 08:13
Политика
Трансляцию украинского канала запретили из-за передач о России
На Украине прекратили трансляцию канала NewsOne из-за передач о России.
Обновлено в 10:59
Финансы
Украинскую «дочку» Сбербанка оштрафовали почти на $3,5 млн
Национальный банк Украины наложил штраф на Сбербанк (Киев), дочку одноименного российского госбанка, в размере 94,737 млн гривен ($3,42 млн по текущему курсу) за повторное совершение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга на общую сумму более 3 млрд грн.
Обновлено в 12:12
Экономика
Счетная палата оценила рост реальных доходов россиян в 2018 году на уровне 0-0,4%
Рост реальных доходов россиян составил в 2018 году 0-0,4% по сравнению с предыдущим годом согласно декабрьским оценкам Счетной палаты (СП).
Обновлено в 05:12
Происшествия
На Украине из церкви украли мощи Георгия Победоносца
Мощи Георгия Победоносца украли из церкви в Донецкой области, сообщила в среду пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
Обновлено в 08:32
Политика
Новогоднее обращение Путина посчитали дерзким
Британская газета Daily Star описала новогоднее обращение президента России Владимира Путина к россиянам как «дерзкое».
Обновлено вчера в 19:43
Космос
Зонд New Horizons пролетел мимо астероида на окраине Солнечной системы
Американский космический зонд New Horizons во вторник пролетел мимо астероида 2014 MU69 Ultima Thule на окраине Солнечной системы.
Обновлено вчера в 01:41
Политика
Виталий Кличко не поверил в розыгрыш о «Порошенко под столом»
Обновлено в 02:11
Авто
«АвтоВАЗ» поднял цены на автомобили Lada
Концерн «АвтоВАЗ» повысил цены на автомобили Lada, с начала года стоимость моделей выросла на 15–25 тыс. рублей, информирует 2 января агентство «Автостат».
Обновлено в 07:58
Происшествия
Число погибших при обрушении части дома в Магнитогорске достигло 19
Общее число погибших из-за обрушения части дома возросло до 18. В пресс-службе добавили, что поиск людей продолжается.
Обновлено в 04:17
Кино
Актер Владимир Дыховичный умер в возрасте 30 лет
Актер Владимир Дыховичный ушел из жизни в возрасте 30 лет, об этом на своей странице в Facebook написала вдова режиссера Ивана Дыховичного Ольга.
Обновлено вчера в 16:23