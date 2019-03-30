Экономика
Что изменится в законах в апреле 2019 годаРБК 30 марта в 02:22
С 1 апреля будут проиндексированы социальные пенсии — выплаты гражданам, которые по каким-либо причинам не имеют права на страховую пенсию. Изменения коснутся также инвалидов, ликвидаторов аварии в Чернобыле, сирот, членов семей погибших военных. Всего индексация затронет 4 млн человек.
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Как изменят жизнь россиян новые законы, вступающие в силу в апреле 2019 года
Экономика сегодня29 марта в 18:00
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Городской суд Петербурга обязал принять иск о плохой уборке снега
«Санкт-Петербургский городской суд отменил определение Калининского районного суда об отказе в принятии административного искового заявления Дианы Дёминой и Алексея Ильина об оспаривании бездействия комитета по благоустройству правительства Санкт-Петербурга, администраций Выборгского и Калининского районов Санкт-Петербурга», — сообщили в объединённой пресс-службе судебной системы города.
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Политолог оценил шансы Порошенко и Зеленского во втором туре
На выборах президента Украины 21 апреля пройдет второй тур, в котором будут бороться комик Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.
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Обновлено вчера в 17:01
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Обновлено в 05:12
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Снег в Москве почти полностью растаял к началу апреля
Снег пока сохранился в Московской области — максимальная высота снежного покрова отмечена в Черустях — 8 см, а в других районах — от 1 до 4 см. По словам специалистов, 31 марта стало самым теплым днем в Москве с начала года.
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Примерно полтора процента людей испытывают дискомфорт и плохое самочувствие при использовании мобильных телефонов, wi-fi, находясь вблизи вышек сотовой связи.
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Стоит отметить, что Том Петерсен является настоящим ветераном хай-тек индустрии, до Nvidia он работал в таких компаниях, как IBM, Motorola и Broadcom.
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Тина Канделаки заключила контракт с RT
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На напитки с сахаром могут удвоить ставку НДС Альтернативой дополнительному налогу на напитки с высоким содержанием сахара может стать исключение части подобных продуктов из перечня товаров, на которые действует льготная ставка НДС в размере 10%.
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Социальные пенсии в России выросли на 2%
Социальные пенсии получает около 3,2 млн человек в России.
Обновлено вчера в 17:01